sashaqbl написав: maxprofit написав:
Скоріш за все , це стосується виїзду до Херсонської та Запорізької областей - це канал виїзду закордон(через окуповану територію та оркостан)
А як лінію фронту перетинають?
От!
Я сам дивувався, коли на УНІАН пару разів зустрічав новину про оголошення евакуації на ... непідконтрольні території з Запоріжжя (чи райцентрів Запоріжжя. Вже точно не пам'ятаю).
Але точно: з підконтрольної на непідконтрольну.
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По Херсону:
*Правительство Херсонской области возглавил первый вице-премьер Калининградской области Сергей Елисеев.
51-летний Сергей Елисеев в 1998 году окончил Академию Федеральной службы безопасности. В 1993–2005 годах проходил службу в органах ФСБ.
С ноября 2016 года Елисеев работает в структурах правительства Калининградской области. В Херсонскую область он уходит с должности заместителя главы правительства Калининградской области.
На должность заместителя председателя по внутренней политике Херсонской области назначен Владимир Беспалов. Ранее он работал заместителем министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.*