sashaqbl написав:... Але це тільки проект якогось документу, про який повідомив якись журналіст. Себто вилами по воді написано...
pesikot написав:
sashaqbl написав:Letusrock по ходу, що так. І це в принципі логічно - якщо ви перебуваєте не за місцем проживання - тов ійськомат має знати, де Вас шукати. Але це тільки проект якогось документу, про який повідомив якись журналіст. Себто вилами по воді написано... Та й слабо в це віриться - це ж доведеться відновлювати всі блок-пости, які понабудовували на західній Україні на початку війни, і які паралізували всю логістику.
Ну вот, вас всех опять развели и обсуждаете хрен пойми что ...
sashaqbl написав:... Але це тільки проект якогось документу, про який повідомив якись журналіст. Себто вилами по воді написано...
pesikot написав:
sashaqbl написав:Letusrock по ходу, що так. І це в принципі логічно - якщо ви перебуваєте не за місцем проживання - тов ійськомат має знати, де Вас шукати. Але це тільки проект якогось документу, про який повідомив якись журналіст. Себто вилами по воді написано... Та й слабо в це віриться - це ж доведеться відновлювати всі блок-пости, які понабудовували на західній Україні на початку війни, і які паралізували всю логістику.
Ну вот, вас всех опять развели и обсуждаете хрен пойми что ...
Украинцам нужно морально подготовиться к тому, что война с Россией - "на годы, надолго", предупредил офицер армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин.
"Мы знаем, что такие войны могут длиться долгие годы. Война в Афганистане была 20 лет. Поэтому вполне возможно, что [в Украине] будет длиться и годы, и 10 лет", - отметил Левин, предположив, что при этом интенсивность боев может периодически снижаться и увеличиваться.
По словам эксперта, многое в будущей победе будет зависеть от контрнаступления ВСУ на Херсон, а также от ситуации в самой России.