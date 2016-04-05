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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1547154815491550>
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 19:44

  pesikot написав:
  GALeon написав:Украинцам нужно морально подготовиться к тому, что война с Россией - "на годы, надолго", предупредил офицер армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин.

"Мы знаем, что такие войны могут длиться долгие годы. Война в Афганистане была 20 лет. Поэтому вполне возможно, что [в Украине] будет длиться и годы, и 10 лет", - отметил Левин, предположив, что при этом интенсивность боев может периодически снижаться и увеличиваться.

По словам эксперта, многое в будущей победе будет зависеть от контрнаступления ВСУ на Херсон, а также от ситуации в самой России.

Источник не подскажете ?
Ну так, в порядке повышения самообразования

https://www.youtube.com/watch?v=J35F6uoiPbU с 17-й
"Об`єднаний марафон",мож и 5 канал тоже транслировал :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 19:49

  Howl написав:
  Kudrjavuy написав:Последние, не разграбленные и не уничтоженные предприятия что сохранили возможность полного технологического цикла производства орудийных стволов находились в Краматорске?
Крупные предприятия, которые ранее при союзе выпускали военную технику, уже этим не занимаются.

2С22 «Богдана» на КЗТС. Ситуация на заводе плачевная. На НКМЗ были когда-то военные цеха, сейчас такого давно нет.

Сам ствол, орудия, в технологическом процессе (я могу ошибиться) - нарезается 2 недели.
И это без учёта всех остальных производственных процессов.
А здесь точно не сделаю ошибки: ствол к танку весит 1100кг.(гладкоствол 125 калибр)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:00

  prodigy написав:Російські ураження саме житлових будинків та цивільних об’єктів посилилися після публічного представлення Кремлем так званих відповідальних за українську війну. Йдеться про російських генералів Олександра Лапіна та Сергія Суровікіна.

Не знаю, почему, но пришла к памяти новость, что в связи с невостребованностью пушечного мяса в Украине РФ кинула десантников в Сирию. https://www.google.com/search?q=%D0%94% ... e&ie=UTF-8
- На новый круг.
Интересно мнение того, быдла(Кликуш наёмных), что прёт непосвящённым, что таким темпом, как в Украине в РФ орки быстро закончатся.
Да их там наплодилось... - и делать ничего, кроме гоп-стоп не знают.
Темпы сокращения их поголовья должны превышать способности их баб.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:14

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:18

  pesikot написав:
  GALeon написав:Украинцам нужно морально подготовиться к тому, что война с Россией - "на годы, надолго", предупредил офицер армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин.

"Мы знаем, что такие войны могут длиться долгие годы. Война в Афганистане была 20 лет. Поэтому вполне возможно, что [в Украине] будет длиться и годы, и 10 лет", - отметил Левин, предположив, что при этом интенсивность боев может периодически снижаться и увеличиваться.

По словам эксперта, многое в будущей победе будет зависеть от контрнаступления ВСУ на Херсон, а также от ситуации в самой России.

Источник не подскажете ?
Ну так, в порядке повышения самообразования

https://t.me/ressentiment_channel

Как по мне стоит слушать только мнения генералов армий НАТО, а прислушиваться вообще к единицам.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:19

Кабинет министров оценил стоимость послевоенного восстановле

В представленном на Конференции по восстановлению Украины (URC2022) Плане восстановления Украины Кабинет министров оценил стоимость послевоенного восстановления государства в $750 миллиардов. При этом успешным считается уровень при приросте ВВП в 7%, а в течении десяти лет должно быть реализовано 850 проектов и программ.

На первый этап, который должен длиться с 2023 по 2025 год, нужно 350 млрд долл., а по его итогам страна сможет подняться до ТОП-40 индексов Экономической сложности и Человеческого капитала. По итогам программы, рассчитанной до 2032 года, Украина планирует войти в ТОП-25 в этих индексах.

Структура программы состоит из более чем полутора десятков основных направлений:

Укрепление институциональной способности – понадобится <0,1 млрд дол.
Основы восстановления: Цифровое государство – требует <0,1 млрд дол.
Укрепление обороны и безопасности – 50 млрд дол.
Стремление к интеграции в ЕС – <1 млрд дол.
Восстановление чистой и защищенной среды – 20 млрд. дол.
Энергетическая независимость и Зеленый Курс – 130 млрд дол.
Улучшение бизнес-среды – 5 млрд дол.
Обеспечение конкурентного доступа к капиталу – 75 млрд. дол.
Обеспечение макрофинансовой стабильности – 60 – 80 млрд дол.
Развитие секторов экономики с добавленной стоимостью – 50 млрд. дол.
Расширение и интеграция логистики с ЕС – 120 – 160 млрд дол.
Восстановление и модернизация жилья и инфраструктуры регионов – 150 – 250 млрд дол.
Восстановление и модернизация социальной инфраструктуры – 35 млрд. дол.
Развитие системы образования – 5 млрд. дол.
Модернизация системы здравоохранения – 5 млрд. дол.
Развитие систем культуры и спорта – 20 млрд. дол.
Обеспечение эффективной социальной политики – 7 млрд дол.

План восстановления предусматривает три этапа реализации :

восстанавливать здесь и сейчас. Условный пример – возобновление отопления в Чернигове
быстрое восстановление. Восстановление поврежденной инфраструктуры
долгосрочная трансформация.

В частности в проекте нацпрограммы по восстановлению «Цифровое государство» указаны такие направления работы, как проведение всеукраинской переписи населения, реализация программы «Украина - цифровой хаб для Азиатского и Европейского магистрального трафика», внедрение ряда е-реестров и программ, как подтверждение статуса налогового резидента в электронной форме, е-доверенность, е-предприниматель, е-услуги для ветеранов и даже е-суд. Также в рамках этого планируют развить в стране сеть Действия.Центров (модернизированных ЦНАП), центров предоставления услуг офлайн, создание программы для предоставления услуг украинцам за рубежом и прочее.


https://zn.ua/ECONOMICS/konferentsija-p ... ardov.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:31

  _hunter написав:
  prodigy написав:Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові знищують житлові квартали українських міст, щоб вбити у людей почуття дому.

Не могу неудержаться :lol: а Президент України Володимир Зеленський, чтобы это самое почуття поддержать -- на выходе из-дома большой такой амбарный замок повесил :lol:

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/07/4/7356316/
На видео прямой текст из первоисточника.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:31

Аналитеги говорят химарсы могут изменить ход войны

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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:34

Российские войска обречены на поражение в войне против Украины, потому что разбрасывались своей новой техникой в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом российский боевик Игорь Гиркин (Стрелков), который участвовал в захвате Крыма и войне на Донбассе 2014 года, заявил на своем Telegram-канале. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/ru/video/putin-pro ... 57401.html
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:35

pesikot
"4. У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України - без дозволу відповідного керівника)." --- стаття 37 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про військовий обов'язок і військову службу" --- https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text
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