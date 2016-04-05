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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1542154315441545>
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:08

  prodigy написав:
  juristkostya написав:На укрепрайонах 2МВ работали и женщины, и старики, и подростки. А при нынешней механизации физический труд существенно облегчился.


у нас это стали показывать только после распада совка: немцы до 1947г в обязательном порядка должны были выходить на хозработы (рабочий день 12 часов, выходной 1 день в неделю), иначе не получишь пайку

Трудовые армии в СССР(1942-1946)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%BE%D0%B2

сегодня не возможно представить, чтобы Виталиан приехал к переселенцам на КАМАЗе и приказал-все грузитесь в кузов (поедем в лес дрова на зиму заготавливать), или в Гостомель-завалы разбирать

Приказать не получится, но можно объявить централизованный набор: "Ребята, вот список профессий, вот з.п., вот контракт на 3 месяца. Налетай!"
Но я такого не наблюдаю.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:люди мало работают руками, имеют лишний вес, проблемы с сердцем/сосудами и нестабильную психику.


посмотрев видео "обстрел парка в Кременчуге" и видно, как еще совсем не старая женщина
бежит к дереву и потом от него (это в реальности быстрая ходьба), т.е. даже под обстрелом она бежать не способна
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:14

  beee написав:
  vitaliian написав:
  juristkostya написав:На укрепрайонах 2МВ работали и женщины, и старики, и подростки. А при нынешней механизации физический труд существенно облегчился.я для себя проводил такие параллели... Сейчас всё сильно иначе, люди мало работают руками, имеют лишний вес, проблемы с сердцем/сосудами и нестабильную психику. Чаще впадают в депрессию, подвержены упадническим настроениям, панике и немотивированной агрессии.

К государству у многих из них иждивенческая позиция (нам должны). С таким набором качеств кашу не сваришь. Где с этим всё ок, люди саморганизовываются в вайбер группах, находят инструмент и работают. Даже забесплатно. Кто то бесплатные обеды готовит. В парке напротив меня волонтеры занимаются с детьми переселенцев, типа летнего лагеря. Все эти процессы идут вне правового поля, для такой деятельности нужна гос.регистрация, устав. Законодательство отстаёт от реалий времени.
Это все верно, но не меняет сути: в условиях мобилизации государство вынуждено взять на себя ряд проектов, которые в мирное время неактуальны. На данный момент я не вижу даже _попыток_ централизованного набора рабочих рук на проекты обороны и размещения беженцев. Хотя вполне очевидно, что заливать бетоном "линию Маннергейма" можно только в рамках единого государственного проекта.
И вы ведь понимаете, там надо не только копать землю и месить раствор. Там надо кормить, стирать. Надо пошить людям элементарные спецовки/рукавицы. То есть, и для женщин, и даже для колясочных инвалидов работа есть.

Ещё одни - ошибки коммунизма. Вы случайно у нас в универе психологию не преподавали?
Как щас помню: "и запомните товарищи студетки, мужик- только с деньгами и бородой. Иначе- тряпка "😅😅😅

Та без проблем, давайте подождем, пока группы волонтеров на своё усмотрение построят сеть укреплений вдоль границы. Сами наметят места, сами займут чью-то землю, сами определят конструкцию .... Ну разве может государство заниматься обороной? Глупости какие .....

Та не. Лучше заключённых кинуть, а ещё лучше пленных, как 100 лет назад.
А строительные компании с экскаваторамии и опалубкой, завод Ковальской и остальные - а вам, товарищи, мы налоги ещё прибавим-с.
Интересно, советники Брэнсона уже сказали, сколько налогов с него сдерут, если надумают "Мрію" строить? 38%? Или больше?
beee
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:16

  prodigy написав:
  vitaliian написав:люди мало работают руками, имеют лишний вес, проблемы с сердцем/сосудами и нестабильную психику.


посмотрев видео "обстрел парка в Кременчуге" и видно, как еще совсем не старая женщина
бежит к дереву и потом от него (это в реальности быстрая ходьба), т.е. даже под обстрелом она бежать не способна

Варить кашу она способна?
Посуду мыть в столовке?
Шить спецовки?
Вести учёт тмц?
Постельное стирать?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:16

  juristkostya написав:
  prodigy написав:
  juristkostya написав:На укрепрайонах 2МВ работали и женщины, и старики, и подростки. А при нынешней механизации физический труд существенно облегчился.


у нас это стали показывать только после распада совка: немцы до 1947г в обязательном порядка должны были выходить на хозработы (рабочий день 12 часов, выходной 1 день в неделю), иначе не получишь пайку

Трудовые армии в СССР(1942-1946)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%BE%D0%B2

сегодня не возможно представить, чтобы Виталиан приехал к переселенцам на КАМАЗе и приказал-все грузитесь в кузов (поедем в лес дрова на зиму заготавливать), или в Гостомель-завалы разбирать

Приказать не получится, но можно объявить централизованный набор: "Ребята, вот список профессий, вот з.п., вот контракт на 3 месяца. Налетай!"
Но я такого не наблюдаю.


походу все снова на волонтерах-местная власть может только спи*дить гуманитарку или погреться на грантах (если выделят), у нас мэр начал записывать видео сообщения о ВТ на ломаном украинском, народ стал ждать его ляпов (комеди-клаб)
как-то он выдал 10 видосиков за день , тревога-отбой и тд), после этого сильно устал (шутка ли за 5 месяцев одну ночь не спал), и выпал из фейсбука на 3 дня
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:18

juristkostya

а захочет ли? вопрос?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:18

  beee написав:Та не. Лучше заключённых кинуть, а ещё лучше пленных, как 100 лет назад.
А строительные компании с экскаваторамии и опалубкой, завод Ковальской и остальные - а вам, товарищи, мы налоги ещё прибавим-с.
Интересно, советники Брэнсона уже сказали, сколько налогов с него сдерут, если надумают "Мрію" строить? 38%? Или больше?

Скорее всего вольнонаёмный труд окажется эффективнее.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:19

  andrijk777 написав:
  airmax78 написав:Меня две вещи ставят в тупик: 1)Как Зеленский смог назначить Залужного? Просто повезло или наши западные партнеры подсказали?
2) Как Зеленский не сбежал?
Все остальное, к сожалению, можно объяснить.

За 1) не знаю.
За 2) - Зеленський не трус. Це було відомо(я читав) ще до його президенства. В мирний час ця раса фактично не проявляється, але ось пригодилась. :D

риса?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:21

  prodigy написав:juristkostya

а захочет ли? вопрос?

Так надо предложить.
Беженка, весьма вероятно, согласится - после 4 месяцев безработицы-то....

Я ж говорю, не просматривается даже попыток организовать такого рода процессы
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:22

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові знищують житлові квартали українських міст, щоб вбити у людей почуття дому.

Про це Зеленський заявив під час виступу на Конференції з питань відновлення України у Лугано (Швейцарія).
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