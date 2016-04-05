Shaman написав:что сможем мы? в первую очередь надо отбить Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области. опять же надеюсь, что получится. сколько это будет продолжаться - вот это уже сложный вопрос - но с освобождением - месяцы.
Коллега Арестовича по клубу оптимистов Буданов перенес освобождение Донбасса и Крыма с ноября 2022 на 2023-й год. По планам РФ Донецкая и Луганская области должны повторить судьбу Крыма. Вышеперечисленные области, возможно, РФ готова покинуть. Но на условиях политического соглашения. По духу аналогичного Минску-2.
уже не повторят.
там пустыня - и если сейчас это не очень заметно, то зимой - в полный рост - гражданское население там сможет только выживать с непонятным итогом.
juristkostya написав:В лучшем случае перепечатывается инфо с официальных ресурсов, что полностью убивает преимущество в скорости.
вы изучили какие редкие породы макак проживали в Харьковском эко парке Фельдмана? А сколько в Украине проживает маготов? Почитайте официальные источники, может они знают. А что говорили официальные источники о нападении до 24.02, будет война или шашлык на 1е мая? В то же время были тг каналы которые ещё в январе говорили что война неизбежна и начнется она с ракетных обстрелов.
Даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время.... Повторю свой вопрос: назовите каналы, которые дают гарантированно проверенную инфу (Понятно, 100 процентов точности не бывает, но, во всяком случае, это должно быть явно выше 50%).
Что касается обезьян, то причин интересоваться ими не нахожу, это ваша личная проекция, похоже....
airmax78 написав:Меня две вещи ставят в тупик: 1)Как Зеленский смог назначить Залужного? Просто повезло или наши западные партнеры подсказали? 2) Как Зеленский не сбежал? Все остальное, к сожалению, можно объяснить.
при моем неоднозначном отношении к Зеленскому - человек остался, и не надо искать подоплеку этому.
и в ситуации обращения к различным аудиториям тоже отработал очень качественно
Евакуювати тих, хто не може воювати. А ті хто може воювати - тих мобілізують. Подоляк то звісно порошенку звинувачує зараз. Хто ж ще, як не порошенко? Доречі, ті позиції, шо за порошенка влаштовувались і ті війська що там стояли - тримались всі ці 4 місяці. А ті позиції, що за порошенка не влаштували - там все захопили за 3 дні. Але ж звісно що в усьому порох винний. А народ наш - мудрий. Сам обрав - сам тепер і розгрібає.
airmax78 написав:Меня две вещи ставят в тупик: 1)Как Зеленский смог назначить Залужного? Просто повезло или наши западные партнеры подсказали? 2) Как Зеленский не сбежал? Все остальное, к сожалению, можно объяснить.
при моем неоднозначном отношении к Зеленскому - человек остался, и не надо искать подоплеку этому.
и в ситуации обращения к различным аудиториям тоже отработал очень качественно
За те, що залишився - респект йому (але якщо б втік - ну то було б повне дно - він би далі жити не зміг). Хоч і ніякий з нього політик, і його пройопи могли коштувати Україні суверенітету (чудом врятувались) але стрижень в нього є.
airmax78 написав:Меня две вещи ставят в тупик: 1)Как Зеленский смог назначить Залужного? Просто повезло или наши западные партнеры подсказали? 2) Как Зеленский не сбежал? Все остальное, к сожалению, можно объяснить.
при моем неоднозначном отношении к Зеленскому - человек остался, и не надо искать подоплеку этому. ///
Ну, бандюкович тоже далеко не в первый день свалил... А так-то: при наличии перс-охраны в 100, условно говоря, человек да подготовленных эвакуационных (в том числе и авиа) маршрутов -- "оставаться" можно "чуть дольше", чем обычному "пэрэсичному"...