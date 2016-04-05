Для виїзду за межі місць перебування військовозобов'язані повинні отримати дозвіл
📋 Через повномасштабне вторгнення на територію України та пов'язаний з цим режим мобілізації, вступили в силу певні обмеження на виїзд з територій проживання для категорій військовозобов'язаних. Це стосується в тому числі процедури перетину лінії розмежування на в'їзд або на виїзд.
☝️ Так, згідно з законодавством, виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації громадян, які перебувають на військовому обліку у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, дозволений лише за наявності спеціального дозволу керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Дозвіл на виїзд видають керівники центрів комплектування таким категоріям громадян України:
📍 призовникам, яким надано чи які мають право на відстрочку від призову на строкову військову службу, на термін до одного року, але не пізніше дати закінчення відстрочки;
📍 особам призовного віку, за наявності поважних причин (хвороба або смерть рідних тощо), на термін до 30 діб; військовозобов’язаним та резервістам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації (повний перелік визначено у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”), на термін до одного року, за наявності підтверджуючих документів, але не пізніше дати закінчення права на відстрочку;
📍 військовозобов’язаним та резервістам, що були заброньовані на період мобілізації та на воєнний час на термін до 30 діб, але не пізніше дати закінчення терміну дії посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час або дати зазначеної на витягу із наказу Міністерства економіки України про бронювання;
📍 в окремих випадках, за рішенням керівника центру комплектування решті військовозобов’язаних та резервістів при наявності інших поважних причин з поданням ними відповідних документів на термін до 30 діб.
Дозвіл не потрібно отримувати особам:
📍 Виключеним з військового обліку. Підставою для виїзду є позначка про зняття з обліку військовозобов'язаного.
📍 Особам, які вибувають у відрядження і є військовозобов’язаними заброньованими на період мобілізації та на воєнний час. При собі необхідно мати паспорт, військовий квиток\тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, посвідчення про відстрочку або завірений керівником ТЦК та СП витяг із наказу Міністерства економіки України та посвідчення про відрядження.
📍 Призовникам, військовозобов’язаним та резервістам, які зняті з обліку для переміщення в іншу місцевість (територіальну одиницю). Підставою є відмітка у посвідченні або у військовому квитку \ тимчасовому посвідченні. Такі громадяни мають стати на облік за новим місцем дислокації протягом семи діб з дати зняття з обліку.
Shaman написав:Ну, бандюкович тоже далеко не в первый день свалил... А так-то: при наличии перс-охраны в 100, условно говоря, человек да подготовленных эвакуационных (в том числе и авиа) маршрутов -- "оставаться" можно "чуть дольше", чем обычному "пэрэсичному"...
походу бандюкович сваливать вообще не хотел, но пуйло звонком припугнуло (мол временная столица Украины Харьков с депутатами ждет-недождется), ...даже страусов не успел забрать.
Letusrock по ходу, що так. І це в принципі логічно - якщо ви перебуваєте не за місцем проживання - тов ійськомат має знати, де Вас шукати. Але це тільки проект якогось документу, про який повідомив якись журналіст. Себто вилами по воді написано... Та й слабо в це віриться - це ж доведеться відновлювати всі блок-пости, які понабудовували на західній Україні на початку війни, і які паралізували всю логістику.
В начале российского вторжения в Украину беспилотники стали неожиданным источником побед над силами Москвы. Истории об успехе доминировали в новостном цикле. В социальных сетях было много видео, где украинские беспилотники подавляли хаотическое российское наступление.
Украинский флот таких аппаратов, состоящий как из мелких беспилотников для разведки, так и из знаменитых турецких систем TB2 «Байрактар», хвалили за уничтожение танков и бронетехники Владимира Путина. Но Россия сделала выводы из своих унизительных поражений за пять месяцев войны, пишет Business Insider.
Эксперты сказали изданию, что беспилотники все больше становятся неэффективными в украинской обороне, потому что Россия улучшила свои системы защиты, а также развернула средства, позволяющие блокировать и сажать украинские аппараты.
«Сейчас российские средства радиоэлектронной борьбы и ПВО лучше организованы, чем это было в первые месяцы войны», – сказал аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам CNA Сэмюэл Бендетт.
Российская армия использует радары раннего предупреждения, чтобы идентифицировать беспилотники. А системы радиоэлектронной борьбы позволяют блокировать их и разрывать с ними связь, объяснил эксперт. Также российские военные используют пулеметы и системы ПВО, такие как "Тор", чтобы сбивать украинские аппараты. Недавно российское Минобороны опубликовало видео, на котором российская система "Красуха-4" выводит из строя украинский беспилотник.
sashaqbl написав:Letusrock по ходу, що так. І це в принципі логічно - якщо ви перебуваєте не за місцем проживання - тов ійськомат має знати, де Вас шукати. Але це тільки проект якогось документу, про який повідомив якись журналіст. Себто вилами по воді написано... Та й слабо в це віриться - це ж доведеться відновлювати всі блок-пости, які понабудовували на західній Україні на початку війни, і які паралізували всю логістику.
Ну вот, вас всех опять развели и обсуждаете хрен пойми что ...
Может хватит уже зраду разгонять
Взагали-то, то любой внутренний переселенец и сейчас обязан зарегистрироваться в военкомате в новом месте поселения И кто это делал ? Мало кто кто Что было тем, кто это не сделал ? Ничего