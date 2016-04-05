Додано: Пон 04 лип, 2022 23:44

Damien написав: vitaliian написав: гиркин несколько эфиров вподряд уверял что Польша вот-вот аннексирует Западную Украину. Его можно слушать только как недалекого клоуна. гиркин несколько эфиров вподряд уверял что Польша вот-вот аннексирует Западную Украину. Его можно слушать только как недалекого клоуна.

Гиркина можно читать как источник оперативной информации. Обучен военному делу, делает много правильных выводов из УЖЕ СЛУЧИВШЕГОСЯ по военной части. Но имеет крайне ограниченный кругозор, смешны его потуги в стратегическом планировании. Да и просто делает много грамматических ошибок в текстах, что указывает на его низкий уровень образования Гиркина можно читать как источник оперативной информации. Обучен военному делу, делает много правильных выводов из УЖЕ СЛУЧИВШЕГОСЯ по военной части. Но имеет крайне ограниченный кругозор, смешны его потуги в стратегическом планировании. Да и просто делает много грамматических ошибок в текстах, что указывает на его низкий уровень образования

Нет, как раз Гиркин реальный профи.До сих пор на службе, как агент влияния в определенных кругах.Поэтому все его типа откровения и сетования рассматриваю именно через эту призму.Если взять за основу, что он действующий ФСБшник, многие его мотивы становятся ясными до прозрачности.Ну не может чел, раз за разом раскладывавший обстановку на фронтах один в один как от Арестовича, надолго оставаться на свободе.А потом после грамотного расклада вдруг пропагандон о вот-вот входящих в Украину поляках, сказки о скором захвате Приднестровья и об украинской Точке У, разносящей вхлам дома в Белгороде.Нет, это именно спец влияния, а не узколобик. Сначала раскладывает реалии, о которых говорить в рашке не принято, а потом, когда ему начинают верить ввинчивает в тему пропоОвно в фсбшной обертке.И так в каждом своем эфире