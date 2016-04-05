vitaliian написав:

juristkostya написав: В лучшем случае перепечатывается инфо с официальных ресурсов, что полностью убивает преимущество в скорости. В лучшем случае перепечатывается инфо с официальных ресурсов, что полностью убивает преимущество в скорости.

вы изучили какиепроживали в Харьковском эко парке Фельдмана? А сколько в Украине проживает маготов? Почитайте официальные источники, может они знают. А что говорили официальные источники о нападении до 24.02, будет война или шашлык на 1е мая? В то же время были тг каналы которые ещё в январе говорили что война неизбежна и начнется она с ракетных обстрелов.