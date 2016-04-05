detroytred написав:.. Навіть в'єтнамці переломили навіть американців. .. Загалом через В’єтнам пройшли понад 2 мільйони американців. ..
война во Вьетнаме прекратилась изнутри - из-за массовых возмущений общественности США. Общественность посчитала, что Вьетнам - это не их земля и жертвы бессмысленны, ради виртуальной борьбы с коммунизмом. У нас другая ситуация. Русские лезут при поддержке общества, потому что обществу навязали мысль, что пришли за своим. Потому нужно оружие. Хорошего и много. Чтобы мысль о том, что там ты умрешь была доминирующей.
sequence написав:Ход войны может переломить только комплекс мер, в том числе артиллерия(главное), бронетехника и ПВО. При такой длине фронта Химарс-ов (или "Хаймарсов", как правильно?) должно быть больше на порядки. А для наступления понадобится фронтовая авиация и танки. Авиация - это не Ф-16, как пишут некоторые. Это должны быть Апачи с дальнобойными противотанковыми ракетами. На них и вертолетчиков проще переучить
Если стрелять из них по танкам, то да, а если по складам боеприпасов, нефтебазам, то более чем достаточно. В наступлении основное это логистика. Наступление в Луганской области было успешным только из-за того, что был беспрепятственный и безлимитный подвоз снарядов. Были бы Хаймарсы у нас месяц назад, уверен, Лисичанск был бы еще наш.
sequence написав:война во Вьетнаме прекратилась изнутри - из-за массовых возмущений общественности США. Общественность посчитала, что Вьетнам - это не их земля и жертвы бессмысленны, ради виртуальной борьбы с коммунизмом. У нас другая ситуация. Русские лезут при поддержке общества, потому что обществу навязали мысль, что пришли за своим. Потому нужно оружие. Хорошего и много. Чтобы мысль о том, что там ты умрешь была доминирующей.
Если война затянется на 8 лет как Афганская или Вьетнамская, когда общество будет страдать от трупов и похоронок, то и в российском обществе возникнет запрос. Пока что это Маленькая Побеносная Война. В данной ситуации победить Россию в 22-23 невозможно, поэтому война станет нашей реальностью на много лет. К сожалению.
В продолжение темы на полный запрет перемещений (между городами): -- ждем обещанных подробностей от нардепа...
Заборона на виїзд із міста без військкомату: нардеп опублікував документ Міноборони
Згідно з документом, Генштаб має право регулювати порядок виїзду з місця проживання/перебування з моменту оголошення воєнного стану та мобілізації. Виходячи з цього, Генштаб затвердив порядок видачі дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК на виїзд із місця проживання/перебування. Також це стосується оформлення документів для виїзду за кордон. Нардеп пообіцяв опублікувати подробиці про документ Міноборони сьогодні, 5 липня.
Нагадаємо, 4 липня Запорізька ОВА обмежила виїзд/в'їзд на територію області для військовозобов'язаних і призовників. Отримати документ на виїзд можуть одержати лише певні категорії громадян.
Vlad442 написав:Были бы Хаймарсы у нас месяц назад, уверен, Лисичанск был бы еще наш.
100% как только перебили логистику группировке в Буче, они отсюда и убрались. Если бы химарсы у нас были на 24.02, очень многое бы пошло иначе. Тогда нас выручили байрактары, но они уязвимы к средствам пво. А химарс отстрелялся и уехал.
_hunter написав:В продолжение темы на полный запрет перемещений (между городами): -- ждем обещанных подробностей от нардепа...
Заборона на виїзд із міста без військкомату: нардеп опублікував документ Міноборони
Згідно з документом, Генштаб має право регулювати порядок виїзду з місця проживання/перебування з моменту оголошення воєнного стану та мобілізації. Виходячи з цього, Генштаб затвердив порядок видачі дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК на виїзд із місця проживання/перебування. Також це стосується оформлення документів для виїзду за кордон. Нардеп пообіцяв опублікувати подробиці про документ Міноборони сьогодні, 5 липня.
Нагадаємо, 4 липня Запорізька ОВА обмежила виїзд/в'їзд на територію області для військовозобов'язаних і призовників. Отримати документ на виїзд можуть одержати лише певні категорії громадян.
они не "устанут" выдавать разрешение 10-20 тыс человек в день на поездку к родителям или на рыбалку? Помню очереди добровольцев перед военкоматом, 100 человек полностью блокирует работу заведения. По 5 минут потраченных на каждого человека это 50000 - 100000 минут рабочего времени (в масштабах страны). Не говорю уже о том что военкомат у некоторых в 10-50 км от дома.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 лип, 2022 12:03, всього редагувалось 2 разів.