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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1550155115521553>
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 08:50

  Letusrock написав:
  GALeon написав:
sashaqbl написав:Letusrock по ходу, що так. І це в принципі логічно - якщо ви перебуваєте не за місцем проживання - тов ійськомат має знати, де Вас шукати...
тобто, щоб поїхати на дачу за межами міста, треба також оформлювати кожен вихіжний дозвіл на виїзд?


і незабуваємо про десятки чи сотні тисяч людей що по роботі їздять кожного дня між районами областями (таксисти, торг.агенти і т.д.)

якщо здоровий глузд переможе то цю норму встановлять для поїздок більше 30 днів чи щось таке.
інакше це просто ... ще один спосіб набрати "добровольців" і озолотити воєнкомати


В тему обмеженнь та примусу під час воєнного стану. Є вже й таке:
*На территории Лозовского района Харьковской области введена трудовая повинность.

Соответствующий приказ, подписанный начальником районной военной администрации Владимиром Ромахом, обнародовали в соцсетях.*
https://gx.net.ua/politika/region/na-ha ... ument.html


Війна є війна.
Далі буде ще жорсткіше.
До речі, там посилання на Закон та Постанову КМУ від 2011 року. Номер 753.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:00

Много было обсуждений по поводу того, с какого расстояния HIMARS работали по целям на севере Мелитополя.

Расстояние было ровно 82 километра, что вписывается в официальную дальность снарядов M31A1 в 84+ км.

Выпущено было, насколько я понял, до 5 пакетов (30 ракет) в 2 захода.

Цели находились на территории Мелитопольской авиабазы и её военного городка (ППД 25 БрТрА, в/ч А3840).

Наверняка найдутся в комментариях нытики со словами "удоли, не сливай позицию". Ее уже "слила" пресслужба ВСУ, и эта позиция ну никак не нарушает OpSec и не несёт никакой пользы противнику.

Зображення

https://t.me/ressentiment_channel/26313?single


Во вторую мировую ход войны изменили Катюши, в третью её изменят химеры превращая 80 км оккупированных территорий в серые зоны. Усложняя логистику и управление войсками врагу. Вангую Мелитополь они тоже "добровольно" оставят.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:19

  vitaliian написав:Во вторую мировую ход войны изменили Катюши, в третью её изменят химеры превращая 80 км оккупированных территорий в серые зоны. Усложняя логистику и управление войсками врагу. Вангую Мелитополь они тоже "добровольно" оставят.

У кацапов есть Смерч, дальнобойсть которого не уступает Химарсу. Их, правда, не так много (слава Богу) и не знаю как у них с ракетами к этим смерчам. Очень надеюсь, что Химарсы помогут переломить ход войны. Иначе нам 3.14зда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:в третью её изменят химеры превращая 80 км оккупированных территорий в серые зоны.

На вооружении ВСУ находится РСЗО Смерч с дальностью стрельбы 160 км. Почему-то 160 км оккупированных территорий не превратились в серые зоны.
Росармейская РЭБ не просто глушит GPS сигнал, а создаёт уводящий сигнал. Поэтому вполне вероятно что реальный выхлоп от использования Хаймерсов может быть нулевым.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:22

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Во вторую мировую ход войны изменили Катюши, в третью её изменят химеры превращая 80 км оккупированных территорий в серые зоны. Усложняя логистику и управление войсками врагу. Вангую Мелитополь они тоже "добровольно" оставят.

У кацапов есть Смерч... нам 3.14зда.

знаете что я заметил? тем кто сидит заграницей видится именно такая картинка апокалипсиса. Знакомая беженка из Польшы написала что "Ирпень для жизни не пригоден". При том что даже фонтаны в центре работают, газоны пострижены а ирпенчан регулярно развлекают концертами (я посетил 3 концерта за 2 месяца).

Наверное жить в спортзале на копеечное пособие убоженцев считается круче (я не имею в виду лично вас). Или вам там показывают сми одни сплошные разрушения.
  crumd написав:Почему-то 160 км оккупированных территорий не превратились в серые зоны.
точность батенька точность. Лупить по полям не меняет ход войны. А по жилым кварталам Белгорода мы не лупим (там где точность не нужна). У химарса одна ракета пробивает стену, а другая (в это же отверстие) залетает внутрь здания.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:45

  crumd написав:
  vitaliian написав:в третью её изменят химеры превращая 80 км оккупированных территорий в серые зоны.

На вооружении ВСУ находится РСЗО Смерч с дальностью стрельбы 160 км. Почему-то 160 км оккупированных территорий не превратились в серые зоны.
Росармейская РЭБ не просто глушит GPS сигнал, а создаёт уводящий сигнал. Поэтому вполне вероятно что реальный выхлоп от использования Хаймерсов может быть нулевым.

Смерч и его модернизация Ольха бьет на 70 км. На 120 км должны были стрелять опытные ракеты КБ Луч, которых, как я понимаю, если успели сделать 100 штук, то уже давно отправили кацапам по воздуху. А завод на котором их делают, кацапы уже трижды бомбили ракетами. Плюс там точность совсем не как у Химарсов (слава Богу). Огромная ценность Химарсов именно в том, что ракет к ним у американцев очень много + они точные и их не нужно так много для поражения целей. Так что если американцы не прекратят нас снабжать - можно устроить кацапам веселую жизнь, вернее смерть.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 05 лип, 2022 09:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:45

Четыре сестры родили сына. Вы чему то удивляетесь?

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:49

  airmax78 написав:Ну, що робити? Не підготувались до війни як слід. Шоколадного баригу з його армовіром нах послали. путіннападе - оборжака. Зараз доводиться тушити пожежу людьми.

Ну наприклад "путіннападе - оборжака" - так вважала переважна частина українців, не потрібно перекладати вину на Зе в цьому питанні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:59

  airmax78 написав:.. надеюсь, что Химарсы помогут переломить ход войны. Иначе нам 3.14зда.

Ход войны может переломить только комплекс мер, в том числе артиллерия(главное), бронетехника и ПВО. При такой длине фронта Химарс-ов (или "Хаймарсов", как правильно?) должно быть больше на порядки.
А для наступления понадобится фронтовая авиация и танки. Авиация - это не Ф-16, как пишут некоторые. Это должны быть Апачи с дальнобойными противотанковыми ракетами. На них и вертолетчиков проще переучить
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:02

Вчера была опубликована информация о том, что в районе Крымского моста установлена ложная цель - баржа с отражателями, которая должна будет «обмануть» радиолокационные головки наведения ракет в случае обстрела моста с украинской стороны.

Подобные конструкции применяются с целью отведения удара от настоящей цели в ложную баржу, на отраженный сигнал которой и наведется ракета противника.

Похоже, что грозные заявления о сокрушающем ответе - это для публики, в реальности Кремль вполне серьезно готовится к возможным попыткам разрушить или хотя бы обозначить такую угрозу в отношении моста.

Спец-операция всё больше сворачивает в сторону полноценной затяжной и бесперспективной войны. Вопрос терминологии всё больше переходит в проблему смыслов. Чем-то это напоминает борьбу с международным терроризмом. Когда террористов десять, сто или даже пятьсот - их можно называть террористами, и ухо это не режет. Когда в террористы записывают десятки и сотни тысяч человек, невольно возникает вопрос - а террористы ли это?

Так и здесь. Спец-операция - это когда штурмом берут захваченный театральный центр. Когда речь идет о территориях в тысячу с лишним километров только линии соприкосновения, то определение «спец-операция» вызывает искреннее недоумение. Есть вполне рабочее и гораздо более подходящее слово.

Почему его не применяют? Потому, что инициаторы сидят в Кремле. И ведут ее на чужой территории. А это немного другое. Можно, конечно, использовать прием очень примитивной пропаганды и сообщить, что не мы такие, а жизнь такая. Да и вообще - «они» тоже совершали агрессию против других государств. Да, но только «они» всегда вначале придавали будущим военным операциям достаточно серьезную международную легитимность. Сколачивали международные коалиции, заручались гласными и негласными договоренностями и поддержками, получали мандаты. И только потом начинали воевать. Просто так вломиться на территорию соседней страны - это уже каменный век. Приличные люди соблюдают и в таких некрасивых делах определенный политес.

Но кремлевские не умеют даже в это. Поэтому в стране запрещено слово «война», причем следом за ним пришлось запрещать и слово «мир», как антитезу запрещенному слову. Абсурд, но куда деваться?
vitaliian
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