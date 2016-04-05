prodigy написав:andrijk777 написав:
За 1) не знаю.
За 2) - Зеленський не трус. Це було відомо(я читав) ще до його президенства. В мирний час ця раса фактично не проявляється, але ось пригодилась.
риса?
Так, риса характеру.
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Додано: Пон 04 лип, 2022 15:23
Так, риса характеру.
Додано: Пон 04 лип, 2022 15:32
"У 2014 році під час російської окупації та блокування підводного човна "Запоріжжя" командир здав єдину українську субмарину без бою", - сказано в повідомленні. Зрадивши присязі народу України, військовий присягнув збройним силам Росії та продовжив службу у складі Чорноморського флоту РФ.
1) який бій в порту могла дати субмарина? тільки с з АК47 (навіть яких не було на озброєнні)
2)зрадив присязі-вот це дійсно зрада (мав можливість вийти на матерікову частину, але моряки так привязані до своїх гуртожітків з клопами, тому і залишився (ще проблема в тому, що вони там в Севастополі майже жили одними сім'ями з росінами (наприклад , дружина -донька капраза россійського чи адмирала, чи кум теж підводник, тільки з рф)
Додано: Пон 04 лип, 2022 15:35
Так, риса характеру. [/quote]
євреї стали інші після холокосту
(коли вони йшли в Бабій Яр дисципліновано,
і мало хто наважився на втечу)
Додано: Пон 04 лип, 2022 15:36
Російські ураження саме житлових будинків та цивільних об’єктів посилилися після публічного представлення Кремлем так званих відповідальних за українську війну. Йдеться про російських генералів Олександра Лапіна та Сергія Суровікіна.
Додано: Пон 04 лип, 2022 15:51
Не могу неудержаться а Президент України Володимир Зеленський, чтобы это самое почуття поддержать -- на выходе из-дома большой такой амбарный замок повесил
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