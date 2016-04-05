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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1547154815491550
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:38

  vitaliian написав:https://vimeo.com/726801040

потенциально новые имена новорожденным Украинцам.
Хаймарс Олесьович або Хаймарса Орестівна.Чертовски красиво
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На запорізькому напрямку працюють HIMARS!

https://t.me/akzentzp/27444
alexop
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:51

  Schmit написав:[youtube]bmpICAXxqfk

Речь не идёт об артиллерии!
Речь идёт о "вооружении для противостояния".
А это целый список.(авиация, ПВО, Артилерия, РСЗО, обеспечение, индивидуальный комплект, торпедоносцы, БПЛА-катера, ракеты с необходимыми параметрами, танки, бронемашины, ремонт техники, боекомплекты, питание, снабжение, резерв, ....)
Своевременно и в достаточном количестве, что определяют ВСУ.
Где тот же БПЛА - уже не имеет той актуальности, что в начале войны. По причине выстроенной системы обороны от них агрессором.(это и постановка помех, и ПВО, и ПВО дальнего обнаружения,)
Т.Е. сегодня, орки доминируют в бпла(в качестве разведчиков).
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:51

  detroytred написав:Российские войска обречены на поражение в войне против Украины, потому что разбрасывались своей новой техникой в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом российский боевик Игорь Гиркин (Стрелков), который участвовал в захвате Крыма и войне на Донбассе 2014 года, заявил на своем Telegram-канале. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/ru/video/putin-pro ... 57401.html
гиркин несколько эфиров вподряд уверял что Польша вот-вот аннексирует Западную Украину. Его можно слушать только как недалекого клоуна.
  Мизантрóп написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/726801040

потенциально новые имена новорожденным Украинцам.
Хаймарс Олесьович або Хаймарса Орестівна.Чертовски красиво

Як викликати «Байрактар»?
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https://www.lifecell.ua/uk/mobilnij-zvy ... bayraktar/
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 21:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Украинцам нужно морально подготовиться к тому, что война с Россией - "на годы, надолго", предупредил офицер армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин.

А что значит "морально подготовиться"?
Вот европейцы сейчас морально готовятся к пивофестам и Уимблдону.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 21:24

  vitaliian написав:Як викликати «Байрактар»?
У вас має бути оплачений пакет послуг за вашим тарифом (не на один день). Якщо все так, набирайте з мобільного код запуску *777# і 24 години безлімітів ваші.

https://www.lifecell.ua/uk/mobilnij-zvy ... bayraktar/[/quote]

у нас есть свои

Байрактар Ольга Володимирівна
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 21:41

Углегорская ТЭС в Донецкой области горит после обстрелов. В соцсетях публикуют фото пожара.
https://karachun.com.ua/v-donetskoy-obl ... -tes-29415
За станцию, которая расположена западнее Светлодарска, сейчас идут бои.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 21:51

Орки обстреливают Донецк:
В ДОНЕЦКЕ ГОРИТ РЫНОК ВОЗЛЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА
https://novosti.dn.ua/news/326213-v-don ... go-vokzala

На видео слышно исходящий и приходы
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 22:11

  vitaliian написав:гиркин несколько эфиров вподряд уверял что Польша вот-вот аннексирует Западную Украину. Его можно слушать только как недалекого клоуна.

Там чуть сложнее ситуация:
Военная аналитика у него очень здравая, политическая - полная шизофрения.
Наша задача отделять первую от второй
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 22:15

  vitaliian написав:гиркин несколько эфиров вподряд уверял что Польша вот-вот аннексирует Западную Украину. Его можно слушать только как недалекого клоуна.

Гиркина можно читать как источник оперативной информации. Обучен военному делу, делает много правильных выводов из УЖЕ СЛУЧИВШЕГОСЯ по военной части. Но имеет крайне ограниченный кругозор, смешны его потуги в стратегическом планировании. Да и просто делает много грамматических ошибок в текстах, что указывает на его низкий уровень образования
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