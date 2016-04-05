Во вторую мировую ход войны изменили Катюши, в третью её изменят химеры превращая 80 км оккупированных территорий в серые зоны. Усложняя логистику и управление войсками врагу. Вангую Мелитополь они тоже "добровольно" оставят.
vitaliian написав:Во вторую мировую ход войны изменили Катюши, в третью её изменят химеры превращая 80 км оккупированных территорий в серые зоны. Усложняя логистику и управление войсками врагу. Вангую Мелитополь они тоже "добровольно" оставят.
У кацапов есть Смерч, дальнобойсть которого не уступает Химарсу. Их, правда, не так много (слава Богу) и не знаю как у них с ракетами к этим смерчам. Очень надеюсь, что Химарсы помогут переломить ход войны. Иначе нам 3.14зда.
vitaliian написав:в третью её изменят химеры превращая 80 км оккупированных территорий в серые зоны.
На вооружении ВСУ находится РСЗО Смерч с дальностью стрельбы 160 км. Почему-то 160 км оккупированных территорий не превратились в серые зоны. Росармейская РЭБ не просто глушит GPS сигнал, а создаёт уводящий сигнал. Поэтому вполне вероятно что реальный выхлоп от использования Хаймерсов может быть нулевым.
vitaliian написав:Во вторую мировую ход войны изменили Катюши, в третью её изменят химеры превращая 80 км оккупированных территорий в серые зоны. Усложняя логистику и управление войсками врагу. Вангую Мелитополь они тоже "добровольно" оставят.
У кацапов есть Смерч... нам 3.14зда.
знаете что я заметил? тем кто сидит заграницей видится именно такая картинка апокалипсиса. Знакомая беженка из Польшы написала что "Ирпень для жизни не пригоден". При том что даже фонтаны в центре работают, газоны пострижены а ирпенчан регулярно развлекают концертами (я посетил 3 концерта за 2 месяца).
Наверное жить в спортзале на копеечное пособие убоженцев считается круче (я не имею в виду лично вас). Или вам там показывают сми одни сплошные разрушения.
crumd написав:Почему-то 160 км оккупированных территорий не превратились в серые зоны.
точность батенька точность. Лупить по полям не меняет ход войны. А по жилым кварталам Белгорода мы не лупим (там где точность не нужна). У химарса одна ракета пробивает стену, а другая (в это же отверстие) залетает внутрь здания.
vitaliian написав:в третью её изменят химеры превращая 80 км оккупированных территорий в серые зоны.
На вооружении ВСУ находится РСЗО Смерч с дальностью стрельбы 160 км. Почему-то 160 км оккупированных территорий не превратились в серые зоны. Росармейская РЭБ не просто глушит GPS сигнал, а создаёт уводящий сигнал. Поэтому вполне вероятно что реальный выхлоп от использования Хаймерсов может быть нулевым.
Смерч и его модернизация Ольха бьет на 70 км. На 120 км должны были стрелять опытные ракеты КБ Луч, которых, как я понимаю, если успели сделать 100 штук, то уже давно отправили кацапам по воздуху. А завод на котором их делают, кацапы уже трижды бомбили ракетами. Плюс там точность совсем не как у Химарсов (слава Богу). Огромная ценность Химарсов именно в том, что ракет к ним у американцев очень много + они точные и их не нужно так много для поражения целей. Так что если американцы не прекратят нас снабжать - можно устроить кацапам веселую жизнь, вернее смерть.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 05 лип, 2022 09:47, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:.. надеюсь, что Химарсы помогут переломить ход войны. Иначе нам 3.14зда.
Ход войны может переломить только комплекс мер, в том числе артиллерия(главное), бронетехника и ПВО. При такой длине фронта Химарс-ов (или "Хаймарсов", как правильно?) должно быть больше на порядки. А для наступления понадобится фронтовая авиация и танки. Авиация - это не Ф-16, как пишут некоторые. Это должны быть Апачи с дальнобойными противотанковыми ракетами. На них и вертолетчиков проще переучить
Вчера была опубликована информация о том, что в районе Крымского моста установлена ложная цель - баржа с отражателями, которая должна будет «обмануть» радиолокационные головки наведения ракет в случае обстрела моста с украинской стороны.
Подобные конструкции применяются с целью отведения удара от настоящей цели в ложную баржу, на отраженный сигнал которой и наведется ракета противника.
Похоже, что грозные заявления о сокрушающем ответе - это для публики, в реальности Кремль вполне серьезно готовится к возможным попыткам разрушить или хотя бы обозначить такую угрозу в отношении моста.
Спец-операция всё больше сворачивает в сторону полноценной затяжной и бесперспективной войны. Вопрос терминологии всё больше переходит в проблему смыслов. Чем-то это напоминает борьбу с международным терроризмом. Когда террористов десять, сто или даже пятьсот - их можно называть террористами, и ухо это не режет. Когда в террористы записывают десятки и сотни тысяч человек, невольно возникает вопрос - а террористы ли это?
Так и здесь. Спец-операция - это когда штурмом берут захваченный театральный центр. Когда речь идет о территориях в тысячу с лишним километров только линии соприкосновения, то определение «спец-операция» вызывает искреннее недоумение. Есть вполне рабочее и гораздо более подходящее слово.
Почему его не применяют? Потому, что инициаторы сидят в Кремле. И ведут ее на чужой территории. А это немного другое. Можно, конечно, использовать прием очень примитивной пропаганды и сообщить, что не мы такие, а жизнь такая. Да и вообще - «они» тоже совершали агрессию против других государств. Да, но только «они» всегда вначале придавали будущим военным операциям достаточно серьезную международную легитимность. Сколачивали международные коалиции, заручались гласными и негласными договоренностями и поддержками, получали мандаты. И только потом начинали воевать. Просто так вломиться на территорию соседней страны - это уже каменный век. Приличные люди соблюдают и в таких некрасивых делах определенный политес.
Но кремлевские не умеют даже в это. Поэтому в стране запрещено слово «война», причем следом за ним пришлось запрещать и слово «мир», как антитезу запрещенному слову. Абсурд, но куда деваться?