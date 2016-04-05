Додано: Вів 05 лип, 2022 12:17

sequence написав: detroytred написав: ..

Навіть в'єтнамці переломили навіть американців.

..

Загалом через В’єтнам пройшли понад 2 мільйони американців.

.. ..Навіть в'єтнамці переломили навіть американців...Загалом через В’єтнам пройшли понад 2 мільйони американців...

война во Вьетнаме прекратилась изнутри - из-за массовых возмущений общественности США. Общественность посчитала, что Вьетнам - это не их земля и жертвы бессмысленны, ради виртуальной борьбы с коммунизмом.

У нас другая ситуация. Русские лезут при поддержке общества, потому что обществу навязали мысль, что пришли за своим.

Потому нужно оружие. Хорошего и много. Чтобы мысль о том, что там ты умрешь была доминирующей. война во Вьетнаме прекратилась изнутри - из-за массовых возмущений общественности США. Общественность посчитала, что Вьетнам - это не их земля и жертвы бессмысленны, ради виртуальной борьбы с коммунизмом.У нас другая ситуация. Русские лезут при поддержке общества, потому что обществу навязали мысль, что пришли за своим.Потому нужно оружие. Хорошего и много. Чтобы мысль о том, что там ты умрешь была доминирующей.

Треба визначитися: або ідейні, або "буряти" та тощо.Зрозуміло, що там і ті, і другі, але невже бурятів та інших елементів, які не в стані вдало пристосуватися в рашосуспільстві, не вистачить на довго?Про те й мовиться в цитаті за посиланням, що безкінечно загарбницька війна апріорі не буде.Питання у ціні, яку прийдеться заплатити. Ціна корелюється з часом. Час з кількістю "бурятів".І ще один момент: зараз рашосуспільство підтримує війну з одних причин, а потім може підтримувати з інших. Аля укри бомблять наші міста.Те, що нам потрібна зброя, -- беззаперечно))Посил мій був у тому, що:- Україна несумнівно переможе рашку (якщо навіть відсталі в'єтнамці перемогли навіть супермогутіх американців);- процес цієї війни буде не просто тривалий, а дуже тривалий (мінімум 5+ років, скоріше 10+). Спіраль жорсткості заходів буде розкручуватися. Поки тільки початок. Образно - "розвідка боєм" з обох сторін.Можна коротше - з урахуванням того, що воюючі країни нещодавно з однієї держави (СССРу), то війна буде накшалт громадянської...Звідси уся її поступовість та неквапливий початок. Але відтілля й неможливість зупинки та нарощування безкомпромісності, жорсткості.В нас безмежний потенціал спротиву, в рашки - величезний потенціал усього: від ресурсів до дурі.