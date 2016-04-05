потенциально новые имена новорожденным Украинцам.
Хаймарс Олесьович або Хаймарса Орестівна.Чертовски красиво
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Додано: Пон 04 лип, 2022 20:38
Додано: Пон 04 лип, 2022 20:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 04 лип, 2022 20:51
Речь не идёт об артиллерии!
Речь идёт о "вооружении для противостояния".
А это целый список.(авиация, ПВО, Артилерия, РСЗО, обеспечение, индивидуальный комплект, торпедоносцы, БПЛА-катера, ракеты с необходимыми параметрами, танки, бронемашины, ремонт техники, боекомплекты, питание, снабжение, резерв, ....)
Своевременно и в достаточном количестве, что определяют ВСУ.
Где тот же БПЛА - уже не имеет той актуальности, что в начале войны. По причине выстроенной системы обороны от них агрессором.(это и постановка помех, и ПВО, и ПВО дальнего обнаружения,)
Т.Е. сегодня, орки доминируют в бпла(в качестве разведчиков).
Додано: Пон 04 лип, 2022 20:51
гиркин несколько эфиров вподряд уверял что Польша вот-вот аннексирует Западную Украину. Его можно слушать только как недалекого клоуна.
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