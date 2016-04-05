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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1555155615571558
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:50

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:52

  Schmit написав:
Знову піариться.

Само собой :)

А вот настоящий патриот
Звезда "Квартала" Кошевой и его супруга сделали патриотические тату (фото)
Семейство таким образом выразило любовь к Украине
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:53

  vitaliian написав:
офіційне роз’яснення від Генштабу ЗСУ щодо дозволів на пересування. У повідомленні йдеться, зокрема:

"З метою упорядкування обліку переміщених осіб розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб на рік, залежно від категорії суб'єкта".
видимо с мобилизацией не так все хорошо когда берут только "опытных военных". Опять всем добровольцам надо посетить военкома, может он передумал?


Переселенці з окупованих територій не можуть тепер так просто тікати з України, прикриваючись необхідністю поїхати додому провідати кур чи папужку. Решти це не стосується.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:59

  maxprofit написав:Решти це не стосується.
Из текста непонятно идёт речь только о перемещённых лицах с неподконтрольных территорий или о всех военнообязанных, которые внезапно могут себе решить куда то переместиться. Скорее всего 2е, потому что отдельные ограничения для внутренне перемещённых лиц как бы дискриминация.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 лип, 2022 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Знову піариться.


Побільше б такого піару від Кварталу, Коломойського і їм подібним.
Але чомусь не піаряться!!!
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 14:00

  sashaqbl написав:
  maxprofit написав:через блокпости
Ви в курсі ситуації чи це ваша думка?


так это в наших новостях показывали-там собирается по 500 машин и едут когда добро дают.Я тоже честно говоря был шокирован. Вот так и живём.
https://zabor.zp.ua/new/v-zaporozhe-pri ... -melitopol
это сейчас а так в июне было
https://ria-m.tv/news/288753/iz_zaporoj ... topol.html
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Вів 05 лип, 2022 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  uakozer написав:1) Будуть видавати по 50 дозволів на день. Всі інші будуть закриті в містах. З жовтня і жінок можуть закрити.


це занадто навіть для Пн. Кореї. Тоді ДНР буде островом свободи порівняно з UA.
я неможу повірити в подібний брєд
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 14:11

  sashaqbl написав:sequence Тобто інерційна система працює тільки в умовах інтенсивної РЕБ противника?
Я не володію деталями стосовно системи наведення в М31, але в старих Томагавках інерційна система наведення(правда з візуальною корекцією) давала похибку 80м на 2500 км траекторії.

да, система наведения автоматически переключается при воздействии РЭБ и дальше вундервафля становится, по сути, почти снарядом Града. Прикол еще в том, что расстояние в 80 км не дается просто так - основная масса снаряда суть топливо, кассетная боевая часть дает сплошное поражение живой силы и слабобронированной техники в радиусе метров 100. Короче, как Град. Там есть вроде варианты, но в основном нам дали снятый с производства (по соображениям гуманизма) кассетный боеприпас М30 или ухудшенный М30А.
М30 на складах США немеряно, и их все могут отдать нам.
Для тяжелобронированной техники и защищенных укрытий (даже окопов) особо не годятся, но все остальное в дуршлаг.
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