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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1545154615471548
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 17:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sashaqbl написав:Letusrock по ходу, що так. І це в принципі логічно - якщо ви перебуваєте не за місцем проживання - тов ійськомат має знати, де Вас шукати...
тобто, щоб поїхати на дачу за межами міста, треба також оформлювати кожен вихіжний дозвіл на виїзд?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sashaqbl написав:...
Але це тільки проект якогось документу, про який повідомив якись журналіст. Себто вилами по воді написано...


pesikot написав:
  sashaqbl написав:Letusrock по ходу, що так. І це в принципі логічно - якщо ви перебуваєте не за місцем проживання - тов ійськомат має знати, де Вас шукати.
Але це тільки проект якогось документу, про який повідомив якись журналіст. Себто вилами по воді написано...
Та й слабо в це віриться - це ж доведеться відновлювати всі блок-пости, які понабудовували на західній Україні на початку війни, і які паралізували всю логістику.

Ну вот, вас всех опять развели и обсуждаете хрен пойми что ...
не якийсь жюрнолізд. https://www.zoda.gov.ua/news/61850/dlya ... ozvil.html

https://dropmefiles.com.ua/ru/fYmv36X2LS
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 18:10

  GALeon написав:
sashaqbl написав:...
Але це тільки проект якогось документу, про який повідомив якись журналіст. Себто вилами по воді написано...


pesikot написав:
  sashaqbl написав:Letusrock по ходу, що так. І це в принципі логічно - якщо ви перебуваєте не за місцем проживання - тов ійськомат має знати, де Вас шукати.
Але це тільки проект якогось документу, про який повідомив якись журналіст. Себто вилами по воді написано...
Та й слабо в це віриться - це ж доведеться відновлювати всі блок-пости, які понабудовували на західній Україні на початку війни, і які паралізували всю логістику.

Ну вот, вас всех опять развели и обсуждаете хрен пойми что ...
не якийсь жюрнолізд. https://www.zoda.gov.ua/news/61850/dlya ... ozvil.html

https://dropmefiles.com.ua/ru/fYmv36X2LS

У Запорізькій ОВА заявили, що для виїзду за межі місць перебування військовозобов'язані повинні отримати дозвіл
Про це повідомляє Запорізька ОВА без посилання на нормативний акт, що регулюють ці самі нові обмеження, передає 061.

Может таки стоит не разносить зраду
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 18:17

"Больница Мелитополя заполнена россиянами после эффективных ударов Хаймарсами" -
Кирило Михайлов, дослідник Conflict Intelligence Team

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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Как будто для запрета у нас какой-то закон нужен.
Згідно якого закону мужики рабами стали?
beee
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 19:21

  sergey_sryvkin написав:
  konstantin kirovograd написав:Вы бы ещё коллега в пример монголо-татар привели.Они вообще в своё время пол зимного шарика на 300 лет захватили.А где сейчас монгольская армия :D

Тобто як це - де?..
Утримує 1/7 частку суші, та лізе в Україну, хіба не помітили?.. п'ятий місяць вже як...

Треба проти них чорних клобуків з Поросся виставити:
http://praci-history.kpnu.edu.ua/articl ... 232/190083
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 19:22

  edvardd написав:❗️😔У ЗСУ спростували інформацію The Economist, що українські військові впритул біля Херсона

"По-перше, вона не відповідає дійсності, по-друге, вона дезорієнтує наших людей, місцеве населення, вона шкодить не лише військовій операції, а й іміджу тих, хто це заявляє".

Там навіть особливого двіжу зараз нема. Кошмарять один одного артою і тільки.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Украинцам нужно морально подготовиться к тому, что война с Россией - "на годы, надолго", предупредил офицер армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин.

"Мы знаем, что такие войны могут длиться долгие годы. Война в Афганистане была 20 лет. Поэтому вполне возможно, что [в Украине] будет длиться и годы, и 10 лет", - отметил Левин, предположив, что при этом интенсивность боев может периодически снижаться и увеличиваться.

По словам эксперта, многое в будущей победе будет зависеть от контрнаступления ВСУ на Херсон, а также от ситуации в самой России.
GALeon
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