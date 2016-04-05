Речь не идёт об артиллерии! Речь идёт о "вооружении для противостояния". А это целый список.(авиация, ПВО, Артилерия, РСЗО, обеспечение, индивидуальный комплект, торпедоносцы, БПЛА-катера, ракеты с необходимыми параметрами, танки, бронемашины, ремонт техники, боекомплекты, питание, снабжение, резерв, ....) Своевременно и в достаточном количестве, что определяют ВСУ. Где тот же БПЛА - уже не имеет той актуальности, что в начале войны. По причине выстроенной системы обороны от них агрессором.(это и постановка помех, и ПВО, и ПВО дальнего обнаружения,) Т.Е. сегодня, орки доминируют в бпла(в качестве разведчиков).
detroytred написав:Российские войска обречены на поражение в войне против Украины, потому что разбрасывались своей новой техникой в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом российский боевик Игорь Гиркин (Стрелков), который участвовал в захвате Крыма и войне на Донбассе 2014 года, заявил на своем Telegram-канале. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/ru/video/putin-pro ... 57401.html
гиркин несколько эфиров вподряд уверял что Польша вот-вот аннексирует Западную Украину. Его можно слушать только как недалекого клоуна.
Мизантрóп написав:
vitaliian написав:https://vimeo.com/726801040
потенциально новые имена новорожденным Украинцам. Хаймарс Олесьович або Хаймарса Орестівна.Чертовски красиво
Як викликати «Байрактар»? У вас має бути оплачений пакет послуг за вашим тарифом (не на один день). Якщо все так, набирайте з мобільного код запуску *777# і 24 години безлімітів ваші.
vitaliian написав:Як викликати «Байрактар»? У вас має бути оплачений пакет послуг за вашим тарифом (не на один день). Якщо все так, набирайте з мобільного код запуску *777# і 24 години безлімітів ваші.
vitaliian написав:гиркин несколько эфиров вподряд уверял что Польша вот-вот аннексирует Западную Украину. Его можно слушать только как недалекого клоуна.
Гиркина можно читать как источник оперативной информации. Обучен военному делу, делает много правильных выводов из УЖЕ СЛУЧИВШЕГОСЯ по военной части. Но имеет крайне ограниченный кругозор, смешны его потуги в стратегическом планировании. Да и просто делает много грамматических ошибок в текстах, что указывает на его низкий уровень образования