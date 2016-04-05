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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1547154815491550
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:38

  vitaliian написав:https://vimeo.com/726801040

потенциально новые имена новорожденным Украинцам.
Хаймарс Олесьович або Хаймарса Орестівна.Чертовски красиво
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На запорізькому напрямку працюють HIMARS!

https://t.me/akzentzp/27444
alexop
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:51

  Schmit написав:[youtube]bmpICAXxqfk

Речь не идёт об артиллерии!
Речь идёт о "вооружении для противостояния".
А это целый список.(авиация, ПВО, Артилерия, РСЗО, обеспечение, индивидуальный комплект, торпедоносцы, БПЛА-катера, ракеты с необходимыми параметрами, танки, бронемашины, ремонт техники, боекомплекты, питание, снабжение, резерв, ....)
Своевременно и в достаточном количестве, что определяют ВСУ.
Где тот же БПЛА - уже не имеет той актуальности, что в начале войны. По причине выстроенной системы обороны от них агрессором.(это и постановка помех, и ПВО, и ПВО дальнего обнаружения,)
Т.Е. сегодня, орки доминируют в бпла(в качестве разведчиков).
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:51

  detroytred написав:Российские войска обречены на поражение в войне против Украины, потому что разбрасывались своей новой техникой в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом российский боевик Игорь Гиркин (Стрелков), который участвовал в захвате Крыма и войне на Донбассе 2014 года, заявил на своем Telegram-канале. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/ru/video/putin-pro ... 57401.html
гиркин несколько эфиров вподряд уверял что Польша вот-вот аннексирует Западную Украину. Его можно слушать только как недалекого клоуна.
  Мизантрóп написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/726801040

потенциально новые имена новорожденным Украинцам.
Хаймарс Олесьович або Хаймарса Орестівна.Чертовски красиво

Як викликати «Байрактар»?
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vitaliian
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