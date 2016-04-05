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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1542154315441545
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:23

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:
  airmax78 написав:Меня две вещи ставят в тупик: 1)Как Зеленский смог назначить Залужного? Просто повезло или наши западные партнеры подсказали?
2) Как Зеленский не сбежал?
Все остальное, к сожалению, можно объяснить.

За 1) не знаю.
За 2) - Зеленський не трус. Це було відомо(я читав) ще до його президенства. В мирний час ця раса фактично не проявляється, але ось пригодилась. :D

риса?

Так, риса характеру. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:32

https://www.unian.ua/society/dbr-povido ... 90188.html

"У 2014 році під час російської окупації та блокування підводного човна "Запоріжжя" командир здав єдину українську субмарину без бою", - сказано в повідомленні. Зрадивши присязі народу України, військовий присягнув збройним силам Росії та продовжив службу у складі Чорноморського флоту РФ.

1) який бій в порту могла дати субмарина? тільки с з АК47 (навіть яких не було на озброєнні)

2)зрадив присязі-вот це дійсно зрада (мав можливість вийти на матерікову частину, але моряки так привязані до своїх гуртожітків з клопами, тому і залишився (ще проблема в тому, що вони там в Севастополі майже жили одними сім'ями з росінами (наприклад , дружина -донька капраза россійського чи адмирала, чи кум теж підводник, тільки з рф)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:35

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:
  andrijk777 написав:

За 1) не знаю.
За 2) - Зеленський не трус. Це було відомо(я читав) ще до його президенства. В мирний час ця раса фактично не проявляється, але ось пригодилась. :D

риса?

Так, риса характеру. :D :D[/quote]

євреї стали інші після холокосту
(коли вони йшли в Бабій Яр дисципліновано,
і мало хто наважився на втечу)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:36

Російські ураження саме житлових будинків та цивільних об’єктів посилилися після публічного представлення Кремлем так званих відповідальних за українську війну. Йдеться про російських генералів Олександра Лапіна та Сергія Суровікіна.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:51

  prodigy написав:Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові знищують житлові квартали українських міст, щоб вбити у людей почуття дому.

Не могу неудержаться :lol: а Президент України Володимир Зеленський, чтобы это самое почуття поддержать -- на выходе из-дома большой такой амбарный замок повесил :lol:
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