Військовозобов'язані чоловіки в Україні не зможуть пересуватися вільно територією України. Для цього необхідно отримати відповідний дозвіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу.
Пояснення Генштабу
Як зазначають у відомстві, норма ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
sashaqbl написав:_hunter як я зрозумів, дозвіл треба брати, якщо ви плануєте жити за межами свого району. Це цілком логічно, оскільки блокпости на межах районів ми вже бачили на початку війни, і це паралізувало всю логістику. В тому числі і військову.
там два повідомлення Генштабу і одне суперечить іншому
А это от генштаба вообще звучит как-то по идиотски---Нагадую, триває війна. Нужно писатиь утвердительно В стране война! а не Нагадую, триває війна.
Макс Вам там кошмары не сняться? примите успокоительное, я знаю одно средство. Вермахт полностью оккупировал Украину за 6 месяцев. Со 2й мировой нет никаких аналогий (кроме аннексии Крыма), за Гитлера воевало полевропы, за Пуйло - буряты и даги. Ему конечно хочется Z свастикой сделать отсылку на 3й рейх, только масштабы и люди (к счастью) не те.
А чё в Вене переживать? Разве что за свою "прелесць". Но он же верит в ЗСУ?
sashaqbl написав:_hunter як я зрозумів, дозвіл треба брати, якщо ви плануєте жити за межами свого району. Це цілком логічно, оскільки блокпости на межах районів ми вже бачили на початку війни, і це паралізувало всю логістику. В тому числі і військову.
там два повідомлення Генштабу і одне суперечить іншому
А это от генштаба вообще звучит как-то по идиотски---Нагадую, триває війна. Нужно писатиь утвердительно В стране война! а не Нагадую, триває війна.
Юридически сейчас не военное время (война официально не объявлена), а военное положение. Вот они и крутят как норму о военном времени натянуть на военное положение.
За інформацією дипломатичних джерел у Пекіні, Путін запросив Сі Цзіньпіна відвідати Росію 15 червня, коли зателефонував привітати його з днем народження. На це китайський лідер відповів, що це буде складно зробити найближчим часом – через заходи щодо нового штаму коронавірусу. В Yomiuri припускають, що насправді такою відмовою Сі Цзіньпін намагався уникнути поглиблення конфлікту зі США та Європою, які посилюють тиск на кремль через повномасштабне вторгнення РФ до України. Востаннє Сі Цзіньпін та Путін зустрічалися 4 лютого у Пекіні на відкритті Олімпіади-2022. У Росії розраховували на візит у відповідь. http://rusjev.net/2022/07/05/si-czzinpi ... ya-putina/
убогие, куда лучше видосик из буковеля, заправки с шаурмой или про шашлыки в мае! че там зебил, больше не сливает таракану секретную информацию, вагнеровцев больше не ловим?
Я за такий піар. От нехай усі слуги так само спробують, а то виявилось, що у них на пару з ОЖПЗ найбільше зрадників. Якщо б так з 2019 піарились, то може і війни б не було (моя думка - точно б не було).