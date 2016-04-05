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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 лип, 2022 11:50
sequence написав:
куда отстрелялся? Целеуказание кто даст?
склад боеприпасов это не танк сегодня здесь, а завтра там. Ловят в плен языков. Свои информаторы патриоты есть и тоже работают. Спутниковые снимки, надеюсь, нам дают, как обещали. Например, где проходят жд ветки и мосты инфа есть на любой гугл карте. Колесным транспортом большие объемы не перевезешь. Моря в Мелитополе нет. Всё объемное приехало только по жд.
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vitaliian
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Додано: Вів 05 лип, 2022 11:58
vitaliian
У випадку прийняття бачу два варіанти -
1) Будуть видавати по 50 дозволів на день. Всі інші будуть закриті в містах. З жовтня і жінок можуть закрити.
2) День-два покошмарять, а потім буде все як завжди.
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uakozer
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Додано: Вів 05 лип, 2022 11:58
vitaliian написав: sequence написав:
куда отстрелялся? Целеуказание кто даст?
склад боеприпасов это не танк сегодня здесь, а завтра там. Ловят в плен языков. Ну и т.д. например где проходят жд ветки и мосты инфа на любой гугл карте.
вы что-то путаете. Химарсы не предназначены для работы по инфраструктуре, вес боевой части не позволяет. Расположение складов боеприпасов "языки" скорее всего не сдадут, бо тупо не в курсе.
Химарсы предназначены для уничтожения штабов, открытых (!) складов и техники.
Им этой работы и так выше крыши, нужно только целеуказание, которое в хорошую погоду дает спутник или БПЛА, или мобильные разведгруппы. Ну или добрые местные жители
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sequence
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Додано: Вів 05 лип, 2022 11:59
sequence написав: vitaliian написав:
.. А химарс отстрелялся и уехал.
куда отстрелялся? Целеуказание кто даст?
хаймарси йдуть в комплекті із розвідданими НаТО та США - це офіційна інфа.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 12:05
sequence написав:
БПЛА, или мобильные разведгруппы
ну какие бпла и развед группы в 80км тылу у врага? Они и до нужного места не долетят / не доедут. Если бы так было возможно, все склады были подорваны теми же диверсантами. Не надо было бы летать вертушками к нефтебазам Белгорода.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 05 лип, 2022 12:07, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Вів 05 лип, 2022 12:05
uakozer написав:vitaliian
У випадку прийняття бачу два варіанти -
1) Будуть видавати по 50 дозволів на день. Всі інші будуть закриті в містах. З жовтня і жінок можуть закрити.
2) День-два покошмарять, а потім буде все як завжди.
Лучше бы 7484-1 приняли, а не всякую фигню придумывали.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 12:08
maxprofit написав: sequence написав: vitaliian написав:
.. А химарс отстрелялся и уехал.
куда отстрелялся? Целеуказание кто даст?
хаймарси йдуть в комплекті із розвідданими НаТО та США - це офіційна інфа.
Этого мало. У нас 260 ясных дней в году, которые в основном летом. Самое важное - нельзя недооценивать врага. Там уже поняли, что стало больнее, приходится глубже закапываться и снабжению передвигаться ночью.
Я это к тому, что все должно быть в комплексе, в том числе скрытные средства разведки (БПЛА) на оперативную глубину (до 60км от линии фронта, дальность ракеты).
Ну и Хаймарсы - это только первый шаг к военному паритету.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 12:09
vitaliian написав: sequence написав:
БПЛА, или мобильные разведгруппы
ну какие бпла и развед группы в 80км тылу у врага?..
не 80, а 50-60, во-первых, во-вторых, вы недооцениваете нашу разведку. Это не обязательно человек в военной форме с автоматом и стингером
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Додано: Вів 05 лип, 2022 12:14
sequence написав: vitaliian написав: sequence написав:
БПЛА, или мобильные разведгруппы
ну какие бпла и развед группы в 80км тылу у врага?..
не 80, а 50-60, во-первых,
еще один пишет лишь бы поспоритьviewtopic.php?p=5454780#p5454780
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Додано: Вів 05 лип, 2022 12:17
sequence написав: detroytred написав:
..
Навіть в'єтнамці переломили навіть американців.
..
Загалом через В’єтнам пройшли понад 2 мільйони американців.
..
война во Вьетнаме прекратилась изнутри - из-за массовых возмущений общественности США. Общественность посчитала, что Вьетнам - это не их земля и жертвы бессмысленны, ради виртуальной борьбы с коммунизмом.
У нас другая ситуация. Русские лезут при поддержке общества, потому что обществу навязали мысль, что пришли за своим.
Потому нужно оружие. Хорошего и много. Чтобы мысль о том, что там ты умрешь была доминирующей.
Треба визначитися: або ідейні, або "буряти" та тощо.
Зрозуміло, що там і ті, і другі, але невже бурятів та інших елементів, які не в стані вдало пристосуватися в рашосуспільстві, не вистачить на довго?
Про те й мовиться в цитаті за посиланням, що безкінечно загарбницька війна апріорі не буде.
Питання у ціні, яку прийдеться заплатити. Ціна корелюється з часом. Час з кількістю "бурятів".
І ще один момент: зараз рашосуспільство підтримує війну з одних причин, а потім може підтримувати з інших. Аля укри бомблять наші міста.
Те, що нам потрібна зброя, -- беззаперечно))
Посил мій був у тому, що:
- Україна несумнівно переможе рашку (якщо навіть відсталі в'єтнамці перемогли навіть супермогутіх американців);
- процес цієї війни буде не просто тривалий, а дуже тривалий (мінімум 5+ років, скоріше 10+). Спіраль жорсткості заходів буде розкручуватися. Поки тільки початок. Образно - "розвідка боєм" з обох сторін.
Можна коротше - з урахуванням того, що воюючі країни нещодавно з однієї держави (СССРу), то війна буде накшалт громадянської...
Звідси уся її поступовість та неквапливий початок. Але відтілля й неможливість зупинки та нарощування безкомпромісності, жорсткості.
В нас безмежний потенціал спротиву, в рашки - величезний потенціал усього: від ресурсів до дурі.
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detroytred
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