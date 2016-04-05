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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 15581559156015611562>
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 15:57

Військовозобов'язані чоловіки можуть пересуватися Україною без отримання відповідних дозволів. Однак при зміні місця свого проживання вони повинні звернутися до відповідних органів.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла координатор руху адвокатів Збройних сил України Євгенія Рябека.

https://www.rbc.ua/ukr/news/zapretyat-m ... 23091.html

Військовозобов'язані чоловіки в Україні не зможуть пересуватися вільно територією України. Для цього необхідно отримати відповідний дозвіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу.

Пояснення Генштабу

Як зазначають у відомстві, норма ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

https://www.rbc.ua/ukr/news/novoe-pravi ... 14916.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 лип, 2022 16:24, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 16:13

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:_hunter як я зрозумів, дозвіл треба брати, якщо ви плануєте жити за межами свого району.
Це цілком логічно, оскільки блокпости на межах районів ми вже бачили на початку війни, і це паралізувало всю логістику. В тому числі і військову.


там два повідомлення Генштабу і одне суперечить іншому

А это от генштаба вообще звучит как-то по идиотски---Нагадую, триває війна.
Нужно писатиь утвердительно В стране война! а не Нагадую, триває війна.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 16:28

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Разница со Второй Мировой

Вермахт полностью оккупировал Украину за 6 месяцев.
чушь,
за 13
или Донбасс уже и тогда не считался :D

Со 2й мировой нет никаких аналогий (кроме аннексии Крыма), за Гитлера воевало полевропы,
советская чушь,
типа как 1000 испанских добровольцев это равно "Испания воевала за Гитлера" , итп

А то, что с конца 1941 "за СССР" воевало" ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство военно-экономических ресурсов тогдашнего мира - это Советы всегда предпочитали не акцентировать. :D советские люди так и запомнили.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 16:45

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Разница со Второй Мировой
Макс Вам там кошмары не сняться? примите успокоительное, я знаю одно средство. Вермахт полностью оккупировал Украину за 6 месяцев. Со 2й мировой нет никаких аналогий (кроме аннексии Крыма), за Гитлера воевало полевропы, за Пуйло - буряты и даги. Ему конечно хочется Z свастикой сделать отсылку на 3й рейх, только масштабы и люди (к счастью) не те.

А чё в Вене переживать? Разве что за свою "прелесць". Но он же верит в ЗСУ?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 16:47

  konstantin kirovograd написав:
  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:_hunter як я зрозумів, дозвіл треба брати, якщо ви плануєте жити за межами свого району.
Це цілком логічно, оскільки блокпости на межах районів ми вже бачили на початку війни, і це паралізувало всю логістику. В тому числі і військову.


там два повідомлення Генштабу і одне суперечить іншому

А это от генштаба вообще звучит как-то по идиотски---Нагадую, триває війна.
Нужно писатиь утвердительно В стране война! а не Нагадую, триває війна.


Юридически сейчас не военное время (война официально не объявлена), а военное положение. Вот они и крутят как норму о военном времени натянуть на военное положение.
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 17:07

Чого вичікує Китай?

За інформацією дипломатичних джерел у Пекіні, Путін запросив Сі Цзіньпіна відвідати Росію 15 червня, коли зателефонував привітати його з днем народження. На це китайський лідер відповів, що це буде складно зробити найближчим часом – через заходи щодо нового штаму коронавірусу.
В Yomiuri припускають, що насправді такою відмовою Сі Цзіньпін намагався уникнути поглиблення конфлікту зі США та Європою, які посилюють тиск на кремль через повномасштабне вторгнення РФ до України.
Востаннє Сі Цзіньпін та Путін зустрічалися 4 лютого у Пекіні на відкритті Олімпіади-2022. У Росії розраховували на візит у відповідь.
http://rusjev.net/2022/07/05/si-czzinpi ... ya-putina/
fler
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 17:14

  Slon_Nosov написав:
  Schmit написав:
Знову піариться.



убогие, куда лучше видосик из буковеля, заправки с шаурмой или про шашлыки в мае! че там зебил, больше не сливает таракану секретную информацию, вагнеровцев больше не ловим?

Я за такий піар. От нехай усі слуги так само спробують, а то виявилось, що у них на пару з ОЖПЗ найбільше зрадників. Якщо б так з 2019 піарились, то може і війни б не було (моя думка - точно б не було).
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 17:16

Польове радіо каже, що на Херсонщині звільнили від орків ще 2 села. (Напрямок №1 на карті, яку ми розглядали раніше). Офіційно про це буде пізніше.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 17:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Польове радіо каже, що на Херсонщині звільнили від орків ще 2 села. (Напрямок №1 на карті, яку ми розглядали раніше). Офіційно про це буде пізніше.

"Польове радіо" вже пару тижнів говорить про "звільнені" села, і що назви будуть пізніше. На жаль, за цей час не прозвучало жодної назви...
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 17:21

  flysoulfly написав:А то, что с конца 1941 "за СССР" воевало" ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство военно-экономических ресурсов тогдашнего мира - это Советы всегда предпочитали не акцентировать. советские люди так и запомнили
чуть слезу не пустил за бедняжку Гитлера. В конце 1941 армия Гитлера была уже под Москвой, расстояние продвижения от границ СССР и длину фронта сами посчитаете, или помочь? Аналогии с вм2 неуместны из-за других масштабов ТВД. За 5 мес войны русня даже на админграницы Донецкой области не вышла.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 лип, 2022 17:26, всього редагувалось 2 разів.
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