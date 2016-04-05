Додано: Вів 05 лип, 2022 17:52

flysoulfly написав: Странно, что кто-то не понимает что началась мировая война. Странно, что кто-то не понимает что началась мировая война.

flysoulfly написав: НАТО будут вынуждены тоже воевать НАТО будут вынуждены тоже воевать

Пуйло слишком слаб для мировой войны, ему бы Славянск и Краматорск взять. Вдобавок за него никто не воюет, только буряты и даги. За нас тоже никто не воюет. Даже оружия дают меньше чем просим.НАТО будет воздерживаться от прямых столкновений с РФ бесконечно долго, нам будут давать ровно столько оружия чтобы мы не проиграли и не выиграли. Пока пуйло воюет в Украине - НАТО в безопасности. А в 1941 в войну уже втянулось пол мира. В этом ключевое отличие и признак отсутствия аналогий.а Лукашенко будет защищать РФ от НАТО. Знаем слышали. Это роспропаганда. Пуйлу стыдно признавать что он не может победить Украину вот пропаганда и придумала войну с НАТО, чтобы подчеркнуть своё царское величие и блеснуть доблестью перед тобольскими мальчиками