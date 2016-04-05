Вчера была опубликована информация о том, что в районе Крымского моста установлена ложная цель - баржа с отражателями, которая должна будет «обмануть» радиолокационные головки наведения ракет в случае обстрела моста с украинской стороны.



Подобные конструкции применяются с целью отведения удара от настоящей цели в ложную баржу, на отраженный сигнал которой и наведется ракета противника.



Похоже, что грозные заявления о сокрушающем ответе - это для публики, в реальности Кремль вполне серьезно готовится к возможным попыткам разрушить или хотя бы обозначить такую угрозу в отношении моста.



Спец-операция всё больше сворачивает в сторону полноценной затяжной и бесперспективной войны. Вопрос терминологии всё больше переходит в проблему смыслов. Чем-то это напоминает борьбу с международным терроризмом. Когда террористов десять, сто или даже пятьсот - их можно называть террористами, и ухо это не режет. Когда в террористы записывают десятки и сотни тысяч человек, невольно возникает вопрос - а террористы ли это?



Так и здесь. Спец-операция - это когда штурмом берут захваченный театральный центр. Когда речь идет о территориях в тысячу с лишним километров только линии соприкосновения, то определение «спец-операция» вызывает искреннее недоумение. Есть вполне рабочее и гораздо более подходящее слово.



Почему его не применяют? Потому, что инициаторы сидят в Кремле. И ведут ее на чужой территории. А это немного другое. Можно, конечно, использовать прием очень примитивной пропаганды и сообщить, что не мы такие, а жизнь такая. Да и вообще - «они» тоже совершали агрессию против других государств. Да, но только «они» всегда вначале придавали будущим военным операциям достаточно серьезную международную легитимность. Сколачивали международные коалиции, заручались гласными и негласными договоренностями и поддержками, получали мандаты. И только потом начинали воевать. Просто так вломиться на территорию соседней страны - это уже каменный век. Приличные люди соблюдают и в таких некрасивых делах определенный политес.



Но кремлевские не умеют даже в это. Поэтому в стране запрещено слово «война», причем следом за ним пришлось запрещать и слово «мир», как антитезу запрещенному слову. Абсурд, но куда деваться?