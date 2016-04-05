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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1549155015511552
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 08:50

  Letusrock написав:
  GALeon написав:
sashaqbl написав:Letusrock по ходу, що так. І це в принципі логічно - якщо ви перебуваєте не за місцем проживання - тов ійськомат має знати, де Вас шукати...
тобто, щоб поїхати на дачу за межами міста, треба також оформлювати кожен вихіжний дозвіл на виїзд?


і незабуваємо про десятки чи сотні тисяч людей що по роботі їздять кожного дня між районами областями (таксисти, торг.агенти і т.д.)

якщо здоровий глузд переможе то цю норму встановлять для поїздок більше 30 днів чи щось таке.
інакше це просто ... ще один спосіб набрати "добровольців" і озолотити воєнкомати


В тему обмеженнь та примусу під час воєнного стану. Є вже й таке:
*На территории Лозовского района Харьковской области введена трудовая повинность.

Соответствующий приказ, подписанный начальником районной военной администрации Владимиром Ромахом, обнародовали в соцсетях.*
https://gx.net.ua/politika/region/na-ha ... ument.html


Війна є війна.
Далі буде ще жорсткіше.
До речі, там посилання на Закон та Постанову КМУ від 2011 року. Номер 753.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:00

Много было обсуждений по поводу того, с какого расстояния HIMARS работали по целям на севере Мелитополя.

Расстояние было ровно 82 километра, что вписывается в официальную дальность снарядов M31A1 в 84+ км.

Выпущено было, насколько я понял, до 5 пакетов (30 ракет) в 2 захода.

Цели находились на территории Мелитопольской авиабазы и её военного городка (ППД 25 БрТрА, в/ч А3840).

Наверняка найдутся в комментариях нытики со словами "удоли, не сливай позицию". Ее уже "слила" пресслужба ВСУ, и эта позиция ну никак не нарушает OpSec и не несёт никакой пользы противнику.

Зображення

https://t.me/ressentiment_channel/26313?single


Во вторую мировую ход войны изменили Катюши, в третью её изменят химеры превращая 80 км оккупированных территорий в серые зоны. Усложняя логистику и управление войсками врагу. Вангую Мелитополь они тоже "добровольно" оставят.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:19

  vitaliian написав:Во вторую мировую ход войны изменили Катюши, в третью её изменят химеры превращая 80 км оккупированных территорий в серые зоны. Усложняя логистику и управление войсками врагу. Вангую Мелитополь они тоже "добровольно" оставят.

У кацапов есть Смерч, дальнобойсть которого не уступает Химарсу. Их, правда, не так много (слава Богу) и не знаю как у них с ракетами к этим смерчам. Очень надеюсь, что Химарсы помогут переломить ход войны. Иначе нам 3.14зда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:в третью её изменят химеры превращая 80 км оккупированных территорий в серые зоны.

На вооружении ВСУ находится РСЗО Смерч с дальностью стрельбы 160 км. Почему-то 160 км оккупированных территорий не превратились в серые зоны.
Росармейская РЭБ не просто глушит GPS сигнал, а создаёт уводящий сигнал. Поэтому вполне вероятно что реальный выхлоп от использования Хаймерсов может быть нулевым.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:22

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Во вторую мировую ход войны изменили Катюши, в третью её изменят химеры превращая 80 км оккупированных территорий в серые зоны. Усложняя логистику и управление войсками врагу. Вангую Мелитополь они тоже "добровольно" оставят.

У кацапов есть Смерч, дальнобойсть которого не уступает Химарсу. Их, правда, не так много (слава Богу) и не знаю как у них с ракетами к этим смерчам. Очень надеюсь, что Химарсы помогут переломить ход войны. Иначе нам 3.14зда.

а точность?
  crumd написав:Почему-то 160 км оккупированных территорий не превратились в серые зоны.
точность батенька точность. Лупить по полям не меняет ход войны. А по жилым кварталам Белгорода мы не лупим (там где точность не нужна). У химарса одна ракета пробивает стену, а другая (в это же отверстие) залетает внутрь здания.
vitaliian
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