Подоляк каже, що в РФ серйозні втрати, принаймні це перше офіційне повідомлення, що я бачу, де наводиться к-сть поранених:
"Армійські частини втратили 36 тисяч осіб, а приватні військові компанії – до 12 тисяч. Решта – поранені. Від військових частин, що захоплюють так звану ЛНР залишилося 25-35% живої сили"
Щодо переміщення проскочила наступна інформація:
Військовозобов'язані можуть переміщатися Україною БЕЗ дозволу військкомату
«У повідомленні Генерального штабу йдеться виключно про впорядкування обліку осіб, які змінюють місце проживання, місце реєстрації. Тобто вам потрібне схвалення військкомату на зміну місця проживання».
Тобто, не йдеться про те, що для виїзду з міста, з області, з села до села чи з району до району треба брати дозвіл.
Джерело: координатор руху адвокатів Збройних Сил України Євгена Рябека
А це зі сторінки Генштабу:
Шановні громадяни - призовники та військовозобов’язані! Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі! Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК. Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 05 лип, 2022 15:01, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Можна коротше - з урахуванням того, що воюючі країни нещодавно з однієї держави (СССРу), то війна буде накшалт громадянської... Звідси уся її поступовість та неквапливий початок. Але відтілля й неможливість зупинки та нарощування безкомпромісності, жорсткості.
В нас безмежний потенціал спротиву, в рашки - величезний потенціал усього: від ресурсів до дурі.
Хєрасє неквапливий початок... Куди ж далі безкомпромісність та жорстокость нарощувати? Тут тільки ядерну зброю ще не застосовували - все інше - в надвеликих кількостях і по всьому без розбору.
Кгм... Надвелика кількість -- це коли на Бучу або Амсторг ніхто й уваги не зверне. Бо не те що щоденність, а - дрібниця. А поки ми звинувачуємо, вони виправдовуються, цивілізсвіт обурюється.
Коли не гуманітарку роздають, а самим їсти нічого. Поки ж шашлики з гуманітарних окорочків між домами під горілку.
Вода, гас, електрика навіть коло фронту. Висадження квітів на алеях. Кафе та інше подалі від фронту.
Потяги для евакуації за розкладом. Повернення у домівки з евакуації. Домівки з каналізацією, електрикою.
В Маріуполі, Волновасі, Сєвєродонецьку, Лисичанську вже ні домівок, ні каналізації ні електрики. В Харькове и Николаеве никто уже на попадания в отдельные жилые дома внимания не обращает. Разница со Второй Мировой у нас сейчас только в отсутствии ковровых бомбардировок и меньшем количестве участвующей в боях пехоты.
Макс Вам там кошмары не сняться? примите успокоительное, я знаю одно средство. Вермахт полностью оккупировал Украину за 6 месяцев. Со 2й мировой нет никаких аналогий (кроме аннексии Крыма), за Гитлера воевало полевропы, за Пуйло - буряты и даги. Ему конечно хочется Z свастикой сделать отсылку на 3й рейх, только масштабы и люди (к счастью) не те.
Шановні громадяни - призовники та військовозобов’язані! Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі! Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК. Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося.
я уже такие коменты на эту тему злые почитал. Соцсети кипят. за 2 часа 1,5к дизлайков только в одном ирпенском паблике.
sashaqbl написав:Подоляк каже, що в РФ серйозні втрати, принаймні це перше офіційне повідомлення, що я бачу, де наводиться к-сть поранених:
"Армійські частини втратили 36 тисяч осіб, а приватні військові компанії – до 12 тисяч. Решта – поранені. Від військових частин, що захоплюють так звану ЛНР залишилося 25-35% живої сили"
Щодо переміщення проскочила наступна інформація:
Військовозобов'язані можуть переміщатися Україною БЕЗ дозволу військкомату
«У повідомленні Генерального штабу йдеться виключно про впорядкування обліку осіб, які змінюють місце проживання, місце реєстрації. Тобто вам потрібне схвалення військкомату на зміну місця проживання».
Тобто, не йдеться про те, що для виїзду з міста, з області, з села до села чи з району до району треба брати дозвіл.
Джерело: координатор руху адвокатів Збройних Сил України Євгена Рябека
А це зі сторінки Генштабу:
Шановні громадяни - призовники та військовозобов’язані! Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі! Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК. Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося.
>>> Подоляк каже, що в РФ серйозні втрати Судя по тому, что началось сегодня -- у Украины потери не менее (а то и более) серьезные.
>>> Тобто, не йдеться про те, що для виїзду з міста, з області, з села до села чи з району до району треба брати дозвіл.
>>> Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК.
Так я не понял: если я из области-в-область или из райнона-в-район мотнуться собираюсь -- мне "треба брати дозвіл" или всетаки "тобто, не йдеться"?
_hunter як я зрозумів, дозвіл треба брати, якщо ви плануєте жити за межами свого району. Це цілком логічно, оскільки блокпости на межах районів ми вже бачили на початку війни, і це паралізувало всю логістику. В тому числі і військову.
sashaqbl написав:_hunter як я зрозумів, дозвіл треба брати, якщо ви плануєте жити за межами свого району. Це цілком логічно, оскільки блокпости на межах районів ми вже бачили на початку війни, і це паралізувало всю логістику. В тому числі і військову.
там два повідомлення Генштабу і одне суперечить іншому
Шановні громадяни - призовники та військовозобов’язані! Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі! Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК. Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося.
я уже такие коменты на эту тему злые почитал. Соцсети кипят. за 2 часа 1,5к дизлайков только в одном ирпенском паблике.
Ну, а я говорил про причерноморскую корею. Хотаб, кажется, утверждал -- что "и близко ничего подобного не будет"... Чего теперь ждем? -- трудо-дни/трудовые лагеря?..
sashaqbl написав:_hunter як я зрозумів, дозвіл треба брати, якщо ви плануєте жити за межами свого району. Це цілком логічно, оскільки блокпости на межах районів ми вже бачили на початку війни, і це паралізувало всю логістику. В тому числі і військову.
там два повідомлення Генштабу і одне суперечить іншому
Про перетинання адмінкордонів та бюрократів Генштабу
Одна з базових проблем української бюрократії (в тому числі військової) - це бюрократична мова, яка окремий різновид української. Яка накладається на бажання зробити щось оригінальне та креативне. А бюрократи генштабу (не військові та командування, а саме бюрократи) - чиста спадщина радянської армії. Як і нереформовані за 8 років війни військомати.
Накази, постанови та навіть роз’яснення до наказів і постанов, в тому числі прес-релізи зазвичай пишуться через такий талант, що дуже часто автори не розуміють що хотіли сказати.
Або пишуть таке, від чого всі ловлять фейспалм. І потім починається або «ми не те хотіли сказати, насправді…» (в кращому випадку) або випускаються ще десять роз’яснень та прес-релізів. А це грьобаний цирк.
Дякую адекватним депутам Roksolana Pidlasa і Ко за те, що розуміють якій це маразм для логістики і економіки загалом. Сподіваюсь, що ситуацію вирішать в найближчий час.
А реально наша армія і наша державна служба загалом зміниться тоді, коли радянські звички та радянська бюрократична мова підуть у минуле. А не ось це усе перейменування міністерства економіки в міністерство добробуту, чи як воно там.
Так, вся «криза» виникла виключно через криві формулювання і невміння прокомунікувати стару норму законів. Всі черги і сотні дзвінків у військомати, логістичні проблеми тощо виникнуть виключно через криву комунікацію.
maxprofit написав:Скоріш за все , це стосується виїзду до Херсонської та Запорізької областей - це канал виїзду закордон(через окуповану територію та оркостан)
А як лінію фронту перетинають?
по факту движ идет в обе стороны. правда больше для женщин, детей и пенсионеров. Харьковская область. мужчин с оккупированных в Украину не выпускают.
особо хитропопые мужчины пытаются прорываться на оккупированные, чтобы потом - Раша - Европа. но это не так просто. в открытых чатах таких сразу посылают по адресу. также слышал и про суммы, но они сопоставимы с теми, что озвучивают на западных границах.