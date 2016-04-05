офіційне роз’яснення від Генштабу ЗСУ щодо дозволів на пересування. У повідомленні йдеться, зокрема:
"З метою упорядкування обліку переміщених осіб розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб на рік, залежно від категорії суб'єкта".
видимо с мобилизацией не так все хорошо когда берут только "опытных военных". Опять всем добровольцам надо посетить военкома, может он передумал?
Переселенці з окупованих територій не можуть тепер так просто тікати з України, прикриваючись необхідністю поїхати додому провідати кур чи папужку. Решти це не стосується.
Из текста непонятно идёт речь только о перемещённых лицах с неподконтрольных территорий или о всех военнообязанных, которые внезапно могут себе решить куда то переместиться. Скорее всего 2е, потому что отдельные ограничения для внутренне перемещённых лиц как бы дискриминация.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 лип, 2022 14:00, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:sequence Тобто інерційна система працює тільки в умовах інтенсивної РЕБ противника? Я не володію деталями стосовно системи наведення в М31, але в старих Томагавках інерційна система наведення(правда з візуальною корекцією) давала похибку 80м на 2500 км траекторії.
да, система наведения автоматически переключается при воздействии РЭБ и дальше вундервафля становится, по сути, почти снарядом Града. Прикол еще в том, что расстояние в 80 км не дается просто так - основная масса снаряда суть топливо, кассетная боевая часть дает сплошное поражение живой силы и слабобронированной техники в радиусе метров 100. Короче, как Град. Там есть вроде варианты, но в основном нам дали снятый с производства (по соображениям гуманизма) кассетный боеприпас М30 или ухудшенный М30А. М30 на складах США немеряно, и их все могут отдать нам. Для тяжелобронированной техники и защищенных укрытий (даже окопов) особо не годятся, но все остальное в дуршлаг.