В представленном на Конференции по восстановлению Украины (URC2022) Плане восстановления Украины Кабинет министров оценил стоимость послевоенного восстановления государства в $750 миллиардов. При этом успешным считается уровень при приросте ВВП в 7%, а в течении десяти лет должно быть реализовано 850 проектов и программ.На первый этап, который должен длиться с 2023 по 2025 год, нужно 350 млрд долл., а по его итогам страна сможет подняться до ТОП-40 индексов Экономической сложности и Человеческого капитала. По итогам программы, рассчитанной до 2032 года, Украина планирует войти в ТОП-25 в этих индексах.Структура программы состоит из более чем полутора десятков основных направлений:Укрепление институциональной способности – понадобится <0,1 млрд дол.Основы восстановления: Цифровое государство – требует <0,1 млрд дол.Укрепление обороны и безопасности – 50 млрд дол.Стремление к интеграции в ЕС – <1 млрд дол.Восстановление чистой и защищенной среды – 20 млрд. дол.Энергетическая независимость и Зеленый Курс – 130 млрд дол.Улучшение бизнес-среды – 5 млрд дол.Обеспечение конкурентного доступа к капиталу – 75 млрд. дол.Обеспечение макрофинансовой стабильности – 60 – 80 млрд дол.Развитие секторов экономики с добавленной стоимостью – 50 млрд. дол.Расширение и интеграция логистики с ЕС – 120 – 160 млрд дол.Восстановление и модернизация жилья и инфраструктуры регионов – 150 – 250 млрд дол.Восстановление и модернизация социальной инфраструктуры – 35 млрд. дол.Развитие системы образования – 5 млрд. дол.Модернизация системы здравоохранения – 5 млрд. дол.Развитие систем культуры и спорта – 20 млрд. дол.Обеспечение эффективной социальной политики – 7 млрд дол.План восстановления предусматривает три этапа реализации :восстанавливать здесь и сейчас. Условный пример – возобновление отопления в Черниговебыстрое восстановление. Восстановление поврежденной инфраструктурыдолгосрочная трансформация.В частности в проекте нацпрограммы по восстановлению «Цифровое государство» указаны такие направления работы, как проведение всеукраинской переписи населения, реализация программы «Украина - цифровой хаб для Азиатского и Европейского магистрального трафика», внедрение ряда е-реестров и программ, как подтверждение статуса налогового резидента в электронной форме, е-доверенность, е-предприниматель, е-услуги для ветеранов и даже е-суд. Также в рамках этого планируют развить в стране сеть Действия.Центров (модернизированных ЦНАП), центров предоставления услуг офлайн, создание программы для предоставления услуг украинцам за рубежом и прочее.