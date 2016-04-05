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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1553155415551556>
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:50

  sequence написав:куда отстрелялся? Целеуказание кто даст?
склад боеприпасов это не танк сегодня здесь, а завтра там. Ловят в плен языков. Свои информаторы патриоты есть и тоже работают. Спутниковые снимки, надеюсь, нам дают, как обещали. Например, где проходят жд ветки и мосты инфа есть на любой гугл карте. Колесным транспортом большие объемы не перевезешь. Моря в Мелитополе нет. Всё объемное приехало только по жд.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:58

vitaliian
У випадку прийняття бачу два варіанти -
1) Будуть видавати по 50 дозволів на день. Всі інші будуть закриті в містах. З жовтня і жінок можуть закрити.

2) День-два покошмарять, а потім буде все як завжди.
uakozer
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:58

  vitaliian написав:
  sequence написав:куда отстрелялся? Целеуказание кто даст?
склад боеприпасов это не танк сегодня здесь, а завтра там. Ловят в плен языков. Ну и т.д. например где проходят жд ветки и мосты инфа на любой гугл карте.

вы что-то путаете. Химарсы не предназначены для работы по инфраструктуре, вес боевой части не позволяет. Расположение складов боеприпасов "языки" скорее всего не сдадут, бо тупо не в курсе.
Химарсы предназначены для уничтожения штабов, открытых (!) складов и техники.
Им этой работы и так выше крыши, нужно только целеуказание, которое в хорошую погоду дает спутник или БПЛА, или мобильные разведгруппы. Ну или добрые местные жители
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:59

  sequence написав:
  vitaliian написав:.. А химарс отстрелялся и уехал.

куда отстрелялся? Целеуказание кто даст?

хаймарси йдуть в комплекті із розвідданими НаТО та США - це офіційна інфа.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:05

  sequence написав:БПЛА, или мобильные разведгруппы
ну какие бпла и развед группы в 80км тылу у врага? Они и до нужного места не долетят / не доедут. Если бы так было возможно, все склады были подорваны теми же диверсантами. Не надо было бы летать вертушками к нефтебазам Белгорода.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 лип, 2022 12:07, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:05

  uakozer написав:vitaliian
У випадку прийняття бачу два варіанти -
1) Будуть видавати по 50 дозволів на день. Всі інші будуть закриті в містах. З жовтня і жінок можуть закрити.

2) День-два покошмарять, а потім буде все як завжди.

Лучше бы 7484-1 приняли, а не всякую фигню придумывали.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:08

  maxprofit написав:
  sequence написав:
  vitaliian написав:.. А химарс отстрелялся и уехал.

куда отстрелялся? Целеуказание кто даст?

хаймарси йдуть в комплекті із розвідданими НаТО та США - це офіційна інфа.

Этого мало. У нас 260 ясных дней в году, которые в основном летом. Самое важное - нельзя недооценивать врага. Там уже поняли, что стало больнее, приходится глубже закапываться и снабжению передвигаться ночью.
Я это к тому, что все должно быть в комплексе, в том числе скрытные средства разведки (БПЛА) на оперативную глубину (до 60км от линии фронта, дальность ракеты).
Ну и Хаймарсы - это только первый шаг к военному паритету.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:09

  vitaliian написав:
  sequence написав:БПЛА, или мобильные разведгруппы
ну какие бпла и развед группы в 80км тылу у врага?..

не 80, а 50-60, во-первых, во-вторых, вы недооцениваете нашу разведку. Это не обязательно человек в военной форме с автоматом и стингером
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:14

  sequence написав:
  vitaliian написав:
  sequence написав:БПЛА, или мобильные разведгруппы
ну какие бпла и развед группы в 80км тылу у врага?..

не 80, а 50-60, во-первых,
еще один пишет лишь бы поспорить
viewtopic.php?p=5454780#p5454780
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:17

  sequence написав:
  detroytred написав:..
Навіть в'єтнамці переломили навіть американців.
..
Загалом через В’єтнам пройшли понад 2 мільйони американців.
..

война во Вьетнаме прекратилась изнутри - из-за массовых возмущений общественности США. Общественность посчитала, что Вьетнам - это не их земля и жертвы бессмысленны, ради виртуальной борьбы с коммунизмом.
У нас другая ситуация. Русские лезут при поддержке общества, потому что обществу навязали мысль, что пришли за своим.
Потому нужно оружие. Хорошего и много. Чтобы мысль о том, что там ты умрешь была доминирующей.

Треба визначитися: або ідейні, або "буряти" та тощо.

Зрозуміло, що там і ті, і другі, але невже бурятів та інших елементів, які не в стані вдало пристосуватися в рашосуспільстві, не вистачить на довго?

Про те й мовиться в цитаті за посиланням, що безкінечно загарбницька війна апріорі не буде.
Питання у ціні, яку прийдеться заплатити. Ціна корелюється з часом. Час з кількістю "бурятів".

І ще один момент: зараз рашосуспільство підтримує війну з одних причин, а потім може підтримувати з інших. Аля укри бомблять наші міста.

Те, що нам потрібна зброя, -- беззаперечно))
Посил мій був у тому, що:
- Україна несумнівно переможе рашку (якщо навіть відсталі в'єтнамці перемогли навіть супермогутіх американців);
- процес цієї війни буде не просто тривалий, а дуже тривалий (мінімум 5+ років, скоріше 10+). Спіраль жорсткості заходів буде розкручуватися. Поки тільки початок. Образно - "розвідка боєм" з обох сторін.

Можна коротше - з урахуванням того, що воюючі країни нещодавно з однієї держави (СССРу), то війна буде накшалт громадянської...
Звідси уся її поступовість та неквапливий початок. Але відтілля й неможливість зупинки та нарощування безкомпромісності, жорсткості.

В нас безмежний потенціал спротиву, в рашки - величезний потенціал усього: від ресурсів до дурі.
detroytred
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