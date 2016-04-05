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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1550155115521553
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:09

найбільше зрадників України за час війни було виявлено в опзж і слузі народу

https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/5/7356396/
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:10

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. надеюсь, что Химарсы помогут переломить ход войны. Иначе нам 3.14зда.

Ход войны может переломить только комплекс мер, в том числе артиллерия(главное), бронетехника и ПВО. При такой длине фронта Химарс-ов (или "Хаймарсов", как правильно?) должно быть больше на порядки.
А для наступления понадобится фронтовая авиация и танки. Авиация - это не Ф-16, как пишут некоторые. Это должны быть Апачи с дальнобойными противотанковыми ракетами. На них и вертолетчиков проще переучить

Полюбопытствуйте, интересная статья о подготовке пилотов Апачей. "Проще" не получится
https://www.shinkareff.ru/piloty-vertol ... odrobnost/
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Нет денег, говорят, в этом проблема " UA.
Министр Сергей Марченко сказал то же самое: нужно 250млрд, а поступает 80.
- и что вы предлагаете?
-как? Увеличить налоги 😅😅😅
- у вас электроэнергии профицит, добывайте криптовалюту
- клёво)). Но как мы будем брать с неё налоги?

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beee
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:15

  beee написав:"Нет денег, говорят, в этом проблема " UA.
Министр Сергей Марченко сказал то же самое: нужно 250млрд, а поступает 80.
- и что вы предлагаете?
-как? Увеличить налоги 😅😅😅
- у вас электроэнергии профицит, добывайте криптовалюту
- клёво)). Но как мы будем брать с неё налоги?

Я в oxye

Ви там шо, на Балашова підсіли?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:15

  Faceless написав:
  beee написав:"Нет денег, говорят, в этом проблема " UA.
Министр Сергей Марченко сказал то же самое: нужно 250млрд, а поступает 80.
- и что вы предлагаете?
-как? Увеличить налоги 😅😅😅
- у вас электроэнергии профицит, добывайте криптовалюту
- клёво)). Но как мы будем брать с неё налоги?

Я в oxye

Ви там шо, на Балашова підсіли?

Хе хе, так точно
beee
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:21

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. надеюсь, что Химарсы помогут переломить ход войны. Иначе нам 3.14зда.

Ход войны может переломить только комплекс мер, в том числе артиллерия(главное), бронетехника и ПВО. При такой длине фронта Химарс-ов (или "Хаймарсов", как правильно?) должно быть больше на порядки.
А для наступления понадобится фронтовая авиация и танки. Авиация - это не Ф-16, как пишут некоторые. Это должны быть Апачи с дальнобойными противотанковыми ракетами. На них и вертолетчиков проще переучить

Що може переломити хід війни?
Навіть в'єтнамці переломили навіть американців.

*Війна – це завжди злочин і величезна трагедія. Але будь-яка війна, навіть найдовша, рано чи пізно видихується. Окупанти – гарні чи погані, колись втомлюються і йдуть геть.*
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... vijnu.html
Загалом через В’єтнам пройшли понад 2 мільйони американців.


Питання лише в ціні...
Сотий раз повторюю -- ми лише на початку шляху та спіралей посилювання в самих різних сферах життя та війни.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  airmax78 написав:У кацапов есть Смерч, дальнобойсть которого не уступает Химарсу.

Точность уступает. Смерч это РСЗО - работает по площадям. Химарс скорей легкая баллистическая ракета малой дальности с высокой точностью.
  crumd написав:На вооружении ВСУ находится РСЗО Смерч с дальностью стрельбы 160 км. Почему-то 160 км оккупированных территорий не превратились в серые зоны.
Росармейская РЭБ не просто глушит GPS сигнал, а создаёт уводящий сигнал. Поэтому вполне вероятно что реальный выхлоп от использования Хаймерсов может быть нулевым.

GPS используется на ракетах, дальность которых 300 км.
Про способности РЭБ в данном случае даже комментировать не хочу. Есть ссылка, поделитесь.
  vitaliian написав:знаете что я заметил? тем кто сидит заграницей видится именно такая картинка апокалипсиса. Знакомая беженка из Польшы написала что "Ирпень для жизни не пригоден". При том что даже фонтаны в центре работают, газоны пострижены а ирпенчан регулярно развлекают концертами (я посетил 3 концерта за 2 месяца).

Психология. Вернуться это признать, что зря убегали и терпели лишения. Что-то похожее на комплекс эмигранта, которые, как правило, восхваляют новую Родину и ругают старую.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:47

  Vlad442 написав:Психология. Вернуться это признать, что зря убегали и терпели лишения. Что-то похожее на комплекс эмигранта, которые, как правило, восхваляют новую Родину и ругают старую.
попытка обосновать свою глупость или "дефицит смысла" (если по научному). Пишу ей приезжай будешь бизнес делать (она у меня арендовала коммерцию), нет, говорит, там страшноопасно и т.д. в стране 8 лет война, но страшно и опасно стало только сейчас.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:50

  Vlad442 написав:Психология. Вернуться это признать, что зря убегали и терпели лишения. Что-то похожее на комплекс эмигранта, которые, как правило, восхваляют новую Родину и ругают старую.

Может не хотят осенью становиться на военный учёт?
А там может и уравниваться с мужчинами
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vlad442 написав:GPS используется на ракетах, дальность которых 300 км.
Про способности РЭБ в данном случае даже комментировать не хочу. Есть ссылка, поделитесь.

Неправда. Ось список боєприпасів:
М26 - 32 км, некерований, касетний
M26A1/A2 - 45 км, некерований, касетний
M30/M31 - 84 км, касетний/фугасний. Навігація GPS + інерційна(припускаю, що на випадок роботи РЕБ)
AT2 SCATMIN - 38 км, некерований, протитанкові міни
MGM-140 - 300 км, фугасний, навігація GPS + інерційна.

Наскільки мені відомо, нам дають наразі тільки М31.
sashaqbl
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