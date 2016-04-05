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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 15541555155615571558>
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:26

  vitaliian написав:.. еще один пишет лишь бы поспорить
..

вам, как диванному спецу, так и быть распишу:
1) такое ценное оружие никто не будет привозить на передок, 10-20км от линии, как я и писал. Иначе первый же Мавик выкупит и наведет кого надо
2) Чем дальше тем хуже - снаряды видят ПВО и сносят на лету.
3) Чем дальше, тем хуже КВО. Что такое КВО гуглите где надо
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:30

  detroytred написав:Можна коротше - з урахуванням того, що воюючі країни нещодавно з однієї держави (СССРу), то війна буде накшалт громадянської...
Звідси уся її поступовість та неквапливий початок. Але відтілля й неможливість зупинки та нарощування безкомпромісності, жорсткості.

В нас безмежний потенціал спротиву, в рашки - величезний потенціал усього: від ресурсів до дурі.

Хєрасє неквапливий початок... Куди ж далі безкомпромісність та жорстокость нарощувати? Тут тільки ядерну зброю ще не застосовували - все інше - в надвеликих кількостях і по всьому без розбору.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:..В нас безмежний потенціал спротиву..

не знаю что сказать. Это покажется зрадой и заслуживает мгновенного бана, но пока не чувствуется особого партизанского движения, ни на Херсонщине, тем более Донбасс.
Понятно, что Киев и Чернигов другое дело. Может, потому и чухнули позорно отседа
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:Чем дальше, тем хуже КВО.

Наскільки я розумію, для керованих боєприпасів з інерційною навігацією відхилення залежитть від відстані(хоча ця залежність на порядок нижча, ніж для некерованих).
Але для керованих боєприпасів з GPS навігацією такої залежності ніби нема?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:54

  sequence написав:
  detroytred написав:..В нас безмежний потенціал спротиву..

не знаю что сказать. Это покажется зрадой и заслуживает мгновенного бана, но пока не чувствуется особого партизанского движения, ни на Херсонщине, тем более Донбасс.
Понятно, что Киев и Чернигов другое дело. Может, потому и чухнули позорно отседа

Так поки і війна йде з обмеженнями...
Тільки розкручуються спіральки.
Поки усе чинно й красиво. Цивілізовано.

І реально: в нас в армії не так, як ... отам у В'єтнамі в американських військах; в них - фсб-ники регулярно приїзджають та заганяють бурятів у рамки.
І т.д., і тощо.

Все буде змінюватися...

З.и. ніякого позорного чухкання!
Розумне рішення.
Запас, вважаю, може бути до річки Дніпро.
До Дніпра -- не принципово.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 лип, 2022 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:00

офіційне роз’яснення від Генштабу ЗСУ щодо дозволів на пересування. У повідомленні йдеться, зокрема:

"З метою упорядкування обліку переміщених осіб розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб на рік, залежно від категорії суб'єкта".
видимо с мобилизацией не так все хорошо когда берут только "опытных военных". Опять всем добровольцам надо посетить военкома, может он передумал?

Взрывы в Донецке

Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 лип, 2022 13:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:06

  vitaliian написав:Зображення


ничего удивительного, 4 сестры с горного аула Дагестана, всем наверно за 50(за 45 точно), т.е. женщины(сестры) вышли из детородного возраста

одна смогла родить наследника и тот погиб в Украине, пропала фамилия, род вымирает
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:11

  prodigy написав:одна смогла родить наследника и тот погиб в Украине, пропала фамилия, род вымирает
это типа "сын полка", только вместо полка - 4 сестры. Аллегория. Ясно понятно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:12

  sashaqbl написав:
  sequence написав:Чем дальше, тем хуже КВО.

Наскільки я розумію, для керованих боєприпасів з інерційною навігацією відхилення залежитть від відстані(хоча ця залежність на порядок нижча, ніж для некерованих).
Але для керованих боєприпасів з GPS навігацією такої залежності ніби нема?

КВО, разумеется, больше касается "традиционных" боеприпасов, каковые есть и для Хаймарсов (дальностью до 45км).
Но! Схема работы модной ракеты со смешанной системой наведения следующая: по умолчанию работает ЖПС. Когда ракета встречает противодействие РЭБ (полно у русских), автоматически переключается на инерциальное - а тут уже принцип КВО работает и дает существенную погрешность.
Вот и все
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:17

  airmax78 написав:
  detroytred написав:Можна коротше - з урахуванням того, що воюючі країни нещодавно з однієї держави (СССРу), то війна буде накшалт громадянської...
Звідси уся її поступовість та неквапливий початок. Але відтілля й неможливість зупинки та нарощування безкомпромісності, жорсткості.

В нас безмежний потенціал спротиву, в рашки - величезний потенціал усього: від ресурсів до дурі.

Хєрасє неквапливий початок... Куди ж далі безкомпромісність та жорстокость нарощувати? Тут тільки ядерну зброю ще не застосовували - все інше - в надвеликих кількостях і по всьому без розбору.

Кгм...
Надвелика кількість -- це коли на Бучу або Амсторг ніхто й уваги не зверне. Бо не те що щоденність, а - дрібниця.
А поки ми звинувачуємо, вони виправдовуються, цивілізсвіт обурюється.

Коли не гуманітарку роздають, а самим їсти нічого. Поки ж шашлики з гуманітарних окорочків між домами під горілку.

Вода, гас, електрика навіть коло фронту. Висадження квітів на алеях.
Кафе та інше подалі від фронту.

Потяги для евакуації за розкладом.
Повернення у домівки з евакуації.
Домівки з каналізацією, електрикою.
detroytred
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