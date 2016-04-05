RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1559156015611562>
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 17:24

  sashaqbl написав:_hunter як я зрозумів, дозвіл треба брати, якщо ви плануєте жити за межами свого району.
Це цілком логічно, оскільки блокпости на межах районів ми вже бачили на початку війни, і це паралізувало всю логістику. В тому числі і військову.

не знают как военнообязаных перемещенцев из харьк.,луганс.,донецк. и др.областей зацепить
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 05 лип, 2022 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6757
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1334 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 17:25

  vitaliian написав:
  flysoulfly написав:А то, что с конца 1941 "за СССР" воевало" ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство военно-экономических ресурсов тогдашнего мира - это Советы всегда предпочитали не акцентировать. советские люди так и запомнили
чуть слезу не пустил за бедняжку Гитлера
вы ж упорно отрицаете аналогии с WWII.
хотя они есть.
flysoulfly
 
Повідомлень: 629
З нами з: 13.01.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 17:25

  Камикадзе написав:
  konstantin kirovograd написав:
  Letusrock написав:
там два повідомлення Генштабу і одне суперечить іншому

А это от генштаба вообще звучит как-то по идиотски---Нагадую, триває війна.
Нужно писатиь утвердительно В стране война! а не Нагадую, триває війна.


Юридически сейчас не военное время (война официально не объявлена), а военное положение. Вот они и крутят как норму о военном времени натянуть на военное положение.

Ні. Не так.

Стаття 4.
*З моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни.*
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text

Тобто воєнний час настає також з фактичного! початку воєнних дій.

З.и.
Цікаво про стан війни:
*У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни.*

Тобто Президент зобов'язаний у разі збройної агресії внести у Раду подання про оголошення стану війни.

Інакше військовий час не припиниться))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25246
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 17:29

  flysoulfly написав:
  vitaliian написав:
  flysoulfly написав:А то, что с конца 1941 "за СССР" воевало" ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство военно-экономических ресурсов тогдашнего мира - это Советы всегда предпочитали не акцентировать. советские люди так и запомнили
чуть слезу не пустил за бедняжку Гитлера
вы ж упорно отрицаете аналогии с WWII.
хотя они есть.

Не сообщите какие?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13676
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2038 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 17:39

  vitaliian написав:
  flysoulfly написав:вы ж упорно отрицаете аналогии с WWII.
хотя они есть.

Не сообщите какие? Разве что самые общие, типа трава зелёная.

а прямых и точных аналогий вообще не бывает ни в чем.
от слова совсем.
  flysoulfly написав:с конца 1941 "за СССР" воевало" ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство военно-экономических ресурсов тогдашнего мира
т.е. (без теоретически возможных сепаратных соглашений) антигитлеровская коалиция проиграть ту войну вообще не могла .

вопрос был лишь в годе Победы: в 1945 или в 1946 или в 1948. Экономистами это было доказано давно и историками подтверждено.

И с нами примерно так, думаю в ближайшие полгода-год страны НАТО будут вынуждены тоже воевать(открыто или десятками тысяч"отпускников") против РФ. Раша сама вынудит.

Странно, что кто-то не понимает что началась мировая война.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 05 лип, 2022 17:46, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 629
З нами з: 13.01.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 17:46

  sashaqbl написав:
  fler написав:Польове радіо каже, що на Херсонщині звільнили від орків ще 2 села. (Напрямок №1 на карті, яку ми розглядали раніше). Офіційно про це буде пізніше.

"Польове радіо" вже пару тижнів говорить про "звільнені" села, і що назви будуть пізніше. На жаль, за цей час не прозвучало жодної назви...


Пару тижнів - то за напрямком №4. Не пролунало, значить так треба. Ви ж бачите, що орки намагаються відбити втрачене. На Луганщині зайве базікання лише завадило ЗСУ, тому обійдемось без назв.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3035
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1057 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 17:52

  flysoulfly написав:Странно, что кто-то не понимает что началась мировая война.
Пуйло слишком слаб для мировой войны, ему бы Славянск и Краматорск взять. Вдобавок за него никто не воюет, только буряты и даги. За нас тоже никто не воюет. Даже оружия дают меньше чем просим.

НАТО будет воздерживаться от прямых столкновений с РФ бесконечно долго, нам будут давать ровно столько оружия чтобы мы не проиграли и не выиграли. Пока пуйло воюет в Украине - НАТО в безопасности. А в 1941 в войну уже втянулось пол мира. В этом ключевое отличие и признак отсутствия аналогий.

  flysoulfly написав:НАТО будут вынуждены тоже воевать
а Лукашенко будет защищать РФ от НАТО. Знаем слышали. Это роспропаганда. Пуйлу стыдно признавать что он не может победить Украину вот пропаганда и придумала войну с НАТО, чтобы подчеркнуть своё царское величие и блеснуть доблестью перед тобольскими мальчиками

Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 лип, 2022 18:06, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13676
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2038 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:02

  vitaliian написав:
  flysoulfly написав:Странно, что кто-то не понимает что началась мировая война.
Путин слишком слаб для мировой войны ему бы Славянск и Краматорск взять. Вдобавок за него никто не воюет. НАТО будет воздерживаться от прямых столкновений бесконечно долго, нам будут давать ровно столько оружия чтобы мы не проиграли и не выиграли. Пока пуйло воюет в Украине НАТО в безопасности.

Тут підгрунтя в іншому...
Якщо дійсно пішов (точніше розпочався) розколбас світової економіки, то за об'єктивною необхідністю (ну так завжди було) до війни вимушені будуть підключатися все більше та більше країн.

Дивився колись докфільм. Так там показувалося, як Італія ... могла воювати і за Гітлера, і проти.
Все висіло на волосині. До останнього моменту.
Могло бути й так, і так.

До того ж, на жаль, що Штати, що Китай не дуже засмучує отака гулянка на саме цій території.
Нова хвиля глобалізації (перерозподіл у всьому), йоптить...

Все тільки но починається.
А ми вже по самі вуха в процесі. Не звезло.

В масштабі світової війни не важливо захоплять Україну орки чи ні. Саме тому Байден спокійно заявляв про 2-3 дні.
Але тут стався приємний сюрприз. Їм одразу ж скористалися.

Всі готуються до основного дійства. Яке попереду.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25246
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:18

  detroytred написав:Всі готуються до основного дійства. Яке попереду.

Ты отрицал полномасштабные действия, а теперь пишешь, мол, фигня
Впереди - всё интересное

Какое же ты недалёкое ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6913
З нами з: 31.08.09
Подякував: 483 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:НАТО будет воздерживаться от прямых столкновений с РФ бесконечно долго, нам будут давать ровно столько оружия чтобы мы не проиграли и не выиграли.

В Украине - классическая прокси-война. Прокси-войны длятся долго - Вьетнам, Афганистан, Никарагуа.
Единственное отличие украинской прокси-войны - США не поставляли Хаймарсы афганским моджахедам. А СССР не поставлял Смерчи в Никарагуа. То есть, ставки в украинской прокси-войне - выше.
crumd
 
Повідомлень: 566
З нами з: 28.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1559156015611562>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 97722
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 455917
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3205
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.