airmax78 написав:.. надеюсь, что Химарсы помогут переломить ход войны. Иначе нам 3.14зда.
Ход войны может переломить только комплекс мер, в том числе артиллерия(главное), бронетехника и ПВО. При такой длине фронта Химарс-ов (или "Хаймарсов", как правильно?) должно быть больше на порядки. А для наступления понадобится фронтовая авиация и танки. Авиация - это не Ф-16, как пишут некоторые. Это должны быть Апачи с дальнобойными противотанковыми ракетами. На них и вертолетчиков проще переучить
"Нет денег, говорят, в этом проблема " UA. Министр Сергей Марченко сказал то же самое: нужно 250млрд, а поступает 80. - и что вы предлагаете? -как? Увеличить налоги 😅😅😅 - у вас электроэнергии профицит, добывайте криптовалюту - клёво)). Но как мы будем брать с неё налоги?
beee написав:"Нет денег, говорят, в этом проблема " UA. Министр Сергей Марченко сказал то же самое: нужно 250млрд, а поступает 80. - и что вы предлагаете? -как? Увеличить налоги 😅😅😅 - у вас электроэнергии профицит, добывайте криптовалюту - клёво)). Но как мы будем брать с неё налоги?
beee написав:"Нет денег, говорят, в этом проблема " UA. Министр Сергей Марченко сказал то же самое: нужно 250млрд, а поступает 80. - и что вы предлагаете? -как? Увеличить налоги 😅😅😅 - у вас электроэнергии профицит, добывайте криптовалюту - клёво)). Но как мы будем брать с неё налоги?
airmax78 написав:.. надеюсь, что Химарсы помогут переломить ход войны. Иначе нам 3.14зда.
Ход войны может переломить только комплекс мер, в том числе артиллерия(главное), бронетехника и ПВО. При такой длине фронта Химарс-ов (или "Хаймарсов", как правильно?) должно быть больше на порядки. А для наступления понадобится фронтовая авиация и танки. Авиация - это не Ф-16, как пишут некоторые. Это должны быть Апачи с дальнобойными противотанковыми ракетами. На них и вертолетчиков проще переучить
Що може переломити хід війни? Навіть в'єтнамці переломили навіть американців.
*Війна – це завжди злочин і величезна трагедія. Але будь-яка війна, навіть найдовша, рано чи пізно видихується. Окупанти – гарні чи погані, колись втомлюються і йдуть геть.* https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... vijnu.html Загалом через В’єтнам пройшли понад 2 мільйони американців.
Питання лише в ціні... Сотий раз повторюю -- ми лише на початку шляху та спіралей посилювання в самих різних сферах життя та війни.
airmax78 написав:У кацапов есть Смерч, дальнобойсть которого не уступает Химарсу.
Точность уступает. Смерч это РСЗО - работает по площадям. Химарс скорей легкая баллистическая ракета малой дальности с высокой точностью.
crumd написав:На вооружении ВСУ находится РСЗО Смерч с дальностью стрельбы 160 км. Почему-то 160 км оккупированных территорий не превратились в серые зоны. Росармейская РЭБ не просто глушит GPS сигнал, а создаёт уводящий сигнал. Поэтому вполне вероятно что реальный выхлоп от использования Хаймерсов может быть нулевым.
GPS используется на ракетах, дальность которых 300 км. Про способности РЭБ в данном случае даже комментировать не хочу. Есть ссылка, поделитесь.
vitaliian написав:знаете что я заметил? тем кто сидит заграницей видится именно такая картинка апокалипсиса. Знакомая беженка из Польшы написала что "Ирпень для жизни не пригоден". При том что даже фонтаны в центре работают, газоны пострижены а ирпенчан регулярно развлекают концертами (я посетил 3 концерта за 2 месяца).
Психология. Вернуться это признать, что зря убегали и терпели лишения. Что-то похожее на комплекс эмигранта, которые, как правило, восхваляют новую Родину и ругают старую.
Vlad442 написав:Психология. Вернуться это признать, что зря убегали и терпели лишения. Что-то похожее на комплекс эмигранта, которые, как правило, восхваляют новую Родину и ругают старую.
попытка обосновать свою глупость или "дефицит смысла" (если по научному). Пишу ей приезжай будешь бизнес делать (она у меня арендовала коммерцию), нет, говорит, там страшноопасно и т.д. в стране 8 лет война, но страшно и опасно стало только сейчас.