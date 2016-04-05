airmax78 написав:Меня две вещи ставят в тупик: 1)Как Зеленский смог назначить Залужного? Просто повезло или наши западные партнеры подсказали? 2) Как Зеленский не сбежал? Все остальное, к сожалению, можно объяснить.
За 1) не знаю. За 2) - Зеленський не трус. Це було відомо(я читав) ще до його президенства. В мирний час ця раса фактично не проявляється, але ось пригодилась.
"У 2014 році під час російської окупації та блокування підводного човна "Запоріжжя" командир здав єдину українську субмарину без бою", - сказано в повідомленні. Зрадивши присязі народу України, військовий присягнув збройним силам Росії та продовжив службу у складі Чорноморського флоту РФ.
1) який бій в порту могла дати субмарина? тільки с з АК47 (навіть яких не було на озброєнні)
2)зрадив присязі-вот це дійсно зрада (мав можливість вийти на матерікову частину, але моряки так привязані до своїх гуртожітків з клопами, тому і залишився (ще проблема в тому, що вони там в Севастополі майже жили одними сім'ями з росінами (наприклад , дружина -донька капраза россійського чи адмирала, чи кум теж підводник, тільки з рф)
Російські ураження саме житлових будинків та цивільних об’єктів посилилися після публічного представлення Кремлем так званих відповідальних за українську війну. Йдеться про російських генералів Олександра Лапіна та Сергія Суровікіна.