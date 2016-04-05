juristkostya написав:На укрепрайонах 2МВ работали и женщины, и старики, и подростки. А при нынешней механизации физический труд существенно облегчился.
у нас это стали показывать только после распада совка: немцы до 1947г в обязательном порядка должны были выходить на хозработы (рабочий день 12 часов, выходной 1 день в неделю), иначе не получишь пайку
juristkostya написав:На укрепрайонах 2МВ работали и женщины, и старики, и подростки. А при нынешней механизации физический труд существенно облегчился.я для себя проводил такие параллели... Сейчас всё сильно иначе, люди мало работают руками, имеют лишний вес, проблемы с сердцем/сосудами и нестабильную психику. Чаще впадают в депрессию, подвержены упадническим настроениям, панике и немотивированной агрессии.
К государству у многих из них иждивенческая позиция (нам должны). С таким набором качеств кашу не сваришь. Где с этим всё ок, люди саморганизовываются в вайбер группах, находят инструмент и работают. Даже забесплатно. Кто то бесплатные обеды готовит. В парке напротив меня волонтеры занимаются с детьми переселенцев, типа летнего лагеря. Все эти процессы идут вне правового поля, для такой деятельности нужна гос.регистрация, устав. Законодательство отстаёт от реалий времени. Это все верно, но не меняет сути: в условиях мобилизации государство вынуждено взять на себя ряд проектов, которые в мирное время неактуальны. На данный момент я не вижу даже _попыток_ централизованного набора рабочих рук на проекты обороны и размещения беженцев. Хотя вполне очевидно, что заливать бетоном "линию Маннергейма" можно только в рамках единого государственного проекта. И вы ведь понимаете, там надо не только копать землю и месить раствор. Там надо кормить, стирать. Надо пошить людям элементарные спецовки/рукавицы. То есть, и для женщин, и даже для колясочных инвалидов работа есть.
Ещё одни - ошибки коммунизма. Вы случайно у нас в универе психологию не преподавали? Как щас помню: "и запомните товарищи студетки, мужик- только с деньгами и бородой. Иначе- тряпка "😅😅😅
Та без проблем, давайте подождем, пока группы волонтеров на своё усмотрение построят сеть укреплений вдоль границы. Сами наметят места, сами займут чью-то землю, сами определят конструкцию .... Ну разве может государство заниматься обороной? Глупости какие .....
Та не. Лучше заключённых кинуть, а ещё лучше пленных, как 100 лет назад. А строительные компании с экскаваторамии и опалубкой, завод Ковальской и остальные - а вам, товарищи, мы налоги ещё прибавим-с. Интересно, советники Брэнсона уже сказали, сколько налогов с него сдерут, если надумают "Мрію" строить? 38%? Или больше?
juristkostya написав:На укрепрайонах 2МВ работали и женщины, и старики, и подростки. А при нынешней механизации физический труд существенно облегчился.
у нас это стали показывать только после распада совка: немцы до 1947г в обязательном порядка должны были выходить на хозработы (рабочий день 12 часов, выходной 1 день в неделю), иначе не получишь пайку
сегодня не возможно представить, чтобы Виталиан приехал к переселенцам на КАМАЗе и приказал-все грузитесь в кузов (поедем в лес дрова на зиму заготавливать), или в Гостомель-завалы разбирать
Приказать не получится, но можно объявить централизованный набор: "Ребята, вот список профессий, вот з.п., вот контракт на 3 месяца. Налетай!" Но я такого не наблюдаю.
походу все снова на волонтерах-местная власть может только спи*дить гуманитарку или погреться на грантах (если выделят), у нас мэр начал записывать видео сообщения о ВТ на ломаном украинском, народ стал ждать его ляпов (комеди-клаб) как-то он выдал 10 видосиков за день , тревога-отбой и тд), после этого сильно устал (шутка ли за 5 месяцев одну ночь не спал), и выпал из фейсбука на 3 дня
beee написав:Та не. Лучше заключённых кинуть, а ещё лучше пленных, как 100 лет назад. А строительные компании с экскаваторамии и опалубкой, завод Ковальской и остальные - а вам, товарищи, мы налоги ещё прибавим-с. Интересно, советники Брэнсона уже сказали, сколько налогов с него сдерут, если надумают "Мрію" строить? 38%? Или больше?
Скорее всего вольнонаёмный труд окажется эффективнее.
airmax78 написав:Меня две вещи ставят в тупик: 1)Как Зеленский смог назначить Залужного? Просто повезло или наши западные партнеры подсказали? 2) Как Зеленский не сбежал? Все остальное, к сожалению, можно объяснить.
За 1) не знаю. За 2) - Зеленський не трус. Це було відомо(я читав) ще до його президенства. В мирний час ця раса фактично не проявляється, але ось пригодилась.