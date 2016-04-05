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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1555155615571558>
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:20

sequence Тобто інерційна система працює тільки в умовах інтенсивної РЕБ противника?
Я не володію деталями стосовно системи наведення в М31, але в старих Томагавках інерційна система наведення(правда з візуальною корекцією) давала похибку 80м на 2500 км траекторії.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:23

  vitaliian написав:
офіційне роз’яснення від Генштабу ЗСУ щодо дозволів на пересування. У повідомленні йдеться, зокрема:

"З метою упорядкування обліку переміщених осіб розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб на рік, залежно від категорії суб'єкта".
видимо с мобилизацией не так все хорошо когда берут только "опытных военных". Опять всем добровольцам надо посетить военкома, может он передумал?


Скоріш за все , це стосується виїзду до Херсонської та Запорізької областей - це канал виїзду закордон(через окуповану територію та оркостан)
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  maxprofit написав:Скоріш за все , це стосується виїзду до Херсонської та Запорізької областей - це канал виїзду закордон(через окуповану територію та оркостан)

А як лінію фронту перетинають?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:28

sashaqbl через блокпости
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:31

  sashaqbl написав:
  maxprofit написав:Скоріш за все , це стосується виїзду до Херсонської та Запорізької областей - це канал виїзду закордон(через окуповану територію та оркостан)

А як лінію фронту перетинають?

От!
Я сам дивувався, коли на УНІАН пару разів зустрічав новину про оголошення евакуації на ... непідконтрольні території з Запоріжжя (чи райцентрів Запоріжжя. Вже точно не пам'ятаю).

Але точно: з підконтрольної на непідконтрольну.
_________________________________
По Херсону:
*Правительство Херсонской области возглавил первый вице-​премьер Калининградской области Сергей Елисеев.
51-​летний Сергей Елисеев в 1998 году окончил Академию Федеральной службы безопасности. В 1993–2005 годах проходил службу в органах ФСБ.

С ноября 2016 года Елисеев работает в структурах правительства Калининградской области. В Херсонскую область он уходит с должности заместителя главы правительства Калининградской области.

На должность заместителя председателя по внутренней политике Херсонской области назначен Владимир Беспалов. Ранее он работал заместителем министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.*
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 лип, 2022 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  maxprofit написав:через блокпости
Ви в курсі ситуації чи це ваша думка?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:41

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У фейсбуці арестовічу про цю схему писали в коментах.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:44

  sashaqbl написав:
  maxprofit написав:через блокпости
Ви в курсі ситуації чи це ваша думка?

Уже не единожды слышал что из Запорожья в Крым таксисты возят за 10к-15к грн. Садишься на заднее сиденье и притворяешься мешком картошки. А таксист там сам все решает.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:44


Знову піариться.
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