не знают как военнообязаных перемещенцев из харьк.,луганс.,донецк. и др.областей зацепить
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Додано: Вів 05 лип, 2022 17:24
не знают как военнообязаных перемещенцев из харьк.,луганс.,донецк. и др.областей зацепить
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 05 лип, 2022 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 лип, 2022 17:25
вы ж упорно отрицаете аналогии с WWII.
хотя они есть.
Додано: Вів 05 лип, 2022 17:25
Ні. Не так.
Стаття 4.
*З моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни.*
Тобто воєнний час настає також з фактичного! початку воєнних дій.
З.и.
Цікаво про стан війни:
*У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни.*
Тобто Президент зобов'язаний у разі збройної агресії внести у Раду подання про оголошення стану війни.
Інакше військовий час не припиниться))
Додано: Вів 05 лип, 2022 17:29
Не сообщите какие?
Додано: Вів 05 лип, 2022 17:39
а прямых и точных аналогий вообще не бывает ни в чем.
от слова совсем.
т.е. (без теоретически возможных сепаратных соглашений) антигитлеровская коалиция проиграть ту войну вообще не могла .
вопрос был лишь в годе Победы: в 1945 или в 1946 или в 1948. Экономистами это было доказано давно и историками подтверждено.
И с нами примерно так, думаю в ближайшие полгода-год страны НАТО будут вынуждены тоже воевать(открыто или десятками тысяч"отпускников") против РФ. Раша сама вынудит.
Странно, что кто-то не понимает что началась мировая война.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 05 лип, 2022 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 лип, 2022 17:46
Пару тижнів - то за напрямком №4. Не пролунало, значить так треба. Ви ж бачите, що орки намагаються відбити втрачене. На Луганщині зайве базікання лише завадило ЗСУ, тому обійдемось без назв.
Додано: Вів 05 лип, 2022 17:52
Пуйло слишком слаб для мировой войны, ему бы Славянск и Краматорск взять. Вдобавок за него никто не воюет, только буряты и даги. За нас тоже никто не воюет. Даже оружия дают меньше чем просим.
НАТО будет воздерживаться от прямых столкновений с РФ бесконечно долго, нам будут давать ровно столько оружия чтобы мы не проиграли и не выиграли. Пока пуйло воюет в Украине - НАТО в безопасности. А в 1941 в войну уже втянулось пол мира. В этом ключевое отличие и признак отсутствия аналогий.
а Лукашенко будет защищать РФ от НАТО. Знаем слышали. Это роспропаганда. Пуйлу стыдно признавать что он не может победить Украину вот пропаганда и придумала войну с НАТО, чтобы подчеркнуть своё царское величие и блеснуть доблестью перед тобольскими мальчиками
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 лип, 2022 18:06, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 05 лип, 2022 18:02
Тут підгрунтя в іншому...
Якщо дійсно пішов (точніше розпочався) розколбас світової економіки, то за об'єктивною необхідністю (ну так завжди було) до війни вимушені будуть підключатися все більше та більше країн.
Дивився колись докфільм. Так там показувалося, як Італія ... могла воювати і за Гітлера, і проти.
Все висіло на волосині. До останнього моменту.
Могло бути й так, і так.
До того ж, на жаль, що Штати, що Китай не дуже засмучує отака гулянка на саме цій території.
Нова хвиля глобалізації (перерозподіл у всьому), йоптить...
Все тільки но починається.
А ми вже по самі вуха в процесі. Не звезло.
В масштабі світової війни не важливо захоплять Україну орки чи ні. Саме тому Байден спокійно заявляв про 2-3 дні.
Але тут стався приємний сюрприз. Їм одразу ж скористалися.
Всі готуються до основного дійства. Яке попереду.
Додано: Вів 05 лип, 2022 18:18
Додано: Вів 05 лип, 2022 18:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В Украине - классическая прокси-война. Прокси-войны длятся долго - Вьетнам, Афганистан, Никарагуа.
Единственное отличие украинской прокси-войны - США не поставляли Хаймарсы афганским моджахедам. А СССР не поставлял Смерчи в Никарагуа. То есть, ставки в украинской прокси-войне - выше.
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