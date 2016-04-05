Додано: Пон 04 лип, 2022 14:32

От якось не можу зрозуміти ( і судячи з усього - інші теж не можуть ) - як все-таки треба жити під час війни . Хто знає реальні сучасні ( хоч біль-менш зрозумілі і адекватні ) приклади ? Ізраїль ? Так у них там все-таки специфіка своя - на наші умов не схожа абсолютно . А так всі проводять паралелі з 2 світовою . Але ж це 80 років тому ! Та й процеси зовсім інші і люди . Хоча подивитися на 39-40 рік в Європі - там майже всі країни капітулювали на протязі кількох тижнів . У нас війна йде вже значно довше . З СРСР нас порівнювати не можна - інші масштаб зовсім . Яка у нас може бути евакуація насправді ? Просто поїхав кудись , де Гради не дістають - і все ... Робота ? Ага - як в радянських фільмах про дітей біля токарного станка ? Держава ? Так вона з державними підприємствами не годна раду дати - а мільйони людей - це взагалі ... А діти , навчання . Онлайн ? Ха-ха багато разів . ТОлку - ніякого практично . Особливо середні класи - де база знань накопичується ... На 1 вересня вже буде півроку гарячої війни . А далі ще ... Питань більше , ніж можна щось відповісти в принципі . Наприклад садочки - можуть працювати , чи ні ? І тут зразу купа питань - хоч як відповідати . Якщо ні - то куди дівати дітей ? Мамам сидіти дома без роботи ? Під час повітряної тривоги куди ? Так як зараз переважно - правило 2 стін ? Всім треба заробляти якось гроші - жити ж треба на щось . І ?

От тут говорили про роботу для переселенців . А вони захочуть цю роботу робити ? Масова робота завжди малокваліфікована і низько оплачувана . Це таки бізнес може щось . Але ж і бізнес не знає , що робити по суті ... Так - тримається переважно . А з масовим чи навіть середнім виробництвом у нас і так було не дуже ...

Тобто картинка насправді песимістично оптимістична . Зараз погано , буде ще гірше - а потім колись стане краще ... От зі строками питання ...