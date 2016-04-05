Про перетинання адмінкордонів та бюрократів Генштабу



Одна з базових проблем української бюрократії (в тому числі військової) - це бюрократична мова, яка окремий різновид української. Яка накладається на бажання зробити щось оригінальне та креативне. А бюрократи генштабу (не військові та командування, а саме бюрократи) - чиста спадщина радянської армії. Як і нереформовані за 8 років війни військомати.



Накази, постанови та навіть роз’яснення до наказів і постанов, в тому числі прес-релізи зазвичай пишуться через такий талант, що дуже часто автори не розуміють що хотіли сказати.



Або пишуть таке, від чого всі ловлять фейспалм. І потім починається або «ми не те хотіли сказати, насправді…» (в кращому випадку) або випускаються ще десять роз’яснень та прес-релізів. А це грьобаний цирк.



Дякую адекватним депутам Roksolana Pidlasa і Ко за те, що розуміють якій це маразм для логістики і економіки загалом. Сподіваюсь, що ситуацію вирішать в найближчий час.



А реально наша армія і наша державна служба загалом зміниться тоді, коли радянські звички та радянська бюрократична мова підуть у минуле. А не ось це усе перейменування міністерства економіки в міністерство добробуту, чи як воно там.



Так, вся «криза» виникла виключно через криві формулювання і невміння прокомунікувати стару норму законів. Всі черги і сотні дзвінків у військомати, логістичні проблеми тощо виникнуть виключно через криву комунікацію.

