Додано: Вів 05 лип, 2022 18:55

pesikot написав: detroytred написав: pesikot написав: Ты отрицал полномасштабные действия, а теперь пишешь, мол, фигня

Впереди - всё интересное



Какое же ты недалёкое ... Ты отрицал полномасштабные действия, а теперь пишешь, мол, фигняВпереди - всё интересноеКакое же ты недалёкое ...

Йди-йди за руцьким кораблем.



Тупеньке брехло, яке й після цитат тобі про можливість повномасштабного нападу, яка визначалася мною перед нападом в дискусіях з іншими форумчанинами (які спростовували можливість нападу!), й тепер досі зі стелі, як завжди, по кисильовські брешеш, не червоіючи.



Тупеньке, в сотий раз тебе макаю, не бреши зі стелі, надавай факти.

Кисильовщина за поребриком.



А краще: можеш підключитися до обговорення якогось питання - підключайся.

Замість постійного тупого гавкання.

Вискочив, погавкав, обтік і зник. Йди-йди за руцьким кораблем.Тупеньке брехло, яке й після цитат тобі про можливість повномасштабного нападу, яка визначалася мною перед нападом в дискусіях з іншими форумчанинами (які спростовували можливість нападу!), й тепер досі зі стелі, як завжди, по кисильовські брешеш, не червоіючи.Тупеньке, в сотий раз тебе макаю, не бреши зі стелі, надавай факти.Кисильовщина за поребриком.А краще: можеш підключитися до обговорення якогось питання - підключайся.Замість постійного тупого гавкання.Вискочив, погавкав, обтік і зник.

Сказал ? Молодец

Ты, как раз, подтвердил все мои слова



А то, что я вру - факты в студию, иначе, ты - балабол Сказал ? МолодецТы, как раз, подтвердил все мои словаА то, что я вру - факты в студию, иначе, ты - балабол

Ти з дуба рухнув???Я тебе після сотень просто макань цитатами в твою брехню навіть вже й 2 тис. долл. намагався притягнути до відповідальності за твою брехню (наприклад, на особисту адресу, коли перевірити можна однозначно: по документах, в СБУ), а ти що?Як цуценя зливався.Хоча дуже привабливі умови тобі давав: брешу я - з мене 2 тис., брешеш ти - з тебе. Я до тебе приїду. Ніяких неоднозначначностей: або ти збрехав, або я. Спеціально щоб неоднозначність була неможливою.)Що ти там ліпив - що не знаєш, що таке 2 куе? Учасник валютної гілки...На жаль модератор зніс оті останні цитати на твою таку ж брехню про заперечення мною повномасштабного нападу.Тому знов шукати усі не бачу сенсу.Макну в одну останню від 23 лютого:"Так ось в оцій іншій історії вся справа.Оте вокшання в динилирах, як казати відверто, за великим рахунком ні нашу владу, ні партнерів, ні світ не хвилює.Зараз все крутиться навколо саме відкритого повного нападу на всю Україну.Мова про всю Україну. Рівень всієї України -- великої європейської держави. Ставки зараз!!! такі."Ср 23 фев, 2022 11:33Повна цитата:З.и.Тому й виник короткий формат до тебе: песікот, іди ...Бо в тебе совісті, сорому ... як в тих руцьких.