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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1560156115621563
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:01

  Ой+ написав:Аналогії не crumdові, а чисто рашистські. В них всі джерела на цій позиції
Когда шла война в афгане нам школьникам говорили что СССР там воюет с США. Так же в раше сейчас говорят что в Украине они воюют с НАТО. Аналогия прямая. Только генсеки были умнее пуйла и Афган не аннексировали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:03

  detroytred написав:Я тебе після сотень просто макань цитатами в твою брехню навіть вже й 2 тис. долл. намагався притягнути до відповідальності за твою брехню (наприклад, на особисту адресу, коли перевірити можна однозначно: по документах, в СБУ), а ти що?

Ты на меня подавал документы в СБУ ?
Вот уж не знал ... :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:08

  Schmit написав:
  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Со слов знакомого военнослужащего с луганского направления, там почти одни "западенцы". А вот призыватели рускава мира (голосовавшие за боек, рабиновичей, ОЖПЗ и прочих слуг), решили пересидеть войну где-то на западе или в центре Украины.

Подивісться, які підрозділи на луганському напрямку, їхні ППД і все стане на свої місця.

Може і так. Я все таки вважаю, що мобілізовувати в першу чергу потрібно з територій, які під загрозою окупації, щоб мобілізаційний резерв у разі відступу не опинився у руках ворога. Лыдыныровців вже женуть в бій гарматним мясом, згодом поженуть і з інших окупованих територій.

проблема.Не хотят,в ростовах родня всякая.Поздаются в плен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:09

  pesikot написав:
  detroytred написав:Я тебе після сотень просто макань цитатами в твою брехню навіть вже й 2 тис. долл. намагався притягнути до відповідальності за твою брехню (наприклад, на особисту адресу, коли перевірити можна однозначно: по документах, в СБУ), а ти що?

Ты на меня подавал документы в СБУ ?
Вот уж не знал ... :)

Такий злив від тебе ще тупіший, ніж про незнання що таке 2 куе.

Предметом було інше. Твоя брехня про заперечення мною повномасштабного нападу. Не бачу твоєї реакції на наданий мною доказ. Факт-цитату.
Знов ти, як і завжди, зливаєшся.
Потім знов чергова тупа брехня.
Замість вибачення або обговорення по питанням дискусій.

Ти орк?
Бо тільки вони такі тупі та брехливі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Мизантрóп написав:проблема.Не хотят,в ростовах родня всякая.Поздаются в плен

Відправити їх львів'янам повістки роздавати, чи на блокпости до Тернополю.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:23

  Мизантрóп написав:
  Schmit написав:
  sashaqbl написав:Подивісться, які підрозділи на луганському напрямку, їхні ППД і все стане на свої місця.

Може і так. Я все таки вважаю, що мобілізовувати в першу чергу потрібно з територій, які під загрозою окупації, щоб мобілізаційний резерв у разі відступу не опинився у руках ворога. Лыдыныровців вже женуть в бій гарматним мясом, згодом поженуть і з інших окупованих територій.

проблема.Не хотят,в ростовах родня всякая.Поздаются в плен

Возможно, но лучше так, чем позже они окажутся в отрядах всяческих лыдыныровцев.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:26

⚡️В Генштабе опубликовали очередные разъяснения по поводу запрета передвижения военнообязанных.

Для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в территориальном центре комплектования и соцподдержки.

Об этом сообщил представитель Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины полковник Александр Хлись в эфире национального телемарафона.

"Если в пределах области — не надо. Если в черте города Киева и Киевской области — тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение", - отметил офицер.


https://t.me/c/1270471007/11520

Ну и реакция депкорпуса
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:54

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  detroytred написав:Я тебе після сотень просто макань цитатами в твою брехню навіть вже й 2 тис. долл. намагався притягнути до відповідальності за твою брехню (наприклад, на особисту адресу, коли перевірити можна однозначно: по документах, в СБУ), а ти що?

Ты на меня подавал документы в СБУ ?
Вот уж не знал ... :)

Такий злив від тебе ще тупіший, ніж про незнання що таке 2 куе.

Предметом було інше. Твоя брехня про заперечення мною повномасштабного нападу. Не бачу твоєї реакції на наданий мною доказ. Факт-цитату.
Знов ти, як і завжди, зливаєшся.
Потім знов чергова тупа брехня.
Замість вибачення або обговорення по питанням дискусій.

Ти орк?
Бо тільки вони такі тупі та брехливі.

Не пытайся стать патриотом, ты им не являешься
И все твои посты об этом говорят
И то, что ты пишешь по-украински, не делает тебя патриотом

Ты попытался меня сделать орком ?
Я орк ? серьёзно ? :)
Но ты обосрался
Крупно обосрался

Обосрался, потому что, ты мелкий солдафон, у которого нет в мозгу извилины, даже от фуражки
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:06

Помните я писал что россию ждёт регресс?

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