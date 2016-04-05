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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1549155015511552>
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 06:27

Re: Чому ми відступаємо

Очевидно, через їх перевагу в артилерії, а є ще один важливий фактор. Не можна ставити не обстріляних солдат на важливі ділянки фронту, тоді не буде проривів і загрози оточення. ТРО не встоїть проти вагнерівців. Треба, як наш захісник Успіх - спочатку понюхав пороху на Півдні, і тільки потім на Схід.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 06:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Сначала раскладывает реалии, о которых говорить в рашке не принято...
За то, что Рашке не принято говорить/писать, зачастую наказывают. Интересно, почему его под эту гребёнку не "закопали". Он же дискредитирует недоармию.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 07:19

  antey1969 написав:Нет, это именно спец влияния, а не узколобик. Сначала раскладывает реалии, о которых говорить в рашке не принято, а потом, когда ему начинают верить ввинчивает в тему пропоОвно в фсбшной обертке.
примерно таким же занимается генералСВР, сначала пишет ценную информацию а потом какой то вброс . При этом 2 года втирает что пуйло вот вот умрёт.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 07:41

  Zebra написав:Гиркин спровоцировал в 2014 году конфликт на Донбассе возглавляя диверсионную группу. До того момента, как под славянском был убит сотрудник СБУ в результате засады, руководители с Майдана, пытались договориться с донецкими сепаратистами, на переговоры отправлялись делегации, тот же Ярема.


влада Майдана відчувала свою часткову "нелегітимність"
Ярема був по вухах в гріхах, тобто до бандуків посилали "свого"

в лютому 2014го не вистачило рішучісті (були наміри послати ЮВТ благати питуна, бо він до неї не байдужий, тьху які бовдури)

ок, ці спогади не на часі...
треба тримати Донецку область, ворог вже ледве дихає +34-35С на Півдні і Сході
не уявляю , як робити наступ в такії горячій атмосфері
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 07:43

  vitaliian написав:
  antey1969 написав:Нет, это именно спец влияния, а не узколобик. Сначала раскладывает реалии, о которых говорить в рашке не принято, а потом, когда ему начинают верить ввинчивает в тему пропоОвно в фсбшной обертке.
примерно таким же занимается генералСВР, сначала пишет ценную информацию а потом какой то вброс . При этом 2 года втирает что пуйло вот вот умрёт.


он реально умрет в течении 2х лет (возможно года), прогноз от доктора

надо немного потерпеть :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 08:04

  antey1969 написав:
Нет, это именно спец влияния, а не узколобик. Сначала раскладывает реалии, о которых говорить в рашке не принято, а потом, когда ему начинают верить ввинчивает в тему пропоОвно в фсбшной обертке.
И так в каждом своем эфире


типичный прием в разведке-деза идет под прикрытием правдивой инфы, классика :mrgreen:
как в кино, когда разведчик разоблачен и работает под контролем (вариант Омега)

проблема в том, что Украина всегда проигрывала в контрпропаганде (хотя "Анти-зомби", "Гражданская оборона" специально для этой цели 8 лет выходят на русском языке)
не трудно предположить, что россиян смотрящих эти передачи в 100 раз меньше, чем украинцев, смотрящих "вечер у Соловьева" или Скабееву, Киселева, Норкина

просто есть такие у нас граждане, которые свой негатив к власти переносят и на страну (считай свою Батьківщину), началось это в 2004г
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 08:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:
  vitaliian написав:
  antey1969 написав:Нет, это именно спец влияния, а не узколобик. Сначала раскладывает реалии, о которых говорить в рашке не принято, а потом, когда ему начинают верить ввинчивает в тему пропоОвно в фсбшной обертке.
примерно таким же занимается генералСВР, сначала пишет ценную информацию а потом какой то вброс . При этом 2 года втирает что пуйло вот вот умрёт.


он реально умрет в течении 2х лет (возможно года), прогноз от доктора

надо немного потерпеть :mrgreen:
))))
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 08:16

  Howl написав:
  antey1969 написав:Сначала раскладывает реалии, о которых говорить в рашке не принято...
За то, что Рашке не принято говорить/писать, зачастую наказывают. Интересно, почему его под эту гребёнку не "закопали". Он же дискредитирует недоармию.

Імхо. Тому що у владі рашки дійсно є різні башні (угруповання, клани).
І те, що у пуйла сконцентровано найбільше влади, все ж таки не вистачає для абсолютного винищення-витіснення хоч і набагато слабкіших, але не повністю підконтрольних.

З того, що оголошує їх глашатай (або агент) гіркінд, чітко видно -- фсб-на група бажає більш радикальних кроків, рішень.
Не забрати владу у пуйла, а саме тільки рішень від нього. Які їх більше влаштовують.

Аналогічно той же Абрамович...
І т.д.
Їх влаштовує пуйло. Але є невдоволення його діями.
Пуйло ж дозволяє їм ці вільності.

Їм дозволяє.
На відміну від інших.
Які може дійсно можуть спокушатися на його владу, дійсно нести загрозу його владі. Або - є вже кількістно занадтими. Тобто дозволити незадовільних більше визначеної норми пуйловлада не може фізично. Бо не справиться.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 08:24

Prodigy
"просто есть такие у нас граждане, которые свой негатив к власти переносят и на страну (считай свою Батьківщину), началось это в 2004г" (с)

+100
Як влучно визначено!

Залишається лише додати - також є громадяни, які чомусь негатив до влади від інших громадян, вважають негативом до країни.
І почалось це ...)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 08:39

  GALeon написав:
sashaqbl написав:Letusrock по ходу, що так. І це в принципі логічно - якщо ви перебуваєте не за місцем проживання - тов ійськомат має знати, де Вас шукати...
тобто, щоб поїхати на дачу за межами міста, треба також оформлювати кожен вихіжний дозвіл на виїзд?


і незабуваємо про десятки чи сотні тисяч людей що по роботі їздять кожного дня між районами областями (таксисти, торг.агенти і т.д.)

якщо здоровий глузд переможе то цю норму встановлять для поїздок більше 30 днів чи щось таке.
інакше це просто ... ще один спосіб набрати "добровольців" і озолотити воєнкомати
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