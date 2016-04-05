Во вторую мировую ход войны изменили Катюши, в третью её изменят химеры превращая 80 км оккупированных территорий в серые зоны. Усложняя логистику и управление войсками врагу. Вангую Мелитополь они тоже "добровольно" оставят.
vitaliian написав:Во вторую мировую ход войны изменили Катюши, в третью её изменят химеры превращая 80 км оккупированных территорий в серые зоны. Усложняя логистику и управление войсками врагу. Вангую Мелитополь они тоже "добровольно" оставят.
У кацапов есть Смерч, дальнобойсть которого не уступает Химарсу. Их, правда, не так много (слава Богу) и не знаю как у них с ракетами к этим смерчам. Очень надеюсь, что Химарсы помогут переломить ход войны. Иначе нам 3.14зда.
vitaliian написав:в третью её изменят химеры превращая 80 км оккупированных территорий в серые зоны.
На вооружении ВСУ находится РСЗО Смерч с дальностью стрельбы 160 км. Почему-то 160 км оккупированных территорий не превратились в серые зоны. Росармейская РЭБ не просто глушит GPS сигнал, а создаёт уводящий сигнал. Поэтому вполне вероятно что реальный выхлоп от использования Хаймерсов может быть нулевым.
vitaliian написав:Во вторую мировую ход войны изменили Катюши, в третью её изменят химеры превращая 80 км оккупированных территорий в серые зоны. Усложняя логистику и управление войсками врагу. Вангую Мелитополь они тоже "добровольно" оставят.
У кацапов есть Смерч, дальнобойсть которого не уступает Химарсу. Их, правда, не так много (слава Богу) и не знаю как у них с ракетами к этим смерчам. Очень надеюсь, что Химарсы помогут переломить ход войны. Иначе нам 3.14зда.
а точность?
crumd написав:Почему-то 160 км оккупированных территорий не превратились в серые зоны.
точность батенька точность. Лупить по полям не меняет ход войны. А по жилым кварталам Белгорода мы не лупим (там где точность не нужна). У химарса одна ракета пробивает стену, а другая (в это же отверстие) залетает внутрь здания.