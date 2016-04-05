Додано: Пон 04 лип, 2022 16:56

Для виїзду за межі місць перебування військовозобов'язані повинні отримати дозвіл



📋 Через повномасштабне вторгнення на територію України та пов'язаний з цим режим мобілізації, вступили в силу певні обмеження на виїзд з територій проживання для категорій військовозобов'язаних. Це стосується в тому числі процедури перетину лінії розмежування на в'їзд або на виїзд.



☝️ Так, згідно з законодавством, виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації громадян, які перебувають на військовому обліку у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, дозволений лише за наявності спеціального дозволу керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.



Дозвіл на виїзд видають керівники центрів комплектування таким категоріям громадян України:



📍 призовникам, яким надано чи які мають право на відстрочку від призову на строкову військову службу, на термін до одного року, але не пізніше дати закінчення відстрочки;



📍 особам призовного віку, за наявності поважних причин (хвороба або смерть рідних тощо), на термін до 30 діб;

військовозобов’язаним та резервістам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації (повний перелік визначено у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”), на термін до одного року, за наявності підтверджуючих документів, але не пізніше дати закінчення права на відстрочку;



📍 військовозобов’язаним та резервістам, що були заброньовані на період мобілізації та на воєнний час на термін до 30 діб, але не пізніше дати закінчення терміну дії посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час або дати зазначеної на витягу із наказу Міністерства економіки України про бронювання;



📍 в окремих випадках, за рішенням керівника центру комплектування решті військовозобов’язаних та резервістів при наявності інших поважних причин з поданням ними відповідних документів на термін до 30 діб.



Дозвіл не потрібно отримувати особам:



📍 Виключеним з військового обліку. Підставою для виїзду є позначка про зняття з обліку військовозобов'язаного.



📍 Особам, які вибувають у відрядження і є військовозобов’язаними заброньованими на період мобілізації та на воєнний час. При собі необхідно мати паспорт, військовий квиток\тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, посвідчення про відстрочку або завірений керівником ТЦК та СП витяг із наказу Міністерства економіки України та посвідчення про відрядження.



📍 Призовникам, військовозобов’язаним та резервістам, які зняті з обліку для переміщення в іншу місцевість (територіальну одиницю). Підставою є відмітка у посвідченні або у військовому квитку \ тимчасовому посвідченні. Такі громадяни мають стати на облік за новим місцем дислокації протягом семи діб з дати зняття з обліку.