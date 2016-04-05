vitaliian написав:.. еще один пишет лишь бы поспорить ..
вам, как диванному спецу, так и быть распишу: 1) такое ценное оружие никто не будет привозить на передок, 10-20км от линии, как я и писал. Иначе первый же Мавик выкупит и наведет кого надо 2) Чем дальше тем хуже - снаряды видят ПВО и сносят на лету. 3) Чем дальше, тем хуже КВО. Что такое КВО гуглите где надо
detroytred написав:Можна коротше - з урахуванням того, що воюючі країни нещодавно з однієї держави (СССРу), то війна буде накшалт громадянської... Звідси уся її поступовість та неквапливий початок. Але відтілля й неможливість зупинки та нарощування безкомпромісності, жорсткості.
В нас безмежний потенціал спротиву, в рашки - величезний потенціал усього: від ресурсів до дурі.
Хєрасє неквапливий початок... Куди ж далі безкомпромісність та жорстокость нарощувати? Тут тільки ядерну зброю ще не застосовували - все інше - в надвеликих кількостях і по всьому без розбору.
detroytred написав:..В нас безмежний потенціал спротиву..
не знаю что сказать. Это покажется зрадой и заслуживает мгновенного бана, но пока не чувствуется особого партизанского движения, ни на Херсонщине, тем более Донбасс. Понятно, что Киев и Чернигов другое дело. Может, потому и чухнули позорно отседа
Наскільки я розумію, для керованих боєприпасів з інерційною навігацією відхилення залежитть від відстані(хоча ця залежність на порядок нижча, ніж для некерованих). Але для керованих боєприпасів з GPS навігацією такої залежності ніби нема?
detroytred написав:..В нас безмежний потенціал спротиву..
не знаю что сказать. Это покажется зрадой и заслуживает мгновенного бана, но пока не чувствуется особого партизанского движения, ни на Херсонщине, тем более Донбасс. Понятно, что Киев и Чернигов другое дело. Может, потому и чухнули позорно отседа
Так поки і війна йде з обмеженнями... Тільки розкручуються спіральки. Поки усе чинно й красиво. Цивілізовано.
І реально: в нас в армії не так, як ... отам у В'єтнамі в американських військах; в них - фсб-ники регулярно приїзджають та заганяють бурятів у рамки. І т.д., і тощо.
Все буде змінюватися...
З.и. ніякого позорного чухкання! Розумне рішення. Запас, вважаю, може бути до річки Дніпро. До Дніпра -- не принципово.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 лип, 2022 13:01, всього редагувалось 1 раз.
офіційне роз’яснення від Генштабу ЗСУ щодо дозволів на пересування. У повідомленні йдеться, зокрема:
"З метою упорядкування обліку переміщених осіб розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб на рік, залежно від категорії суб'єкта".
видимо с мобилизацией не так все хорошо когда берут только "опытных военных". Опять всем добровольцам надо посетить военкома, может он передумал?
Взрывы в Донецке
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 лип, 2022 13:30, всього редагувалось 2 разів.
Наскільки я розумію, для керованих боєприпасів з інерційною навігацією відхилення залежитть від відстані(хоча ця залежність на порядок нижча, ніж для некерованих). Але для керованих боєприпасів з GPS навігацією такої залежності ніби нема?
КВО, разумеется, больше касается "традиционных" боеприпасов, каковые есть и для Хаймарсов (дальностью до 45км). Но! Схема работы модной ракеты со смешанной системой наведения следующая: по умолчанию работает ЖПС. Когда ракета встречает противодействие РЭБ (полно у русских), автоматически переключается на инерциальное - а тут уже принцип КВО работает и дает существенную погрешность. Вот и все
detroytred написав:Можна коротше - з урахуванням того, що воюючі країни нещодавно з однієї держави (СССРу), то війна буде накшалт громадянської... Звідси уся її поступовість та неквапливий початок. Але відтілля й неможливість зупинки та нарощування безкомпромісності, жорсткості.
В нас безмежний потенціал спротиву, в рашки - величезний потенціал усього: від ресурсів до дурі.
Хєрасє неквапливий початок... Куди ж далі безкомпромісність та жорстокость нарощувати? Тут тільки ядерну зброю ще не застосовували - все інше - в надвеликих кількостях і по всьому без розбору.
Кгм... Надвелика кількість -- це коли на Бучу або Амсторг ніхто й уваги не зверне. Бо не те що щоденність, а - дрібниця. А поки ми звинувачуємо, вони виправдовуються, цивілізсвіт обурюється.
Коли не гуманітарку роздають, а самим їсти нічого. Поки ж шашлики з гуманітарних окорочків між домами під горілку.
Вода, гас, електрика навіть коло фронту. Висадження квітів на алеях. Кафе та інше подалі від фронту.
Потяги для евакуації за розкладом. Повернення у домівки з евакуації. Домівки з каналізацією, електрикою.