RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15521553155415551556>
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:13

  detroytred написав:..
Навіть в'єтнамці переломили навіть американців.
..
Загалом через В’єтнам пройшли понад 2 мільйони американців.
..

война во Вьетнаме прекратилась изнутри - из-за массовых возмущений общественности США. Общественность посчитала, что Вьетнам - это не их земля и жертвы бессмысленны, ради виртуальной борьбы с коммунизмом.
У нас другая ситуация. Русские лезут при поддержке общества, потому что обществу навязали мысль, что пришли за своим.
Потому нужно оружие. Хорошего и много. Чтобы мысль о том, что там ты умрешь была доминирующей.
sequence
 
Повідомлень: 6602
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 1794 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:Ход войны может переломить только комплекс мер, в том числе артиллерия(главное), бронетехника и ПВО. При такой длине фронта Химарс-ов (или "Хаймарсов", как правильно?) должно быть больше на порядки.
А для наступления понадобится фронтовая авиация и танки. Авиация - это не Ф-16, как пишут некоторые. Это должны быть Апачи с дальнобойными противотанковыми ракетами. На них и вертолетчиков проще переучить

Если стрелять из них по танкам, то да, а если по складам боеприпасов, нефтебазам, то более чем достаточно. В наступлении основное это логистика.
Наступление в Луганской области было успешным только из-за того, что был беспрепятственный и безлимитный подвоз снарядов. Были бы Хаймарсы у нас месяц назад, уверен, Лисичанск был бы еще наш.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9055
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2075 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:война во Вьетнаме прекратилась изнутри - из-за массовых возмущений общественности США. Общественность посчитала, что Вьетнам - это не их земля и жертвы бессмысленны, ради виртуальной борьбы с коммунизмом.
У нас другая ситуация. Русские лезут при поддержке общества, потому что обществу навязали мысль, что пришли за своим.
Потому нужно оружие. Хорошего и много. Чтобы мысль о том, что там ты умрешь была доминирующей.

Если война затянется на 8 лет как Афганская или Вьетнамская, когда общество будет страдать от трупов и похоронок, то и в российском обществе возникнет запрос. Пока что это Маленькая Побеносная Война. В данной ситуации победить Россию в 22-23 невозможно, поэтому война станет нашей реальностью на много лет. К сожалению.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9055
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2075 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В продолжение темы на полный запрет перемещений (между городами):
-- ждем обещанных подробностей от нардепа...
Заборона на виїзд із міста без військкомату: нардеп опублікував документ Міноборони

Згідно з документом, Генштаб має право регулювати порядок виїзду з місця проживання/перебування з моменту оголошення воєнного стану та мобілізації.
Виходячи з цього, Генштаб затвердив порядок видачі дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК на виїзд із місця проживання/перебування. Також це стосується оформлення документів для виїзду за кордон.
Нардеп пообіцяв опублікувати подробиці про документ Міноборони сьогодні, 5 липня.

Нагадаємо, 4 липня Запорізька ОВА обмежила виїзд/в'їзд на територію області для військовозобов'язаних і призовників. Отримати документ на виїзд можуть одержати лише певні категорії громадян.

https://t.me/mobilization_Lviv/661
_hunter
 
Повідомлень: 7018
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:31

  Vlad442 написав:.. В данной ситуации победить Россию в 22-23 невозможно, поэтому война станет нашей реальностью на много лет. К сожалению.

даже не хочется думать об этом. Тут до зимы бы дожить и перезимовать как-то.
sequence
 
Повідомлень: 6602
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 1794 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:32

  greenozon написав:найбільше зрадників України за час війни було виявлено в опзж і слузі народу

https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/5/7356396/


Щось про це не було сюжету в "Єдиних теленовинах"...
V2
4
 
Повідомлень: 7582
З нами з: 03.07.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1266 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:35

  Vlad442 написав:Были бы Хаймарсы у нас месяц назад, уверен, Лисичанск был бы еще наш.
100% как только перебили логистику группировке в Буче, они отсюда и убрались. Если бы химарсы у нас были на 24.02, очень многое бы пошло иначе. Тогда нас выручили байрактары, но они уязвимы к средствам пво. А химарс отстрелялся и уехал.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13659
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2036 раз.
Подякували: 2882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:даже не хочется думать об этом. Тут до зимы бы дожить и перезимовать как-то.

Вот в теме про недвижимость выложили.

Директор КП “Черкаситеплокомуненерго” радить жителям Черкаських багатоповерхівок бути готовими до можливої відсутності теплопостачання в місті взимку та мати куди виїхати з міста (с)
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9055
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2075 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:42

  vitaliian написав:.. А химарс отстрелялся и уехал.

куда отстрелялся? Целеуказание кто даст?
sequence
 
Повідомлень: 6602
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 1794 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:44

  _hunter написав:В продолжение темы на полный запрет перемещений (между городами):
-- ждем обещанных подробностей от нардепа...
Заборона на виїзд із міста без військкомату: нардеп опублікував документ Міноборони

Згідно з документом, Генштаб має право регулювати порядок виїзду з місця проживання/перебування з моменту оголошення воєнного стану та мобілізації.
Виходячи з цього, Генштаб затвердив порядок видачі дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК на виїзд із місця проживання/перебування. Також це стосується оформлення документів для виїзду за кордон.
Нардеп пообіцяв опублікувати подробиці про документ Міноборони сьогодні, 5 липня.

Нагадаємо, 4 липня Запорізька ОВА обмежила виїзд/в'їзд на територію області для військовозобов'язаних і призовників. Отримати документ на виїзд можуть одержати лише певні категорії громадян.

https://t.me/mobilization_Lviv/661
они не "устанут" выдавать разрешение 10-20 тыс человек в день на поездку к родителям или на рыбалку? Помню очереди добровольцев перед военкоматом, 100 человек полностью блокирует работу заведения. По 5 минут потраченных на каждого человека это 50000 - 100000 минут рабочего времени (в масштабах страны). Не говорю уже о том что военкомат у некоторых в 10-50 км от дома.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 лип, 2022 12:03, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13659
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2036 раз.
Подякували: 2882 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 15521553155415551556>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 97705
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 455911
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3205
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.