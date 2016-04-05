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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1559156015611562
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:25

  Мизантрóп написав:
  sashaqbl написав:_hunter як я зрозумів, дозвіл треба брати, якщо ви плануєте жити за межами свого району.
Це цілком логічно, оскільки блокпости на межах районів ми вже бачили на початку війни, і це паралізувало всю логістику. В тому числі і військову.

не знают как военнообязаных перемещенцев из харьк.,луганс.,донецк. и др.областей зацепить

Со слов знакомого военнослужащего с луганского направления, там почти одни "западенцы". А вот призыватели рускава мира (голосовавшие за боек, рабиновичей, ОЖПЗ и прочих слуг), решили пересидеть войну где-то на западе или в центре Украины.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 05 лип, 2022 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:27

  pesikot написав:
  detroytred написав:Всі готуються до основного дійства. Яке попереду.

Ты отрицал полномасштабные действия, а теперь пишешь, мол, фигня
Впереди - всё интересное

Какое же ты недалёкое ...

Йди-йди за руцьким кораблем.

Тупеньке брехло, яке й після цитат тобі про можливість повномасштабного нападу, яка визначалася мною перед нападом в дискусіях з іншими форумчанинами (які спростовували можливість нападу!), й тепер досі зі стелі, як завжди, по кисильовські брешеш, не червоніючи.

Тупеньке, в сотий раз тебе макаю, не бреши зі стелі, надавай факти.
Кисильовщина за поребриком.

А краще: можеш підключитися до обговорення якогось питання - підключайся.
Замість постійного тупого гавкання.
Вискочив, погавкав, обтік і зник.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 лип, 2022 18:32, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:32

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  detroytred написав:Всі готуються до основного дійства. Яке попереду.

Ты отрицал полномасштабные действия, а теперь пишешь, мол, фигня
Впереди - всё интересное

Какое же ты недалёкое ...

Йди-йди за руцьким кораблем.

Тупеньке брехло, яке й після цитат тобі про можливість повномасштабного нападу, яка визначалася мною перед нападом в дискусіях з іншими форумчанинами (які спростовували можливість нападу!), й тепер досі зі стелі, як завжди, по кисильовські брешеш, не червоіючи.

Тупеньке, в сотий раз тебе макаю, не бреши зі стелі, надавай факти.
Кисильовщина за поребриком.

А краще: можеш підключитися до обговорення якогось питання - підключайся.
Замість постійного тупого гавкання.
Вискочив, погавкав, обтік і зник.

Сказал ? Молодец
Ты, как раз, подтвердил все мои слова

А то, что я вру - факты в студию, иначе, ты - балабол
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Со слов знакомого военнослужащего с луганского направления, там почти одни "западенцы". А вот призыватели рускава мира (голосовавшие за боек, рабиновичей, ОЖПЗ и прочих слуг), решили пересидеть войну где-то на западе или в центре Украины.

Подивісться, які підрозділи на луганському напрямку, їхні ППД і все стане на свої місця.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:44

  crumd написав:
  vitaliian написав:НАТО будет воздерживаться от прямых столкновений с РФ бесконечно долго, нам будут давать ровно столько оружия чтобы мы не проиграли и не выиграли.

В Украине - классическая прокси-война. Прокси-войны длятся долго - Вьетнам, Афганистан, Никарагуа.
Единственное отличие украинской прокси-войны - США не поставляли Хаймарсы афганским моджахедам. А СССР не поставлял Смерчи в Никарагуа. То есть, ставки в украинской прокси-войне - выше.
ваши аналогии +/- соответствуют происходящему. С поправкой что никаких геополитических амбиций у сторон нет. Украину не принимают ни в один из западных союзов, а у карлика амбиции меняются на противоположные с периодичностью в несколько месяцев. То НАТО должно отползти к границам 1991 то он не возражает против вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Впечатление что война это его личный внутри кремлевский проект, что то доказать своему окружению.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:53

  vitaliian написав:
  crumd написав:В Украине - классическая прокси-война.

ваши аналогии +/- соответствуют происходящему.

Аналогії не crumdові, а чисто рашистські. В них всі джерела на цій позиції.
Ой+
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