Ой+ написав:Аналогії не crumdові, а чисто рашистські. В них всі джерела на цій позиції
Когда шла война в афгане нам школьникам говорили что СССР там воюет с США. Так же в раше сейчас говорят что в Украине они воюют с НАТО. Аналогия прямая. Только генсеки были умнее пуйла и Афган не аннексировали.
detroytred написав:Я тебе після сотень просто макань цитатами в твою брехню навіть вже й 2 тис. долл. намагався притягнути до відповідальності за твою брехню (наприклад, на особисту адресу, коли перевірити можна однозначно: по документах, в СБУ), а ти що?
Ты на меня подавал документы в СБУ ? Вот уж не знал ...
Schmit написав:Со слов знакомого военнослужащего с луганского направления, там почти одни "западенцы". А вот призыватели рускава мира (голосовавшие за боек, рабиновичей, ОЖПЗ и прочих слуг), решили пересидеть войну где-то на западе или в центре Украины.
Подивісться, які підрозділи на луганському напрямку, їхні ППД і все стане на свої місця.
Може і так. Я все таки вважаю, що мобілізовувати в першу чергу потрібно з територій, які під загрозою окупації, щоб мобілізаційний резерв у разі відступу не опинився у руках ворога. Лыдыныровців вже женуть в бій гарматним мясом, згодом поженуть і з інших окупованих територій.
проблема.Не хотят,в ростовах родня всякая.Поздаются в плен
detroytred написав:Я тебе після сотень просто макань цитатами в твою брехню навіть вже й 2 тис. долл. намагався притягнути до відповідальності за твою брехню (наприклад, на особисту адресу, коли перевірити можна однозначно: по документах, в СБУ), а ти що?
Ты на меня подавал документы в СБУ ? Вот уж не знал ...
Такий злив від тебе ще тупіший, ніж про незнання що таке 2 куе.
Предметом було інше. Твоя брехня про заперечення мною повномасштабного нападу. Не бачу твоєї реакції на наданий мною доказ. Факт-цитату. Знов ти, як і завжди, зливаєшся. Потім знов чергова тупа брехня. Замість вибачення або обговорення по питанням дискусій.
sashaqbl написав:Подивісться, які підрозділи на луганському напрямку, їхні ППД і все стане на свої місця.
Може і так. Я все таки вважаю, що мобілізовувати в першу чергу потрібно з територій, які під загрозою окупації, щоб мобілізаційний резерв у разі відступу не опинився у руках ворога. Лыдыныровців вже женуть в бій гарматним мясом, згодом поженуть і з інших окупованих територій.
проблема.Не хотят,в ростовах родня всякая.Поздаются в плен
Возможно, но лучше так, чем позже они окажутся в отрядах всяческих лыдыныровцев.
⚡️В Генштабе опубликовали очередные разъяснения по поводу запрета передвижения военнообязанных.
Для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в территориальном центре комплектования и соцподдержки.
Об этом сообщил представитель Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины полковник Александр Хлись в эфире национального телемарафона.
"Если в пределах области — не надо. Если в черте города Киева и Киевской области — тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение", - отметил офицер.
detroytred написав:Я тебе після сотень просто макань цитатами в твою брехню навіть вже й 2 тис. долл. намагався притягнути до відповідальності за твою брехню (наприклад, на особисту адресу, коли перевірити можна однозначно: по документах, в СБУ), а ти що?
Ты на меня подавал документы в СБУ ? Вот уж не знал ...
Такий злив від тебе ще тупіший, ніж про незнання що таке 2 куе.
Предметом було інше. Твоя брехня про заперечення мною повномасштабного нападу. Не бачу твоєї реакції на наданий мною доказ. Факт-цитату. Знов ти, як і завжди, зливаєшся. Потім знов чергова тупа брехня. Замість вибачення або обговорення по питанням дискусій.
Ти орк? Бо тільки вони такі тупі та брехливі.
Не пытайся стать патриотом, ты им не являешься И все твои посты об этом говорят И то, что ты пишешь по-украински, не делает тебя патриотом
Ты попытался меня сделать орком ? Я орк ? серьёзно ? Но ты обосрался Крупно обосрался
Обосрался, потому что, ты мелкий солдафон, у которого нет в мозгу извилины, даже от фуражки