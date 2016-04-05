RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1544154515461547>
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:28

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:
  prodigy написав:Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові знищують житлові квартали українських міст, щоб вбити у людей почуття дому.

Не могу неудержаться :lol: а Президент України Володимир Зеленський, чтобы это самое почуття поддержать -- на выходе из-дома большой такой амбарный замок повесил :lol:

Сегодня встречал инфо, что уже не только "на выходе из дома", но и при перемещении между "комнатами"

Ну, що робити? Не підготувались до війни як слід. Шоколадного баригу з його армовіром нах послали. путіннападе - оборжака. Зараз доводиться тушити пожежу людьми.
airmax78
 
Повідомлень: 40693
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5022 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:31

  crumd написав:
  Shaman написав:что сможем мы? в первую очередь надо отбить Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области. опять же надеюсь, что получится.
сколько это будет продолжаться - вот это уже сложный вопрос - но с освобождением - месяцы.

Коллега Арестовича по клубу оптимистов Буданов перенес освобождение Донбасса и Крыма с ноября 2022 на 2023-й год.
По планам РФ Донецкая и Луганская области должны повторить судьбу Крыма. Вышеперечисленные области, возможно, РФ готова покинуть. Но на условиях политического соглашения. По духу аналогичного Минску-2.

уже не повторят.

там пустыня - и если сейчас это не очень заметно, то зимой - в полный рост - гражданское население там сможет только выживать с непонятным итогом.

"освобождены" руським миром ото всего.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2252
З нами з: 29.09.19
Подякував: 346 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:33

  airmax78 написав:Ну, що робити? Не підготувались до війни як слід. Шоколадного баригу з його армовіром нах послали. путіннападе - оборжака. Зараз доводиться тушити пожежу людьми.

Пару страниц выше высказывались, что "люди - это высшая ценность", и "их нужно эвакуировать" и т.д.
Нужно определиться: эвауировать, или "тушити пожежу людьми"

Подоляк согласен (по крайней мере сейчас) с мнением людей на прошлых выборах
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/podolyak-zvinuvativ-poroshenka-u-pochatku-povnomasshtabnoji-viyni-novini-ukrajini-50246860.html
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16181
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9329 раз.
Подякували: 4477 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:34

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  juristkostya написав:В лучшем случае перепечатывается инфо с официальных ресурсов, что полностью убивает преимущество в скорости.
вы изучили какие редкие породы макак проживали в Харьковском эко парке Фельдмана? А сколько в Украине проживает маготов? Почитайте официальные источники, может они знают. А что говорили официальные источники о нападении до 24.02, будет война или шашлык на 1е мая? В то же время были тг каналы которые ещё в январе говорили что война неизбежна и начнется она с ракетных обстрелов.

Даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время....
Повторю свой вопрос: назовите каналы, которые дают гарантированно проверенную инфу (Понятно, 100 процентов точности не бывает, но, во всяком случае, это должно быть явно выше 50%).

Что касается обезьян, то причин интересоваться ими не нахожу, это ваша личная проекция, похоже....

к вопросу об обезьянах и веселье
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2252
З нами з: 29.09.19
Подякував: 346 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:37

  airmax78 написав:Меня две вещи ставят в тупик: 1)Как Зеленский смог назначить Залужного? Просто повезло или наши западные партнеры подсказали?
2) Как Зеленский не сбежал?
Все остальное, к сожалению, можно объяснить.

при моем неоднозначном отношении к Зеленскому - человек остался, и не надо искать подоплеку этому.

и в ситуации обращения к различным аудиториям тоже отработал очень качественно
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2252
З нами з: 29.09.19
Подякував: 346 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:40

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:Ну, що робити? Не підготувались до війни як слід. Шоколадного баригу з його армовіром нах послали. путіннападе - оборжака. Зараз доводиться тушити пожежу людьми.

Пару страниц выше высказывались, что "люди - это высшая ценность", и "их нужно эвакуировать" и т.д.
Нужно определиться: эвауировать, или "тушити пожежу людьми"

Подоляк согласен (по крайней мере сейчас) с мнением людей на прошлых выборах
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/podolyak-zvinuvativ-poroshenka-u-pochatku-povnomasshtabnoji-viyni-novini-ukrajini-50246860.html

Евакуювати тих, хто не може воювати. А ті хто може воювати - тих мобілізують.
Подоляк то звісно порошенку звинувачує зараз. Хто ж ще, як не порошенко? Доречі, ті позиції, шо за порошенка влаштовувались і ті війська що там стояли - тримались всі ці 4 місяці. А ті позиції, що за порошенка не влаштували - там все захопили за 3 дні. Але ж звісно що в усьому порох винний. А народ наш - мудрий. Сам обрав - сам тепер і розгрібає.
airmax78
 
Повідомлень: 40693
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5022 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:45

  Shaman написав:
  airmax78 написав:Меня две вещи ставят в тупик: 1)Как Зеленский смог назначить Залужного? Просто повезло или наши западные партнеры подсказали?
2) Как Зеленский не сбежал?
Все остальное, к сожалению, можно объяснить.

при моем неоднозначном отношении к Зеленскому - человек остался, и не надо искать подоплеку этому.

и в ситуации обращения к различным аудиториям тоже отработал очень качественно

За те, що залишився - респект йому (але якщо б втік - ну то було б повне дно - він би далі жити не зміг). Хоч і ніякий з нього політик, і його пройопи могли коштувати Україні суверенітету (чудом врятувались) але стрижень в нього є.
airmax78
 
Повідомлень: 40693
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5022 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:48

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:Ну, що робити? Не підготувались до війни як слід. Шоколадного баригу з його армовіром нах послали. путіннападе - оборжака. Зараз доводиться тушити пожежу людьми.

Пару страниц выше высказывались, что "люди - это высшая ценность", и "их нужно эвакуировать" и т.д.
Нужно определиться: эвауировать, или "тушити пожежу людьми"

Подоляк согласен (по крайней мере сейчас) с мнением людей на прошлых выборах
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/podolyak-zvinuvativ-poroshenka-u-pochatku-povnomasshtabnoji-viyni-novini-ukrajini-50246860.html

А кто такой Подоляк ? какой-то советник завхоза ?
Вот пусть по скрепкам и дыроколам советует

А вот с армовира и путиннападе ты лично ржал
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6907
З нами з: 31.08.09
Подякував: 483 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:49

  Shaman написав:
  airmax78 написав:Меня две вещи ставят в тупик: 1)Как Зеленский смог назначить Залужного? Просто повезло или наши западные партнеры подсказали?
2) Как Зеленский не сбежал?
Все остальное, к сожалению, можно объяснить.

при моем неоднозначном отношении к Зеленскому - человек остался, и не надо искать подоплеку этому.
///

Ну, бандюкович тоже далеко не в первый день свалил... А так-то: при наличии перс-охраны в 100, условно говоря, человек да подготовленных эвакуационных (в том числе и авиа) маршрутов -- "оставаться" можно "чуть дольше", чем обычному "пэрэсичному"...
_hunter
 
Повідомлень: 7016
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:49

❗️😔У ЗСУ спростували інформацію The Economist, що українські військові впритул біля Херсона

"По-перше, вона не відповідає дійсності, по-друге, вона дезорієнтує наших людей, місцеве населення, вона шкодить не лише військовій операції, а й іміджу тих, хто це заявляє".
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7586
З нами з: 20.11.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 2106 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1544154515461547>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, sashaqbl, vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 97629
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 455859
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3193
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.