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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 лип, 2022 23:44
Damien написав: vitaliian написав:
гиркин несколько эфиров вподряд уверял что Польша вот-вот аннексирует Западную Украину. Его можно слушать только как недалекого клоуна.
Гиркина можно читать как источник оперативной информации. Обучен военному делу, делает много правильных выводов из УЖЕ СЛУЧИВШЕГОСЯ по военной части. Но имеет крайне ограниченный кругозор, смешны его потуги в стратегическом планировании. Да и просто делает много грамматических ошибок в текстах, что указывает на его низкий уровень образования
Нет, как раз Гиркин реальный профи.
До сих пор на службе, как агент влияния в определенных кругах.
Поэтому все его типа откровения и сетования рассматриваю именно через эту призму.
Если взять за основу, что он действующий ФСБшник, многие его мотивы становятся ясными до прозрачности.
Ну не может чел, раз за разом раскладывавший обстановку на фронтах один в один как от Арестовича, надолго оставаться на свободе.
А потом после грамотного расклада вдруг пропагандон о вот-вот входящих в Украину поляках, сказки о скором захвате Приднестровья и об украинской Точке У, разносящей вхлам дома в Белгороде.
Нет, это именно спец влияния, а не узколобик. Сначала раскладывает реалии, о которых говорить в рашке не принято, а потом, когда ему начинают верить ввинчивает в тему пропоОвно в фсбшной обертке.
И так в каждом своем эфире
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Додано: Вів 05 лип, 2022 00:00
Гиркин спровоцировал в 2014 году конфликт на Донбассе возглавляя диверсионную группу. До того момента, как под славянском был убит сотрудник СБУ в результате засады, руководители с Майдана, пытались договориться с донецкими сепаратистами, на переговоры отправлялись делегации, тот же Ярема.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 06:27
Очевидно, через їх перевагу в артилерії, а є ще один важливий фактор. Не можна ставити не обстріляних солдат на важливі ділянки фронту, тоді не буде проривів і загрози оточення. ТРО не встоїть проти вагнерівців. Треба, як наш захісник Успіх - спочатку понюхав пороху на Півдні, і тільки потім на Схід.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 06:43
antey1969 написав:
Сначала раскладывает реалии, о которых говорить в рашке не принято...
За то, что Рашке не принято говорить/писать, зачастую наказывают. Интересно, почему его под эту гребёнку не "закопали". Он же дискредитирует недоармию.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 07:19
antey1969 написав:
Нет, это именно спец влияния, а не узколобик. Сначала раскладывает реалии, о которых говорить в рашке не принято, а потом, когда ему начинают верить ввинчивает в тему пропоОвно в фсбшной обертке.
примерно таким же занимается генералСВР, сначала пишет ценную информацию а потом какой то вброс . При этом 2 года втирает что пуйло вот вот умрёт.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 07:41
Zebra написав:
Гиркин спровоцировал в 2014 году конфликт на Донбассе возглавляя диверсионную группу. До того момента, как под славянском был убит сотрудник СБУ в результате засады, руководители с Майдана, пытались договориться
с донецкими сепаратистами, на переговоры отправлялись делегации, тот же Ярема.
влада Майдана відчувала свою часткову "нелегітимність"
Ярема був по вухах в гріхах, тобто до бандуків посилали "свого"
в лютому 2014го не вистачило рішучісті (були наміри послати ЮВТ благати питуна, бо він до неї не байдужий, тьху які бовдури)
ок, ці спогади не на часі...
треба тримати Донецку область, ворог вже ледве дихає +34-35С на Півдні і Сході
не уявляю , як робити наступ в такії горячій атмосфері
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Додано: Вів 05 лип, 2022 07:43
vitaliian написав: antey1969 написав:
Нет, это именно спец влияния, а не узколобик. Сначала раскладывает реалии, о которых говорить в рашке не принято, а потом, когда ему начинают верить ввинчивает в тему пропоОвно в фсбшной обертке.
примерно таким же занимается генералСВР, сначала пишет ценную информацию а потом какой то вброс . При этом 2 года втирает что пуйло вот вот умрёт.
он реально умрет в течении 2х лет (возможно года), прогноз от доктора
надо немного потерпеть
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