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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:25
Мизантрóп написав: sashaqbl написав:_hunter
як я зрозумів, дозвіл треба брати, якщо ви плануєте жити за межами свого району.
Це цілком логічно, оскільки блокпости на межах районів ми вже бачили на початку війни, і це паралізувало всю логістику. В тому числі і військову.
не знают как военнообязаных перемещенцев из харьк.,луганс.,донецк. и др.областей зацепить
Со слов знакомого военнослужащего с луганского направления, там почти одни "западенцы". А вот призыватели рускава мира (голосовавшие за боек, рабиновичей, ОЖПЗ и прочих слуг), решили пересидеть войну где-то на западе или в центре Украины.
Востаннє редагувалось Schmit
в Вів 05 лип, 2022 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:27
pesikot написав: detroytred написав:
Всі готуються до основного дійства. Яке попереду.
Ты отрицал полномасштабные действия, а теперь пишешь, мол, фигня
Впереди - всё интересное
Какое же ты недалёкое ...
Йди-йди за руцьким кораблем.
Тупеньке брехло, яке й після цитат тобі про можливість повномасштабного нападу, яка визначалася мною перед нападом в дискусіях з іншими форумчанинами (які спростовували можливість нападу!), й тепер досі зі стелі, як завжди, по кисильовські брешеш, не червоніючи.
Тупеньке, в сотий раз тебе макаю, не бреши зі стелі, надавай факти.
Кисильовщина за поребриком.
А краще: можеш підключитися до обговорення якогось питання - підключайся.
Замість постійного тупого гавкання.
Вискочив, погавкав, обтік і зник.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 05 лип, 2022 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:32
detroytred написав: pesikot написав: detroytred написав:
Всі готуються до основного дійства. Яке попереду.
Ты отрицал полномасштабные действия, а теперь пишешь, мол, фигня
Впереди - всё интересное
Какое же ты недалёкое ...
Йди-йди за руцьким кораблем.
Тупеньке брехло, яке й після цитат тобі про можливість повномасштабного нападу, яка визначалася мною перед нападом в дискусіях з іншими форумчанинами (які спростовували можливість нападу!), й тепер досі зі стелі, як завжди, по кисильовські брешеш, не червоіючи.
Тупеньке, в сотий раз тебе макаю, не бреши зі стелі, надавай факти.
Кисильовщина за поребриком.
А краще: можеш підключитися до обговорення якогось питання - підключайся.
Замість постійного тупого гавкання.
Вискочив, погавкав, обтік і зник.
Сказал ? Молодец
Ты, как раз, подтвердил все мои слова
А то, что я вру - факты в студию, иначе, ты - балабол
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:32
Schmit написав:
Со слов знакомого военнослужащего с луганского направления, там почти одни "западенцы". А вот призыватели рускава мира (голосовавшие за боек, рабиновичей, ОЖПЗ и прочих слуг), решили пересидеть войну где-то на западе или в центре Украины.
Подивісться, які підрозділи на луганському напрямку, їхні ППД і все стане на свої місця.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:44
crumd написав: vitaliian написав:
НАТО будет воздерживаться от прямых столкновений с РФ бесконечно долго, нам будут давать ровно столько оружия чтобы мы не проиграли и не выиграли.
В Украине - классическая прокси-война. Прокси-войны длятся долго - Вьетнам, Афганистан, Никарагуа.
Единственное отличие украинской прокси-войны - США не поставляли Хаймарсы афганским моджахедам. А СССР не поставлял Смерчи в Никарагуа. То есть, ставки в украинской прокси-войне - выше.
ваши аналогии +/- соответствуют происходящему. С поправкой что никаких геополитических амбиций у сторон нет. Украину не принимают ни в один из западных союзов, а у карлика амбиции меняются на противоположные с периодичностью в несколько месяцев. То НАТО должно отползти к границам 1991 то он не возражает против вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Впечатление что война это его личный внутри кремлевский проект, что то доказать своему окружению.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:53
vitaliian написав:
crumd написав:
В Украине - классическая прокси-война.
ваши аналогии +/- соответствуют происходящему.
Аналогії не crumdові, а чисто рашистські. В них всі джерела на цій позиції.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:55
pesikot написав: detroytred написав: pesikot написав:
Ты отрицал полномасштабные действия, а теперь пишешь, мол, фигня
Впереди - всё интересное
Какое же ты недалёкое ...
Йди-йди за руцьким кораблем.
Тупеньке брехло, яке й після цитат тобі про можливість повномасштабного нападу, яка визначалася мною перед нападом в дискусіях з іншими форумчанинами (які спростовували можливість нападу!), й тепер досі зі стелі, як завжди, по кисильовські брешеш, не червоіючи.
Тупеньке, в сотий раз тебе макаю, не бреши зі стелі, надавай факти.
Кисильовщина за поребриком.
А краще: можеш підключитися до обговорення якогось питання - підключайся.
Замість постійного тупого гавкання.
Вискочив, погавкав, обтік і зник.
Сказал ? Молодец
Ты, как раз, подтвердил все мои слова
А то, что я вру - факты в студию, иначе, ты - балабол
Ти з дуба рухнув???
Я тебе після сотень просто макань цитатами в твою брехню навіть вже й 2 тис. долл. намагався притягнути до відповідальності за твою брехню (наприклад, на особисту адресу, коли перевірити можна однозначно: по документах, в СБУ), а ти що?
Як цуценя зливався.
Хоча дуже привабливі умови тобі давав: брешу я - з мене 2 тис., брешеш ти - з тебе. Я до тебе приїду. Ніяких неоднозначначностей: або ти збрехав, або я. Спеціально щоб неоднозначність була неможливою.)
Що ти там ліпив - що не знаєш, що таке 2 куе? Учасник валютної гілки...
На жаль модератор зніс оті останні цитати на твою таку ж брехню про заперечення мною повномасштабного нападу.
Тому знов шукати усі не бачу сенсу.
Макну в одну останню від 23 лютого:
"Так ось в оцій іншій історії вся справа.
Оте вокшання в динилирах, як казати відверто, за великим рахунком ні нашу владу, ні партнерів, ні світ не хвилює.
Зараз все крутиться навколо саме відкритого повного нападу на всю Україну.
Мова про всю Україну. Рівень всієї України -- великої європейської держави. Ставки зараз!!! такі."
Ср 23 фев, 2022 11:33
Повна цитата:Політичні дискусії
З.и.
Тому й виник короткий формат до тебе: песікот, іди ...
Бо в тебе совісті, сорому ... як в тих руцьких.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:56
Schmit написав: Мизантрóп написав: sashaqbl написав:_hunter
як я зрозумів, дозвіл треба брати, якщо ви плануєте жити за межами свого району.
Це цілком логічно, оскільки блокпости на межах районів ми вже бачили на початку війни, і це паралізувало всю логістику. В тому числі і військову.
не знают как военнообязаных перемещенцев из харьк.,луганс.,донецк. и др.областей зацепить
Со слов знакомого военнослужащего с луганского направления, там почти одни "западенцы". А вот призыватели рускава мира (голосовавшие за боек, рабиновичей, ОЖПЗ и прочих слуг), решили пересидеть войну где-то на западе или в центре Украины.
так и есть.Даже с подконтрольной луганчане их называют нацики 8 лет.Но как перемещенцу полусепару оружие доверить?
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Вів 05 лип, 2022 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:57
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:59
sashaqbl написав: Schmit написав:
Со слов знакомого военнослужащего с луганского направления, там почти одни "западенцы". А вот призыватели рускава мира (голосовавшие за боек, рабиновичей, ОЖПЗ и прочих слуг), решили пересидеть войну где-то на западе или в центре Украины.
Подивісться, які підрозділи на луганському напрямку, їхні ППД і все стане на свої місця.
Може і так. Я все таки вважаю, що мобілізовувати в першу чергу потрібно з територій, які під загрозою окупації, щоб мобілізаційний резерв у разі відступу не опинився у руках ворога. Лыдыныровців вже женуть в бій гарматним мясом, згодом поженуть і з інших окупованих територій.
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