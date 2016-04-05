RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15431544154515461547>
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:23

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:
  airmax78 написав:Меня две вещи ставят в тупик: 1)Как Зеленский смог назначить Залужного? Просто повезло или наши западные партнеры подсказали?
2) Как Зеленский не сбежал?
Все остальное, к сожалению, можно объяснить.

За 1) не знаю.
За 2) - Зеленський не трус. Це було відомо(я читав) ще до його президенства. В мирний час ця раса фактично не проявляється, але ось пригодилась. :D

риса?

Так, риса характеру. :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3771
З нами з: 11.11.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:32

https://www.unian.ua/society/dbr-povido ... 90188.html

"У 2014 році під час російської окупації та блокування підводного човна "Запоріжжя" командир здав єдину українську субмарину без бою", - сказано в повідомленні. Зрадивши присязі народу України, військовий присягнув збройним силам Росії та продовжив службу у складі Чорноморського флоту РФ.

1) який бій в порту могла дати субмарина? тільки с з АК47 (навіть яких не було на озброєнні)

2)зрадив присязі-вот це дійсно зрада (мав можливість вийти на матерікову частину, але моряки так привязані до своїх гуртожітків з клопами, тому і залишився (ще проблема в тому, що вони там в Севастополі майже жили одними сім'ями з росінами (наприклад , дружина -донька капраза россійського чи адмирала, чи кум теж підводник, тільки з рф)
prodigy
 
Повідомлень: 8131
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3016 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:35

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:
  andrijk777 написав:

За 1) не знаю.
За 2) - Зеленський не трус. Це було відомо(я читав) ще до його президенства. В мирний час ця раса фактично не проявляється, але ось пригодилась. :D

риса?

Так, риса характеру. :D :D[/quote]

євреї стали інші після холокосту
(коли вони йшли в Бабій Яр дисципліновано,
і мало хто наважився на втечу)
prodigy
 
Повідомлень: 8131
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3016 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:36

Російські ураження саме житлових будинків та цивільних об’єктів посилилися після публічного представлення Кремлем так званих відповідальних за українську війну. Йдеться про російських генералів Олександра Лапіна та Сергія Суровікіна.
prodigy
 
Повідомлень: 8131
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3016 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:51

  prodigy написав:Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові знищують житлові квартали українських міст, щоб вбити у людей почуття дому.

Не могу неудержаться :lol: а Президент України Володимир Зеленський, чтобы это самое почуття поддержать -- на выходе из-дома большой такой амбарный замок повесил :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7016
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:03

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13642
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2036 раз.
Подякували: 2882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:13

  vitaliian написав:https://vimeo.com/726726962

Колесо в точності як у мене (Inmotion V8). Я б його також з собою взяв на війну.
airmax78
 
Повідомлень: 40693
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5022 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:14

историк с "юго-востока" :
"Русский мир" — это секта, из которой никто не выйдет без потерь"

flysoulfly
 
Повідомлень: 613
З нами з: 13.01.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:21

  _hunter написав:
  prodigy написав:Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові знищують житлові квартали українських міст, щоб вбити у людей почуття дому.

Не могу неудержаться :lol: а Президент України Володимир Зеленський, чтобы это самое почуття поддержать -- на выходе из-дома большой такой амбарный замок повесил :lol:

Сегодня встречал инфо, что уже не только "на выходе из дома", но и при перемещении между "комнатами"
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16181
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9329 раз.
Подякували: 4477 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:23

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/726726962

Колесо в точності як у мене (Inmotion V8). Я б його також з собою взяв на війну.

В мене теж таке є. Корисна штука.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9049
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2075 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 15431544154515461547>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, sashaqbl, vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 97627
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 455859
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3193
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.