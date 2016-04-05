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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1561156215631564>
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:26

⚡️В Генштабе опубликовали очередные разъяснения по поводу запрета передвижения военнообязанных.

Для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в территориальном центре комплектования и соцподдержки.

Об этом сообщил представитель Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины полковник Александр Хлись в эфире национального телемарафона.

"Если в пределах области — не надо. Если в черте города Киева и Киевской области — тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение", - отметил офицер.


https://t.me/c/1270471007/11520

Президент Володимир Зеленський доручив Міноборони та Генштабу доповісти про рішення щодо необхідності отримання дозволів від військкоматів чоловікам для поїздок Україною. Він закликав Генштаб більше не ухвалювати без нього таких рішень

https://t.me/babel/19320
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 лип, 2022 20:37, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:06

Помните я писал что россию ждёт регресс?

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://t.me/Tsaplienko/11141

последние 49 секунд.

Красава - говорит я завтра разберусь, шо вони наприймали і більше шоб такого не робили
beee
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 21:00

  beee написав:https://t.me/Tsaplienko/11141

последние 49 секунд.

Красава - говорит я завтра разберусь, шо вони наприймали і більше шоб такого не робили
тонко чувствует, где можно рейтинг потерять....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 21:04

  juristkostya написав:
  beee написав:https://t.me/Tsaplienko/11141

последние 49 секунд.

Красава - говорит я завтра разберусь, шо вони наприймали і більше шоб такого не робили
тонко чувствует, где можно рейтинг потерять....

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: точняк
beee
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 21:07

  flysoulfly написав:Странно, что кто-то не понимает что началась мировая война.

А "кто-то" не розуміє що таке світова війна.
Світова війна - це якщо воюють багато(велика частина) держав світу.
На сьогодні ніякої світової війни немає, і таких воєн вже було десятки після 1945 року.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 21:21

  crumd написав:В Украине - классическая прокси-война. Прокси-войны длятся долго - Вьетнам, Афганистан, Никарагуа.
Единственное отличие украинской прокси-войны - США не поставляли Хаймарсы афганским моджахедам. А СССР не поставлял Смерчи в Никарагуа. То есть, ставки в украинской прокси-войне - выше.

Яка нафіг проксі-війна? Понадивлялись руської пропаганди і несуть дурниці.
США не веде проксі-війну з РФ, вона просто помагає Україна і все.
А у вас виходить що РФ веде проксі-війну з пів світом. )))
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 21:38

  andrijk777 написав:
  flysoulfly написав:Странно, что кто-то не понимает что началась мировая война.

А "кто-то" не розуміє що таке світова війна.
Світова війна - це якщо воюють багато(велика частина) держав світу.
На сьогодні ніякої світової війни немає, і таких воєн вже було десятки після 1945 року.

Світової війни зараз нема, але це не просто конфлікт, як Іран-Ірак. По наслідкам ця війна набагато ширше - розділ світу, залізна завіса, ядерна зброя як аргумент. Я б казав повернення к підіграмі холодної війни, але СССР був набагато менш агресивний, та Захід вже не той - дав піднятися Китаю.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Вів 05 лип, 2022 21:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 21:41

  andrijk777 написав:
  crumd написав:В Украине - классическая прокси-война. Прокси-войны длятся долго - Вьетнам, Афганистан, Никарагуа.
Единственное отличие украинской прокси-войны - США не поставляли Хаймарсы афганским моджахедам. А СССР не поставлял Смерчи в Никарагуа. То есть, ставки в украинской прокси-войне - выше.

Яка нафіг проксі-війна? Понадивлялись руської пропаганди і несуть дурниці.
США не веде проксі-війну з РФ, вона просто помагає Україна і все.
А у вас виходить що РФ веде проксі-війну з пів світом. )))

Це була би проксі війна, коли б Захід її почав. Коли Росія вдерлася до України, то що - вона почала проксі-війну проти себе? Нісенітниця.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 21:51

  pesikot написав:
  detroytred написав:
  pesikot написав:Ты на меня подавал документы в СБУ ?
Вот уж не знал ... :)

Такий злив від тебе ще тупіший, ніж про незнання що таке 2 куе.

Предметом було інше. Твоя брехня про заперечення мною повномасштабного нападу. Не бачу твоєї реакції на наданий мною доказ. Факт-цитату.
Знов ти, як і завжди, зливаєшся.
Потім знов чергова тупа брехня.
Замість вибачення або обговорення по питанням дискусій.

Ти орк?
Бо тільки вони такі тупі та брехливі.

Не пытайся стать патриотом, ты им не являешься
И все твои посты об этом говорят
И то, что ты пишешь по-украински, не делает тебя патриотом

Ты попытался меня сделать орком ?
Я орк ? серьёзно ? :)
Но ты обосрался
Крупно обосрался

Обосрался, потому что, ты мелкий солдафон, у которого нет в мозгу извилины, даже от фуражки

Тобто знов ти замість вибачення за чергову свою тупу (бо абсолютно безпідставну, що доведено тобі навіть вдруге цитатою, фактом) брехню згенерив що?
Чергову свою претензію до мене.
Зі стелі. Про намагання стати патріотом.

І знов тебе макну, доведу фактом.
Порахуйте скільки разів я визначав, що не претендую ні на героя та тощо (тобто і на патріота), ні на хероя.
Це факт. Обтікай з черговою брехливою нападкою.

Але й від своїх обов'язків не ухиляюсь. Перехід на солов'їну - це такий мінімальний обов'язок після отих рішень влади про мову. В обслуговуванні і т.д.

Зрозумій - це тільки орки такі тупі та брехливі. Ще й упороті - бо ти, як вони з Чернобаївкою-10+, знов і знов лізеш з брехнею, відгрібаєш прямими доказами, обтікаєш, відсидишся і знов.

Тобі не набридло стільки-то разів?
Їм ні. І тобі.
Спробуй просто обговорювати питання, які піднімають форумчани.
detroytred
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